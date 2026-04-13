新アクティビティ誕生！「ES CON FIELD SKY WALK」5/1(金)開業！　～地上約70mのエスコンフィールド最高到達点から、世界最大級のガラスウォールを横目にスタジアム・ビューを体験～

～地上70mのエスコンフィールド最高到達点から、世界最大級※のガラスウォールを横目にスタジアム・ビューを体験～

株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントでは、エスコンフィールドHOKKAIDO（以下「エスコンフィールド」）において、新たなエンターテイメント体験として、球場最上部を歩くキャットウォークツアー「ES CON FIELD SKY WALK（エスコンフィールドスカイウォーク）」を開業いたします。

※スタジアムにおける最大の連続したガラスファサード（Largest continuous glass façade on a stadium）において

ES CON FIELD SKY WALKの特徴

■地上70m。「エスコンフィールド最高到達点」を歩く非日常体験

今回新たに誕生するES CON FIELD SKY WALKは、通常、立ち入ることができない地上70mの球場内ガラスウォール最上部の点検用通路（キャットウォーク）を、安全装備(ハーネス)を着用して歩くことができます。エスコンフィールド最上部からの眺めを体験できるツアーです。

■世界屈指の「スタジアム・ビュー」と巨大な開閉式屋根のメカニズムを体感

地上70mの高さに位置するこのスカイウォークからは、フィールド全体を一望する圧倒的なスケールの「スタジアム・ビュー」を体験できるだけでなく、エスコンフィールド最大の特徴である開閉式屋根の巨大なトラス構造や、そのメカニズムを間近で観察することができます。

アクティビティ概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79562/table/383_1_b4ded1ae158506c4d854802ec078fb7d.jpg?v=202604131251 ]

販売概要

■販売方法

・Fチケ(https://ticket.fighters.co.jp/activity/100000001156)

■販売開始日

2026年4月12日(日)12時～

※5月開催分を販売予定

※6月開催分は5月上旬に販売開始予定

【重要】ご参加にあたっての注意事項

本ツアーは地上70mの点検用通路を歩行する高所アクティビティです。安全管理上、以下の規定を設けております。必ずご確認ください。

1.参加条件

年齢・身長：10歳以上かつ身長130cm以上の方。

体重：120kg以下の方。

健康状態：高所恐怖症、心臓疾患、妊娠中の方、飲酒されている方、歩行に介助が必要な方はご参加いただけません。

2.ご参加いただけない方（安全上の理由により）

・高所恐怖症の方

・心臓疾患のある方

・妊娠中の方

・飲酒されている方

・歩行に介助が必要な方

3.装備・服装

・貸出装備専用ハーネス等の安全装備を必ず着用いただきます。

・動きやすい服装でお越しください。

※スカートでの参加は安全上の理由によりお断りいたします

・靴はツアー専用シューズに履き替えていただきます。

・スマートフォンやカメラを含む全ての手荷物及び落下の危険があるアクセサリー類はロッカーへお預けいただきます。

4.安全運行について

・天候、設備点検等の都合により、ツアー内容を変更する場合がございます。

・安全確保のため、ツアーガイドの指示に必ず従ってください。指示に従っていただけない場合は、途中で退場いただく場合がございます。