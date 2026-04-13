母の日に、毎日をちょっと贅沢にするパンギフト

株式会社 スタイルブレッド

焼成冷凍パンの製造・販売を行う株式会社スタイルブレッド(本社：東京都港区、代表取締役：田中 知)は、2026年4月13日(月)より、STYLE BREADオンラインストアにて「母の日ギフト2026」を予約販売いたします。

日頃の感謝の気持ちを、焼きたての美味しさとともに届ける本ギフトは、人気のパンを中心に全8種24個を詰め合わせた特別なセットです。ブーケがあしらわれたグリーティングカードとシールを添え、大切なお母さまへ心温まるひとときをお届けします。

【母の日ギフト2026について】

今年の「母の日ギフト2026」には、2025年11月放映のテレビ番組「ガイアの夜明け」で紹介された新商品、塩パンを含む全8種を詰め合わせています。メディアでも注目を集めた商品をラインナップに加えた、今年ならではの限定セットです。

本商品は冷凍でお届けするため、食べたいタイミングで焼きたてのような美味しさを楽しめるほか、長期保存が可能で、受け取る方のライフスタイルに合わせて無理なくお楽しみいただけます。昨年ご購入いただいたお客様からは、「過去一番喜ばれました」「日常的に食べるものなので、毎年このパンがいい」といった声も寄せられており、日々の生活の中で楽しめるギフトとしてご好評をいただいています。

また、パッケージは、シールや同梱されているグリーティングカードにブーケがあしらわれた母の日限定仕様。母の日にお花を贈るように、パンを贈る文化を広げていきたいという想いを込めたデザインになっています。

さらに、4月30日(木)までのご予約を対象に、通常価格から10％オフとなる早割価格を適用するとともに、ポイント10倍付与のキャンペーンを実施します。昨年は会員限定としていた早割予約を、本年は対象を拡大し、どなたでもご利用いただけます。なお、早割予約分は母の日当日(5月10日)にお届け予定です。

【商品概要】

商品名：母の日ギフト2026

販売価格：4,158円(税込・送料別)

早割価格(4月30日までのご予約)：3,742円(税込・送料別)

URL：https://ec.stylebread.com/lp?u=sb-mothers-day-gift_2026

セット内容：パン8種24個入り

・塩パン(2個入)×2袋

・塩パン／あんバター(2個入)×1袋

・メルティ塩バターパン(2個入)×1袋

・至福のクロワッサン(2個入)×2袋

・クロワッサン・ショコラ(2個入)×1袋

・ハニーソイ(はちみつ豆乳パン)(2個入)×2袋

・ミルクパン(2個入)×2袋

・日向夏とクリームチーズのスイートロール(2個入)×1袋

早割予約のお届け日：2026年5月10日(日)

※日付変更、他商品との同送不可

※時間指定可能

【会社概要】

会社名：株式会社スタイルブレッド

設立：2006年5月

代表者：代表取締役 田中 知

事業内容：パンの製造・販売

～沿革～

スタイルブレッドは群馬県桐生市のベーカリーをルーツに創業しました。自家製「桐生酵母」や国産小麦を使ったパンは全国約5,000のホテルやレストランに選ばれています。家庭向けの通販サイト・スタイルブレッド公式オンラインストアを通じて、“毎日に上質なパンのある暮らし”を提案しています。