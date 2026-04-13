株式会社Wellness X Asia

ブティック型フィットネスブランドの店舗運営およびフランチャイズ事業を展開する株式会社Wellness X Asia（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：島袋直樹）は、フランチャイズ加盟店によるマシンピラティススタジオ「CLUB PILATES セルバテラス泉中央」が、2026年4月15日(水)にグランドオープンすることをお知らせいたします。

新生活を、軽やかなカラダから。春に始める、“整える習慣”という選択。

新年度が始まり、環境や生活リズムが変わりやすい4月。

慌ただしい毎日の中で、気づかないうちに姿勢が崩れたり、なんとなく疲れを感じたりする方も多い時期です。そんな今こそ、自分のカラダと向き合い、無理なく続けられる新習慣を始めるのにぴったりのタイミングです。

全世界1,000店舗以上のスタジオを展開する、アメリカ発のマシンピラティス専門スタジオ「クラブピラティス」。空調の整った快適な室内空間で、姿勢・骨盤・体幹を意識した本格的なプログラムを受けられることから、幅広い世代に支持されています。

春こそ、始めやすい。

外気や天候に左右されにくい室内環境だからこそ、忙しい新生活の中でも、自分のペースで無理なく通いやすいのが魅力。「運動を始めたいけれど、何から始めればいいかわからない」「久しぶりの運動なので不安」そんな方でも、レベル別のクラスとインストラクターのサポートがあるため、安心してスタートできます。

整えることは、これからの毎日を心地よくすること。

姿勢や体幹を意識する時間を持つことで、毎日の過ごし方にも前向きな変化が生まれます。頑張りすぎるのではなく、心地よく整える。それが、この春から始める新しいウェルネス習慣です。

新しい季節、新しい街、新しい毎日に。まずは体験レッスンから、自分を整える一歩を踏み出してみませんか。CLUB PILATESが、あなたの毎日に前向きで心地よい変化を届けます。

世界最大級のマシンピラティススタジオ『クラブピラティス』が、2026年4月15日(水)に、セルバテラス泉中央にNEWオープン！

CLUB PILATES が選ばれる3つの理由

1. 自分のペースで強度調整

4段階のレベル別クラスとインストラクターのサポートで、未経験者でも安心してスタートできます。

2. 続けたくなるコミュニティ

クラスで顔を合わせる仲間との自然なつながりが、通う楽しさとモチベーションにつながります。

3. 世界基準のクオリティ

独自のインストラクター養成プログラムに裏打ちされた、安全性と指導品質を提供します。

店舗情報

全世界1,000店舗を展開する世界最大級のマシンピラティススタジオ「CLUB PILATES」が、セルバテラスにオープンいたします。東急池上線「雪が谷大塚」駅よりスグという好立地。まずはお気軽に無料体験レッスンにお越しください。

全世界1,000店舗を展開する世界最大級のマシンピラティススタジオ「CLUB PILATES」「泉中央」駅より徒歩1分という好立地

商号：CLUB PILATES セルバテラス泉中央 (2026.4.15 OPEN)

電話番号：022-200-6899

住所：〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央一丁目6-3 セルバテラス 2F

■Website

https://clubpilates.co.jp/studio/selvaterraceizumichuo/

■Instagram

https://www.instagram.com/clubpilates_izumichuo/

無料体験レッスンのご予約はこちら :https://clubpilates.co.jp/studio/selvaterraceizumichuo/『CLUB PILATES(クラブピラティス)』について

2007年にカリフォルニア州のサンディエゴで設立された『CLUB PILATES(クラブピラティス)』は、全世界1,000店舗以上オープンしている世界最大級のマシンピラティスブランドです。ピラティスは、身体のコア(腹部、背中、骨盤周りの深層筋)を強化し、バランス、柔軟性、姿勢の改善を図ることで、呼吸、集中力、バランス、正しい動作パターンに焦点を当て、全身の筋肉を均等に鍛えることを目指しています。ピラティスは、病気の克服のために開発されたエクササイズでもあり、一般のフィットネス目的だけでなく、リハビリテーションやスポーツパフォーマンスの向上などでも利用され、安全性の高いエクササイズ法としても知られています。CLUB PILATESは、12台のマシンが用意されたグループピラティス専門スタジオです。初級者から上級者まで対応しており、一人ひとりのニーズに合った多種多様なクラスを受けることができます。



HP：https://clubpilates.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/clubpilates_japan/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6HREy2Zw4ho ]

『Wellness X Asia（ウェルネスエックスアジア）』について

"ウェルネスな社会を創るリーディングカンパニーへ”というミッションのもと、世界最大級のマシンピラティスブランドである『CLUB PILATES(クラブピラティス)』、世界最大級のインドアサイクリングブランド『Cyclebar(サイクルバー)』などワールドクラスのブティック型フィットネス(特定のエクササイズに特化したフィットネス)ブランドのマスターフランチャイジーとして、日本国内やアジア圏にて事業を展開しております。また運営する経営者のキャリアをサポートする動画メディア『M&A BANK』や、経営者向けの完全会員制のコミュニティ『M&A BANK Salon』とも連携し、M&Aを活用したFC展開を推進してまいります。



▼会社情報

商号：株式会社Wellness X Asia（ウェルネス エックス アジア）

本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイス グラススクエアB1F

事業内容：ブティック型フィットネスの店舗運営及びフランチャイズ事業

Club Pilates(クラブピラティス) / Cyclebar(サイクルバー)

代表：代表取締役CEO 島袋 直樹 - Naoki Shimabukuro

Website：https://wellnessx.asia/

YouTube：https://www.youtube.com/@WXAch