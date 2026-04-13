【女性の骨格タイプ】最多は「ナチュラル」！流行の施術より骨格を優先すべきと約3割が回答！？″本当に似合う小顔治療″の選び方

WOM CLINIC GINZA

WOM CLINIC GINZA（所在地：東京都中央区、理事長：深堀 純也）は、小顔治療を受けたことがある女性を対象に、「骨格別小顔治療」に関する調査を行いました。

SNSで話題の美容施術を受けたものの、「自分には合わなかった」と感じるケースもあります。

流行の美容施術が必ずしも万人に合うわけではない中、小顔治療の経験者は何を基準にクリニックを選び、その結果に満足しているのでしょうか。

また、「骨格」に基づいた適切な診断は、実際の美容施術現場でどれほど行われているのでしょうか。

そこで今回、WOM CLINIC GINZA（https://wom-clinic.com/）は、小顔治療を受けたことがある女性を対象に、「骨格別小顔治療」に関する調査を行いました。

調査概要：「骨格別小顔治療」に関する調査

【調査期間】2026年2月27日（金）～2026年3月2日（月）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】805人

【調査対象】調査回答時に小顔治療を受けたことがある女性と回答したモニター

【調査元】WOM CLINIC GINZA（https://wom-clinic.com/）

【モニター提供元】サクリサ

約9割が自身の骨格タイプを把握！約7割が小顔治療時に「自分の骨格」を意識

小顔治療において「骨格」への注目が高まる中、患者自身は自分の骨格タイプをどの程度把握しているのでしょうか。

骨格は「骨格ナチュラル」が最多！

はじめに「あなたの骨格」について尋ねたところ、『ナチュラル（骨格がしっかり、フレーム感がある、肉感が少なめ）（33.9％）』と回答した方が最も多く、『ストレート（立体感のあるメリハリボディ、ハリ・弾力のある肌質、重心が上）（32.9％）』『ウェーブ（上半身が華奢、柔らかい肌質、重心が下）（25.1％）』と続きました。

約9割が自身の骨格タイプを具体的に把握しているという結果から、美容やファッションにおける「骨格診断」の概念が一般層に広く浸透していることがうかがえます。

自分自身の身体的特徴を客観的に理解しようとする姿勢が定着しており、美容医療のアプローチにも影響を与えている可能性があります。

では、美容医療を受ける際、骨格をどの程度考慮しているのでしょうか。

約7割が「骨格を意識して小顔治療を選ぶ」と回答！

「小顔治療を受ける際に、自身の骨格を意識して選びましたか」と尋ねたところ、約7割が『はい（67.8％）』と回答しました。

約7割が小顔治療において自身の骨格を意識して施術を選んでいるという結果から、SNS等を通じた美容情報の普及により、単に流行の施術を追うのではなく「自分の顔立ちに本当に合うか」を重視する傾向が高まっていると考えられます。

受けたことがある小顔治療は「医療ハイフ」が最多！きっかけは客観的な気づき

では、具体的にどのような施術が選ばれているのでしょうか。

小顔治療は「医療ハイフ（HIFU）」が最多！

「これまでに受けたことがある小顔治療」について尋ねたところ、『医療ハイフ（HIFU）（34.5％）』と回答した方が最も多く、『エラボトックス注射（30.3％）』『糸リフト（スレッドリフト）（25.8％）』と続きました。

いずれもメスを使用しない「切らない治療」であることがわかります。

ダウンタイムが比較的短く、心理的・身体的なハードルが低い施術から始める方が多いようです。

では、小顔治療を受けようと思ったきっかけは何だったのでしょうか。

小顔治療のきっかけは「鏡や写真を見たとき」が最多！

「小顔治療をしようと思ったきっかけ」について尋ねたところ、『鏡や写真を見たときに、顔の大きさが気になった（46.3％）』と回答した方が最も多く、『加齢によるたるみや、顔のバランスの変化を感じた（34.9％）』『SNSで小顔のインフルエンサーを見て憧れた（20.9％）』と続きました。

日常的のふとした瞬間に、客観的な自分の顔のサイズやたるみに気づき、治療を決意するケースが多いことがわかります。

SNSの影響で理想のフェイスラインに憧れを抱く層も一定数存在しています。

治療のきっかけや目指す理想像は人それぞれ異なり、抱えている悩みも多種多様であることがうかがえます。

また、前問でこれまで受けたことがある小顔治療について『脂肪吸引』が約2割、『骨切り・骨削り』が約1割強と、手軽なプチ整形だけでなく、メスを入れる本格的な外科手術を経験している方も一定数いることが分かりました。このような身体への負担が比較的大きい手術こそ、医師の経験や専門性を十分に考慮して選ぶことが大切です。

クリニック選びは「医師の専門知識やカウンセリング」を重視！約8割が事前の説明を実感

では、クリニック選びでは何が決定打となっているのでしょうか。

クリニック選びは「医師の専門知識や、カウンセリングの丁寧さ」を重視

「小顔治療のクリニックを検討する際、最も重視したこと」について尋ねたところ、『医師の専門知識や、カウンセリングの丁寧さ（24.1％）』と回答した方が最も多く、『安全性・信頼性（22.6％）』『症例写真の豊富さ（17.0％）』と続きました。

価格や知名度以上に、「医師の専門知識や安全性」が上位に挙げられていることがわかります。

顔の印象を大きく左右する治療であるため、失敗への不安から「信頼できる専門家」に客観的な判断を委ねたいという心理が働いていると推測されます。

では、カウンセリングの場において、患者はどのように自身の骨格と施術プランをすり合わせているのでしょうか。

小顔治療のカウンセリングは「候補を絞った上で自分の骨格に合うか医師の判断してほしい」傾向が明らかに

「小顔治療のカウンセリング時に、ご自身の骨格に合う施術プランについて、どのようなスタンスで相談したか」について尋ねたところ、『候補をいくつか絞った上で、自分の骨格に合うか医師に判断してほしかった（28.9％）』と回答した方が最も多く、『自分の骨格には何が最適か分からないので、医師の提案にすべて任せた（26.0％）』『自分の骨格に合う施術を自分なりに調べて決めてから行った（20.1％）』と続きました。

上位2項目を合わせると、過半数が最終的な判断を医師に委ねていることがわかります。

「自分の顔立ちや骨格に本当に適合するか」という専門的な見極めについては、プロの客観的な診断を必要としている実態がうかがえます。

患者と医師の認識のズレを防ぎ、後悔のない治療にするためにも、カウンセリングにおける双方向のコミュニケーションの質が極めて重要になるといえます。

では、クリニック側はカウンセリング時に、どの程度骨格に基づいた説明を行っているのでしょうか。

約8割が医師から「骨格への適合性について説明があった」と回答！

「小顔治療のカウンセリング時に、医師から『あなたの骨格への適合性（似合うかどうか）』についてどの程度説明がありましたか」と尋ねたところ、約8割が『十分な説明があった（32.6％）』『ある程度説明があった（49.8％）』と回答しました。

約8割が医師から骨格に関する事前の説明を受けている結果から、美容医療の現場でも「個人の骨格に合わせたパーソナライズ提案」がスタンダードになりつつあることがうかがえます。

患者が求める客観的な診断に対して、クリニック側も専門的な視点からしっかりと応えているケースが多いと考えられます。

このような事前の丁寧なすり合わせが、施術後の違和感を防ぎ、納得感のある治療へとつながっているといえます。

約2割が仕上がりに「不満」！経験者のアドバイスは「価格より専門医」「流行より骨格」

では、小顔治療後における患者の評価はどうなっているのでしょうか。

実際の小顔治療では約2割が不満を感じている

「実際に小顔治療を受けてみて、現在の総合的な満足度」について尋ねたところ、約2割が『やや不満（17.3％）』『とても不満（2.6％）』と回答しました。

事前のカウンセリングで骨格への適合性について説明を受けている方が多いにもかかわらず不満が残るということは、事前の期待値と実際の仕上がりの間にギャップが生じている可能性があります。

では、具体的にどのような不満や違和感を抱えたのでしょうか。

小顔治療の不満No.1は「変化が感じられない」が圧倒的

前問で『不満』と回答した方に、「小顔治療の仕上がりについて、どのような不満や違和感を感じますか」と尋ねたところ、『変化が乏しく、効果を感じられなかった（39.4％）』と回答した方が最も多く、『頬がコケたりこめかみが凹んだりして、老けた印象になった（21.9％）』『左右差が目立つようになった（20.0％）』と続きました。

「効果が乏しい」という不満が最多であることから、施術の適応を見誤っているケースがあると考えられます。

「頬がコケた」「老けた印象になった」といった不満が約2割を占めている点は、単に脂肪や筋肉を減らす「小顔治療」が、その人の本来の骨格や年齢に合っていなかったために生じた「骨格由来の違和感」である可能性もあるのではないでしょうか。

事前の説明だけでは防ぎきれない、こうした深刻なミスマッチをなくすことこそが、今後の美容医療における最大の課題となりそうです。

では、これから小顔治療を検討する方に向けて、経験者たちはどのようなアドバイスを送るのでしょうか。

小顔治療は「安さより信頼できる医師選びが大切」と回答

「今後、小顔治療を検討している方へのアドバイス」について尋ねたところ、『価格の安さだけで選ばず、信頼できる専門医を探すべき（46.0％）』と回答した方が最も多く、『納得いくまで複数のクリニックでカウンセリングを受けるべき（33.4％）』『流行の美容施術よりも、「自分の骨格に合うか」を最優先に選ぶべき（28.7％）』と続きました。

価格や流行に流されず、専門医の客観的な診断を重視すべきという声が多く寄せられました。

実際の施術を通じて、骨格との適合性や事前のカウンセリングがいかに重要であるかを痛感していることがうかがえます。

後悔のない治療のためには、安易に妥協せず、納得できるまで医師とすり合わせを行う姿勢が求められるといえます。

まとめ：後悔のない小顔治療には「精緻な骨格診断」と「納得のいくカウンセリング」が不可欠

今回の調査で、流行の小顔治療が必ずしも万人に合うわけではなく、後悔のない仕上がりのためには個人の「骨格」に基づいた専門的な診断が不可欠であることが浮き彫りになりました。

小顔治療経験者の多くが自身の骨格タイプを把握しており、施術選びにおいても「自身の骨格」を強く意識している実態が明らかになっています。SNSなどを通じて最新の美容トレンドを容易に認知できる現代ですが、「その施術が自分の顔立ちや骨格に本当に似合うのか」という最終的な見極めについては、プロフェッショナルである医師の客観的な視点に委ねたいという強い意向を持っていることがわかります。

この心理はクリニック選びの基準にも表れており、価格や知名度以上に「医師の専門知識やカウンセリングの丁寧さ」が最も重視されていました。実際のカウンセリングの場でも、約8割が医師から事前の説明を受けており、パーソナライズされた提案が定着しつつあることがうかがえます。一方で、約2割が実際の仕上がりに不満を抱えており、「頬がコケて老けた印象になった」といった骨格とのミスマッチに由来する深刻な違和感が生じている厳しい現実も見えてきました。

事前の説明が行われているにもかかわらず、こうした仕上がりのギャップが生じる背景には、一人ひとりの骨格に対するさらに深いレベルでの診断と、施術後の具体的なイメージの共有が不足していると考えられます。だからこそ、これから治療を検討する方へのアドバイスとして、「価格の安さだけで選ばず、信頼できる専門医を探すべき」「納得いくまで複数のクリニックでカウンセリングを受けるべき」といった切実な声が寄せられたといえます。

自身の生まれ持った骨格や顔全体のバランスを正確に把握し、最も適したアプローチを提案してくれる信頼できるクリニックを見極めることが、後悔のない美容医療体験へとつながります。これからのクリニック側には、単なる説明を超えた精緻な診断力と、期待値のズレをなくす徹底したカウンセリング力がさらに求められそうです。

美容医療を受けるならWOM CLINIC GINZA

今回、「骨格別小顔治療」に関する調査を実施したWOM CLINIC GINZA（https://wom-clinic.com/）は、患者様目線でのカウンセリング、適正価格でのご案内、安心いただける術後フォローアップ体制を意識して日々診療しています。

■WOM CLINIC GINZAが選ばれる理由

１.各分野に特化した医師12名と常勤の麻酔科医による万全の安全体制

美容医療において、ご自身の悩みや目的に合った適切な施術を選ぶことと、安全な環境での施術が重要です。当院では、各分野に特化した12名の経験豊富な医師が在籍しており、患者様のご希望に合わせた最適な施術プランをご提案します。また、常勤の麻酔科医も在籍しているため、痛みやお身体に配慮した万全の安全体制を整えていますので、まずはお気軽にご相談ください。

２.短いダウンタイムでも効果を実現

WOM CLINIC GINZAは、ダウンタイムの短い施術を提供するべく、日々研究を続けています。治療効果を最大限に引き出しつつ、患者様が早く日常生活に戻れるよう努めています。HPの症例写真や多くの美容整形口コミに術後のダウンタイムの経過等が掲載されていますのでぜひ参考にしてください。

３.必要ない施術や効果の少ない治療は勧めない

当院には患者様の悩みときちんと向き合い、職人芸と呼べるレベルの高い施術を提供できるドクターしか在籍しておりません。

患者様の実際のニーズを深く理解することに注力し、本当に必要な施術のみを提案します。必要ない施術や効果の少ない治療を勧めることはありません。患者様の満足度を第一に考え、一人ひとりに合った、効果的かつ安全な治療方法を提供しています。

４.充実のアフターケア・保証制度

当院では、術後処置、検診、クリニックと同じビル内で受けられる術後専門インディバなど、状態に合わせたアフターケアをご案内しております。術後検診が終了後も気になる所がございましたら、いつでもご連絡をいただければ診察致します。

「施術を受けてよかった」と喜びの声をいただくことがほとんどですが、極稀に修正が必要な患者様がいらっしゃるのも事実です。当院を選んでくださった患者様に選んだことを後悔してほしくないという思いから、修正や追加治療が必要な患者様の再施術を責任をもって対応させていただきたいと考えています。

執刀医に思うように伝えられず、他院様で再手術を受けられる患者様もいることでしょう。

しかし当院では修正でよい結果を出すにはその手術を熟知している執刀医が行うのが1番の近道だと考えています。

ご不安な患者様の気持ちに寄り添うために医師、スタッフがサポートしてまいりますので、術後の経過のことでご不安な方はご遠慮なくご相談ください。

■理事長紹介

WOM CLINIC GINZA 理事長

深堀 純也

脂肪吸引約8,000件、小顔施術約5,000件、二重形成約3,000件の施術経験があり、「TRIBEAU」「カンナムオンニ」などのサイト・アプリでの口コミ数は4,000件以上にのぼります。

よりよい技術やトレンドを導入して、患者様により高度で安全な美容医療を提供できるようにと考え、韓国の名門クリニックとの業務提携を推進しています。

麻酔についても、患者様に安心して施術を受けていただけるよう、麻酔のプロフェッショナルが麻酔管理を行う体制を整えました。

また、患者様に質の高いサービスを提供できるよう、1つのビル内に様々な設備を整えた「美容外科ビル」を計画・完成させました。

技術的な部分はもちろんですが、患者様目線でのカウンセリング、適正価格でのご案内、安心いただける術後フォローアップ体制を意識して日々診療しています。

■施術メニュー例

二重・目元整形

埋没4点留め：110,000円（税込）※不具合保証付き

自然癒着：＋55,000円（税込）

二重全切開：330,000円（税込）

※麻酔代等は別途料金が発生いたします

鼻整形

鼻尖形成術：330,000円（税込）

耳介軟骨移植：220,000円（税込）

鼻プロテーゼ：220,000円（税込）

※麻酔代等は別途料金が発生いたします

小顔治療

ほほ・あご下の脂肪吸引：330,000円（税込）

バッカルファット除去：220,000円（税込）

メーラーファット吸引：220,000円（税込）

ジョールファット吸引：110,000円（税込）

糸リフト（スレッドリフト）：27,500円（税込）／1本

※麻酔代等は別途料金が発生いたします

クマ治療

裏ハムラ 44万円

表ハムラ 55万円

目の下の脂肪取り（脱脂） 22万円

※麻酔代等は別途料金が発生いたします

■無料カウンセリング予約・お問い合わせ

LINEで予約・お問い合わせ：https://page.line.me/146tbwbq?oat__id=5096635&openQrModal=true(https://page.line.me/146tbwbq?oat__id=5096635&openQrModal=true)

電話：03-6271-0328 受付時間10:00-19:00（土日祝対応）

24時間受付中！カンタンWeb予約 :https://x.gd/a75zn

■クリニック概要

クリニック名：WOM CLINIC GINZA

住所：東京都中央区銀座2-2-18 TH銀座ビルB1.2.3.5.6.7階 2階総合受付

電話番号：03-6271-0328

診療時間（受付時間）：10:00～19:00（土日祝対応、事前予約制）

URL：https://wom-clinic.com/