夜のご褒美に、ほどける心地よさ。 Yogibo × oggi otto限定ムーンピロー誕生

株式会社Yogibo

快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo（ヨギボー）」を展開する株式会社Yogibo（代表取締役：井形 剛士／以下、Yogibo）は、テクノエイト株式会社（代表取締役：森 武史）が展開するトータルビューティーブランド「oggi otto（オッジィオット）」とのコラボレーションによる数量限定ギフトセット『Yogibo × oggi otto Relax gift』を、2026年4月24日（金）9時より販売いたします。全国のYogibo StoreおよびYogibo公式オンラインストア、LINEギフトにて、数量限定で展開されます。

｜コンセプト・背景

今回のコラボレーションでは、“魔法のビーズソファ(R)Yogibo”と“魔法のシャンプー(R)oggi otto”が出会い、新しいナイトケアの提案が生まれました。

日々の中で知らず知らずに積み重なるストレスに対し、夜の時間を通じて心と身体をやさしくほどいていく--そんな想いが両者に共通しています。

包まれる幸せと、髪をケアするひととき。三日月のゆるやかなカーブが首や肩をやさしく支えるムーンピローのように、夜のひとときをまるごと“癒し”に変えてしまう、くつろぎとヘアケアを融合した新しいナイトストレスケアのかたちです。

また、oggi ottoは香りづけを天然精油のみで行うなど、使用時のリラックス感も追求したものづくりを行っています。

｜商品概要

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりなラインナップです。

三日月がやさしく支える、新感覚のリラックス

三日月のゆるやかなカーブが首や肩をふんわり包み込む「ムーンピロー」。

うたたね枕・膝枕・ネックピローなど、使い方を選ばないマルチサポート枕で、力を抜いた瞬間に"快適すぎて動けなくなる"心地よさを実現します。

"魔法のシャンプー(R)"との癒しのシナジー

「洗いながらケアをする」という新発想のもと、髪の美容液と呼ばれるPPT界面活性剤を40％以上配合したセラム（シャンプー）と、なめらかで理想の質感に整えるセラムマスク（トリートメント）。うるおいと栄養をたっぷりと補給する、本物志向のプロダクトです。

心地よさが育む、美しさという新提案

"心地よさがはぐくむ健やかさ"--その想いを共有する両ブランドの出会いから、このコラボレーションは生まれました。リラックスとヘアケアを同時に叶えることで、夜の時間そのものが、心と身体を整える豊かな習慣になっていきます。

｜販売概要

商品名：Yogibo × oggi otto Relax gift（ヨギボー × オッジィオット リラックスギフト）

価格：5,489円（税込）

発売日：2026年4月24日（金）9時～ ※なくなり次第終了

販売形態：数量限定販売

販売店舗：

全国のYogibo Store

Yogibo公式オンラインストア（yogibo.jp）および各種公式ECモール

LINEギフト

商品ページ：https://yogibo.jp/products/ogo-mop （4/24公開予定）

｜商品詳細

内容：

- Yogibo Moon Pillow oggi otto Edition（ヨギボー ムーンピロー オッジィオット エディション）- oggi otto インプレッシブPPTセラム＆セラムマスク トライアルセット［モイスチャー］- oggi ottoロゴ入り限定オリジナルショッパー

商品説明：

Yogiboのマルチサポート枕「Yogibo Moon Pillow」に、oggi ottoのこだわりを詰め込んだ限定ギフトセットが登場しました。

三日月の形が頭にフィットするYogibo Moon Pillowには、oggi ottoロゴ刺繍を。

さらに、髪の美容液「セラム＆マスク」のトライアルセットを組み合わせました。

心地よい香りに包まれながら眠り、翌朝の髪まで美しく。oggi ottoロゴ入りの限定オリジナルショッパーに入れてお届けします。

大切な人への贈り物や、頑張った自分への最高のご褒美に。

仕様／ムーンピロー：

- サイズ：約W35×H28×L15cm- 重量：約340g- カラー：ライトグレー（oggi ottoロゴ刺繍入り）- 素材：コットン／ポリウレタン／ポリエステル／EPSビーズ

仕様／トライアルセット：

- 容量：セラム50mL＋セラムマスク25g- 特徴（成分／香り／仕上がり）：ダメージを補修してパサつきを抑え、しっとりとまとまりのある髪に仕上げます。ベルガモット精油のやさしい香りが、一日の疲れをそっと癒します。Yogibo Moon Pillow oggi otto Editionoggi otto インプレッシブPPTセラム＆セラムマスク トライアルセット［モイスチャー］oggi ottoロゴ入り限定オリジナルショッパー

※本商品はギフトセットでの販売となり、単体販売はございません。

※Yogibo Moon Pillow oggi otto Editionは、oggi otto取扱サロン、及び公式オンラインストアでも販売中です。

詳細はoggi otto公式HP（https://oggiotto.com/）をご確認ください。

｜oggi ottoについて

“今日という一日に無限の可能性を”をコンセプトに、“魔法のシャンプー(R)”をはじめとした、暮らしに寄り添ったプロダクトを展開するトータルビューティーブランド。希少性・専門性の高い商材でありながら、多くの方々に愛され、2024年には発売10周年を迎えました。美容業界やパートナーと共にその価値を向上させること、そしてお客様の「今日」を輝かせるために、さまざまな可能性を追求しています。【公式サイトURL：https://oggiotto.com/(https://oggiotto.com/)】

｜Yogiboについて

ビーズソファをはじめ、インテリア家具・生活雑貨などリラックスアイテムを取り扱うライフスタイルブランド。Yogiboのビーズソファは従来型のビーズクッションとは異なり、1つでベッド・ソファ・リクライナー・チェアなど、用途に合わせて形状を自由に変化させることができます。デザイン性も高い最先端のインテリアとして、ご自宅だけでなくホテルや温泉旅館、キャンプやグランピング施設、オフィスでのビジネスシーンなど、さまざまな場所で活用いただいています。現在、世界7ヶ国で展開しております。

■社会とのパートナーシップ

日本国内においては、プロeスポーツチーム「REJECT」や全日本モトクロス参戦チーム「マウンテンライダーズ」のスポンサーを務めるほか、ライブハウスのネーミングライツ取得など、スポーツ・音楽・文化を応援する多彩な活動を展開しています。

【Yogiboパートナーシップ：https://yogibo.inc/csv/(https://yogibo.inc/csv/)】

■コラボレーションによる価値創造

Yogiboは、国内外のIP（知的財産）を持つ企業とのコラボレーションを積極的に展開しています。これまでにも「ディズニー ミッキー アンド フレンズ」や「スター・ウォーズ」など、世界的ブランドとの共同開発を通じて、Yogiboならではの快適さとデザイン性を融合してきました。

今後も、パートナー企業とのコラボレーションを通じて、互いの強みを掛け合わせながら、新しい価値を生み出す“共創”を推進してまいります。

【Yogibo法人様サービス：https://yogibo.inc/business(https://yogibo.inc/business)】

プロ e スポーツチーム「REJECT」全日本モトクロス参戦チーム「マウンテンライダーズ」メインスポンサーライブハウスのネーミングライツ取得■サステナビリティ活動

社会課題解決に取り組む団体にYogiboが広告を出稿し、それを活動原資として還元する新しい広告の仕組み「TANZAQ（タンザク）」プロジェクトのほか、「センサリールーム」のプロデュース・普及活動、被災地への支援活動など、事業を通じて“ストレスのない社会の実現”を目指しています。

【Yogibo Social Good「TANZAQ（タンザク）」：https://tanzaq.jp(https://tanzaq.jp)】

｜会社概要

商品売上の5％を社会課題の解決に 「Yogibo Social Goodクーポン」引退競走馬の余生を支援する活動YogiboヴェルサイユリゾートファームTANZAQ で広告出稿している社会団体（一部）

会社名：株式会社 Yogibo

代表者：代表取締役社長 井形 剛士

所在地：

- 東京本社：〒105-0003 東京都港区西新橋1-15-4 銀泉西新橋ビル11F- 大阪オフィス：〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-6-5 銀泉備後町ビル2F- 名古屋オフィス：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-28-11 名古屋ゼロゲート2F

設立： 2002年2月1日

事業内容：

- 快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo（ヨギボー）」- 持続的な社会課題解決を目指す広告「TANZAQ（タンザク）」- Yogiboの哲学を、手の届く品質で届ける「YGB（ワイジービー）」