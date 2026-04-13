三省堂書店 3店舗を含む全国大手書店11店舗にて、早川書房より創刊される海外文学シリーズ「ハヤカワ・プラス」の先行販売を開始！

株式会社三省堂書店

早川書房は2026年5月1日（金）、世界文学の“今”と“未来”を届ける海外文学シリーズ「ハヤカワ・プラス」を創刊いたします。

ノーベル文学賞、ブッカー賞、ゴンクール賞をはじめとする世界的な文学賞受賞作から、確かな才能を秘めた注目の新作まで、欧米、アジア、アフリカ諸国などで書かれた「現代文学の到達点」が厳選されます。年に4回届けられます。

このたび、一般販売に先立ち、4月20日（月）より三省堂書店の3店舗を含む全国11店の書店にて創刊作品2点の先行販売を開始します。

先行販売期間中、対象書籍のいずれかをご購入いただいたお客様には、数量限定オリジナルノベルティをプレゼントします。さらに、シリーズの魅力や今後のラインナップを紹介する創刊記念冊子を配布いたします。

文学的完成度と時代性を兼ね備えたハヤカワ・プラス創刊を記念し、三省堂書店の3店舗を含む全国11店舗の書店にて「現代文学の到達点」をいち早く読者の皆様にお届けします。

【先行販売期間】

4月20日（月）～4月30日（木）

【オリジナルノベルティ】

ハヤカワ・プラスロゴのブックマーク（金属製） 数量限定

※無くなり次第、配布終了となりますので予めご了承ください。

【先行販売店】

下記11店舗にて先行販売を実施します。

（北海道）

三省堂書店 札幌店

（関東）

三省堂書店 神田神保町本店

丸善 丸の内本店

紀伊國屋書店 新宿本店

ジュンク堂書店 池袋本店

紀伊國屋書店 横浜店

（中部）

三省堂書店 名古屋本店

（近畿）

紀伊國屋書店 梅田本店

丸善 京都本店

ジュンク堂書店 三宮店

（九州）

丸善 博多店

【書籍情報】

先行販売対象作品は以下の通りです。

『預言者の歌』

ポール・リンチ／栩木伸明 訳

ISBN:978-4-15-210514-1 定価3,410円（税込み）

一般発売日：2026年5月1日 版型：四六判

『一九八四年』を想起させる新たなディストピア小説！ブッカー賞受賞作

ある雨の晩、エイリッシュの自宅をふたりの警察官が訪ねてきた。教員組合の幹部である夫ラリーに話を聞きたいというのだ。そのときから、夫や子どもと平穏に暮らしていたエイリッシュの日常に、影が忍び寄ってくる。デモに出かけたラリーは行方不明となり、同僚は逮捕され、高校生の長男には召集令状が届く。夫の帰りを待つか、子どもたちを守るため国外脱出するか。エイリッシュは決断を迫られる―。極右政党が政権を握った近未来のアイルランドを描く衝撃作。

『すべての石に宿る神』

カミーラ・シャムジー／河内恵子 訳

ISBN：978-4-15-210515-8 定価3,960円（税込み）

一般発売日：2026年5月1日 版型：四六判

女性小説賞受賞作家が繊細な筆致で描く歴史ロマン

1914年、古代遺跡を発掘する英国人女性ヴィヴィアンと英領インド軍のパシェットゥーン人兵士カイユーム。やがてペシャワール行きの列車で出会った二人の運命は、15年後、反植民地抵抗運動と、古代の遺物を巡り交錯する。歴史に埋もれた声なき声を紡ぎ出す。心震わす物語。