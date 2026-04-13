株式会社総合経営(所在地：大阪市北区、代表取締役：平田 健一)が運営する、ホテルアインズ大阪門真市駅前 ととのい乃湯(大阪府門真市)は、昨年7月の開業から好評を博し、ビジネスにも観光にも、地域の新たな宿泊拠点としてご支持頂いております。このたび、開業1周年を記念した感謝プランを7月より販売します！

ご予約は公式サイトより受け付ける予定です。(開業日の7/18より販売開始予定)

通常プランよりもお得な料金でのご案内になる還元プランです！(ご予約受付3ヶ月の期間限定予定)





公式サイトURL： https://www.hoteleins.com/





ホテル外観

フロントロビー





当ホテルは、京阪電車および大阪モノレールが利用できる「門真市駅」から徒歩1分という好立地にあり、大阪市内や京都へのアクセスの良さから、ビジネス利用のお客様を中心に、国内外の観光客の方々にも幅広くご利用いただいております。

開業以降、快適な客室環境や利便性の高い立地、サウナ・水風呂・外気浴スペースを完備した大浴場、羽釜ご飯の朝食などが評価され、多くのお客様からご好評の声を頂戴しております。





ととのい乃湯

サウナ





また、門真・守口エリアは近年ビジネス拠点としての注目も高まっており、当ホテルは地域の宿泊インフラとして、企業利用や長期滞在など様々なニーズに対応しております。





ホテルアインズ大阪門真市駅前では、今後もお客様に快適な滞在をご提供するとともに、地域の発展に寄与するホテルとして、さらなるサービス向上に努めてまいります。









■施設概要

施設名 ： ホテルアインズ大阪門真市駅前 ととのい乃湯

開業 ： 2025年7月

所在地 ： 大阪府門真市栄町6-1

アクセス ： 京阪本線・大阪モノレール「門真市駅」より徒歩1分

客室数 ： 全200室

客室タイプ： ダブルルーム(禁煙)

ダブルルーム(喫煙)

ツインルーム(禁煙)

トリプルルーム(禁煙)

フォーベッドルーム(禁煙)

スーペリアツインルーム(禁煙)

公式サイト： https://www.hoteleins.com/