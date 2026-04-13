コンセントに挿すだけでキャンプが変わる！エレキャンアイテムをご紹介！HP特集企画「野電を使ってエレキャン」公開！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、エレキャンアイテムを紹介する特集企画「野電を使ってエレキャン」を、2026年4月10日に公式ホームページにて公開いたしました。

【野電を使ってエレキャン 】https://www.logos.ne.jp/special/197

野外でも使用可能な電化製品「野電」から、キャンプ場の電源サイトやポータブル電源で使える新たなアイテムが加わりました。

電気(Electric)とキャンプ(Camp)で「エレキャン」。

エアコンや冷凍冷蔵庫、人気のエレグリルシリーズからフードドライヤーまでさまざまなアイテムをご紹介します。

そのほか、ランタンや扇風機、シャワーなどの野電アイテムもご紹介しております。

エレキャンシリーズなら、コンセントに挿すだけでキャンプが変わります。

おうちにいるみたいに快適なキャンプ時間が楽しめる「エレキャン」アイテムを、ぜひチェックしてみてください！

▼おすすめアイテムを一部ご紹介

■エレキャン

（野電）エレキャン・エアコン-BF

\68,600

猛暑でもテントの中は快適空間！ポータブル式のキャンピングエアコン

（野電）エレキャン・温冷/冷凍庫 27-BF（-20℃/60℃ ホイール）

\68,600

保冷・保温が同時に実現！ホイール付きポータブル保冷保温庫

■野電カタログ

野電 パワーストックランタン2000・スマートワイヤレス

\13,750

ワイヤレス充電・USB・Type-Cに対応！20,000mAhパワーのランタン。

野電 キャンプシーリングファン-BF

\3,980

テント室内を快適に！ 軽量＆吊り下げ可能な蓄電式扇風機

エレキャンシリーズ ～電源サイトで使える野電～

電気（Electric）とキャンプ（Camp）をかけ合わせたロゴスらしいネーミングの「エレキャン」シリーズ。野外でも使用可能な電化製品「野電」シリーズから、キャンプ場の電源サイトやポータブル電源で使える、AC100Vの電化製品を集めたアイテムが新たにラインアップ。エレキャンシリーズなら、エアコンや冷凍冷蔵庫、調理家電まで使えて、まるでおうちにいるみたいに快適なキャンプが楽しめます。ちょっとした「電気の便利さ」でキャンプの楽しみ方が広がる、そんなシリーズです。

【 エレキャンシリーズ 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=819

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iNaynZyP0YY ]

▼Smart LOGOS vol.25

アウトドアライフを楽しむための内容が盛りだくさんのフリーペーパー「Smart LOGOS vol.27」は、全国のロゴスショップほか、一部のLOGOS製品取扱店舗にて絶賛配布中！

「野電を使ってエレキャン」企画のほか、2026年春夏新作アパレルをご覧いただけます。

※フリーペーパーは数に限りがございます。

▼公式HP 特集企画「The Season of Family」

LOGOS公式ホームページでは「Smart LOGOS vol.27」に連動した特集ページを公開中！ぜひご覧ください。

【The Season of Family】

https://www.logos.ne.jp/special/196

まだまだ他にも、野外で使用可能な電化製品「野電」アイテムが盛りだくさん。アウトドアを手軽にに楽しめるアイテムを要チェック！

【野電を使ってエレキャン 】https://www.logos.ne.jp/special/197

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global （グローバルページ）

LOGOS公式アプリ［ios版］ https://goo.gl/qoFSxL

［Android版］https://goo.gl/qupA9f

LOGOS公式チャンネル https://www.youtube.com/user/outdoorlogos

全国キャンプ場空き情報 http://www.campjo.com

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