アニメ『呪術廻戦』5周年×極楽湯・RAKU SPA第3弾コラボキャンペーンが2026年4月29日(水・祝)より開催決定！

株式会社極楽湯ホールディングスアニメ『呪術廻戦』5周年×極楽湯・RAKU SPA第3弾コラボキャンペーン

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年4月29日(水・祝)より極楽湯・RAKU SPAグループ18店舗で、アニメ『呪術廻戦』5周年を記念した第3弾コラボキャンペーン「極楽じゅじゅやすみ3」を開催いたします。

極楽湯 ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/

RAKU SPA ： https://www.rakuspa.com/

コラボHP ： https://rakuspa.com/jujutsukaisen3/

コラボキャンペーン概要

アニメ『呪術廻戦』5周年×極楽湯・RAKU SPA第3弾 極楽じゅじゅやすみ3

〇開催期間：2026年4月29日(水・祝)～5月26日(火)

〇開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ18店舗(RAKU CAFE池袋・心斎橋含む)

〇開催内容

- コラボグッズの販売- コラボメニューの販売- 呪術師達をイメージしたコラボ風呂- 特別なコラボ装飾- オリジナル館内放送- Xキャンペーン参加で限定ポストカード＆コラボ装飾抽選券をプレゼント

1.コラボグッズの販売

描き下ろしイラストやミニキャラを使用した様々なグッズを販売いたします。

【店舗限定：マフラータオル】

「虎杖悠仁」「伏黒 恵」「釘崎野薔薇」「七海建人」「五条 悟」の5種類の絵柄からお選びいただけます。

コラボグッズ：マフラータオル(店舗限定)コラボグッズ：その他グッズ

【グッズ購入特典】

マフラータオルをご購入いただいた方に1枚、それ以外のグッズのご購入金額2,000円(税込)ごとに、回数券風カードを1枚お渡しいたします。

回数券風カードは下記［A］か［B］いずれかよりお選びいただけます。

［A］ 等身イラスト5種(ランダム配布)

［B］ ミニキャラ8種(ランダム配布)

※オンラインショップでの購入は配布対象外となります。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。

※回数券風カードは無くなり次第配布終了となります。

グッズ購入特典

【オンラインショップ(GK Store)】

4月29日(水・祝)13時からオンラインショップでも販売を行います。

販売期間：2026年４月29日(水・祝)13時00分～6月2日(火)23時59分

オンラインショップURL：https://www.store-gk.com/

2.コラボメニューの販売

呪術師たちをイメージした様々なコラボメニューを販売いたします。

コラボメニュー(1)コラボメニュー(2)

【コースター・シールラリー】

コラボメニューをご注文いただいた方にコースターをお渡しします。

コースターは下記［A］か［B］いずれかよりお選びいただけます。

［A］ 等身イラスト5種(ランダム配布)

［B］ ミニキャラ8種(ランダム配布)

また、シールラリーも同時開催します。

集めたシールの枚数に応じて、シールとコースターを交換いたします。

シール5枚でコースター1枚(ランダム配布)、シール20枚でコースターセットと交換することができます。

コースターセットは下記［A］か［B］いずれかよりお選びいただけます。

［A］ 等身イラスト5種5枚セット

［B］ ミニキャラ8種8枚セット

※呪術廻戦のコラボメニュー1品ご注文でシール1枚の配布となります。

※シール5枚で交換するコースターはランダム配布(AかBいずれかよりお選びいただけます)となります。

※シールラリーに参加する場合は店舗にある専用の台紙をご使用ください。

※紛失時の再発行はできません。

コースター・シールラリー

3.コラボ風呂

呪術師達のイメージカラー8種類を使用したコラボお風呂がランダムに登場し、浴室には特別にデザインした浴室タペストリーを装飾します。

※RAKU CAFEでの実施はございません。

コラボ風呂 全8種コラボ風呂 店舗スケジュール

4.コラボ装飾

開催店舗では呪術師達のキャラクターパネルやのぼり、タペストリーなどといったコラボ装飾の他、場面写を使用したポスター【領域展開「湯ノ作法」】が館内を彩ります。

コラボ装飾

5.オリジナル館内放送

開催期間中の館内では虎杖悠仁(CV：榎木淳弥さん)によるオリジナル館内放送を聞くことができます。

オリジナル館内放送

6.Xキャンペーン

ハッシュタグ「#極楽じゅじゅやすみ」をつけて、コラボにまつわる内容をXで投稿し、店舗の受付にご提示いただいた方に、ポストカード1枚とコラボ装飾が当たる抽選券1枚をお渡しします。

ポストカード第1弾は4月29日(水・祝)から、第2弾は5月14日(木)から配布開始いたします。

第1弾：等身イラスト

第2弾：ミニキャライラスト

※5月14日(木)からは店舗の在庫限りで第1弾か第2弾いずれかのポストカードがお選びいただけます。

※ポストカードは無くなり次第配布終了となります。

※景品のコラボ装飾は展示品となりますので、汚れや傷などがある場合がございます。また、景品の絵柄は選べません。

Xキャンペーン

コラボキャンペーン注意事項

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※配布・引換期間は各店舗の営業時間に準じます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

※ご来店の際には店舗の公式HPにて休館日スケジュールを必ずご確認ください。

▼アニメ『呪術廻戦』5周年×極楽湯・RAKU SPA第3弾コラボキャンペーン

https://rakuspa.com/jujutsukaisen3/

▼極楽湯／RAKU SPA公式(@gokurakuyu_spa)

https://x.com/gokurakuyu_spa?s=20

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ：2017年1月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：4,000万円

事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/

アニメ『呪術廻戦』とは

集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、

2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚異の1.5億部(デジタル版含む)を突破している。

2020年にMBS/TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年には『呪術廻戦』の世界を時系列で廻っていく劇場展開を実施。5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、10月に全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、そして11月には「渋谷事変」を特別編集し、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1・2話という直結するエピソードを繋げた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を公開し大きな盛り上がりを見せた。

さらに2026年1月からMBS/TBS系列にて放送開始となり、羂索が糸を引く、呪術を持つ者達に

よる殺し合い「死滅回游」がついに始まる。

呪いを廻る壮絶な物語が、再び動き出す--。

「渋谷事変」を経て、羂索により呪霊が蔓延る魔窟と化した全国10の結界(コロニー)。

戦いは、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」へ。

加速していく混沌の中、伏黒の姉・津美紀が巻き込まれたことが発覚する。

五条の復活と津美紀救出の術を見出すべく動く虎杖たちだが…。

果たして、羂索の目的は何なのか。

「死滅回游」平定のためゲームに参加する彼らの行き着く先とは―。

・TVアニメ『呪術廻戦』アニメHP：https://jujutsukaisen.jp/

・TVアニメ『呪術廻戦』アニメ5th anniversary：https://jujutsukaisen.jp/5th/

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会