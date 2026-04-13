【5/10(日)新潟戦】カラーズジャパンスペシャルマッチ開催！出張ビューティーサロンなどイベント多数！

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢(J3)は、5月10日(日)開催の明治安田J2・J3百年構想リーグ第16節 ツエーゲン金沢対アルビレックス新潟戦を 「COLORS JAPAN SPECIAL MATCH」 として開催することが決定いたしました。

当日は、カラーズジャパングループによる特別企画として、クーポンチラシ配布や来場記念プレゼント、屋外テントでの「出張ビューティーサロン」、さらに石川県出身アーティスト・エイトMANによるハーフタイムショーを開催し、スタジアムを華やかに盛り上げます！

COLORS JAPAN スペシャルマッチ試合概要

■冠名

COLORS JAPAN スペシャルマッチ



■冠企業

社名：カラーズジャパン株式会社

所在地：石川県野々市市稲荷1-78

電話番号：076-246-6688



■冠試合

明治安田J2・J3百年構想リーグ 5月10日(日)

ツエーゲン金沢 vs アルビレックス新潟(13:30試合開始)



■試合会場

金沢ゴーゴーカレースタジアム(金沢市磯部町ロ75-1)

スペシャルマッチイベント内容

- クーポンチラシ配布・来場記念プレゼントスタジアム入口または特設ブースにて、カラーズジャパングループ各店舗で利用できる特典チラシを配布いたします。

■プレゼント内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45234/table/1251_1_58ae72d38d4360fba7731852070a88e2.jpg?v=202604131251 ]- 屋外テント「出張ビューティーサロン」開催（無料）

試合前の時間をより楽しく過ごしていただくため、スタジアム場外・南広場にて「出張ビューティーサロン」を開催します。 ツエーゲンカラーを取り入れたビューティー体験を、プロの美容師がすべて無料で提供します。

サポーターの皆さまを“ツエーゲン仕様”に仕上げ、試合前のひとときを華やかに彩ります。

■実施内容

ヘアセット・ヘアアレンジ

ツエーゲンカラーを取り入れたカラーエクステ体験

ハンドケア（ハンドマッサージ・爪磨き）

■開催時間：10:30～13:30

■開催場所スタジアム場外南広場 特設ブース

- エイトMAN ハーフタイムショー

石川県出身のアーティスト「エイトMAN」がハーフタイムショーに登場します。

SNS・TikTokで代表曲「好きすぎて会いたい」が総再生数8億回超のバズを記録。 レゲエをルーツに持ち、ジャマイカ渡航や数々のバトルでの入賞、4枚のアルバムリリースなど、多彩な活動を展開。

地元・石川では北陸放送「絶好調W」にレギュラー出演するなど、幅広い世代から支持を集めています。

グルーヴ感あふれる歌声で、スタジアムに元気と熱気を届けます。

■開催時間：ハーフタイム

■開催場所：ピッチ

カラーズジャパンからのメッセージ

「もっとオシャレに、もっと楽しく。カラーズジャパングループと一緒にツエーゲン金沢を応援しよう！」 ヘア・ネイル・アイビューティーを通して、ツエーゲン金沢を応援し、地域を盛り上げる1日をお届けします。

5/10新潟戦のイベント情報はこちらから :https://www.zweigen-kanazawa.jp/game/event/260116/