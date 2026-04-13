【4月も継続決定】早く予約するほどお得に！旅行予約サイト「グットリ」が最大7％OFFの早割キャンペーンを更新。航空券＋宿泊のセットがさらに充実。

日本空輸株式会社

日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）が運営する旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（グットリ）』は、ご好評につき、2026年4月以降も継続して「早割キャンペーン」を実施することを決定いたしました。 本キャンペーンは、出発の90日前、60日前、30日前と、ご予約時期が早いほど旅行代金の割引を受けられる制度です。春の行楽シーズンや夏休みの旅行計画を早めに立てることで、人気の宿や航空券を確保しながら、よりリーズナブルに旅をお楽しみいただけます。

夏休みなどの大型連休は、宿泊施設や航空券の混雑が予想されます。「行きたかった場所がすでに満室だった」という残念な体験を減らし、一人でも多くの方に理想の休日を過ごしていただくため、早期予約の仕組みを強化いたします。早割をご活用いただくことで、混雑期でも確実にお得な枠を確保できる。そんな「安心感のある旅の形」を提案いたします。

■「早く決める」だけで、全ての宿泊＋航空券がさらにお得に

対象のダイナミックパッケージ予約において、予約のタイミングに応じた割引を適用。

※ご予約時に該当のクーポンコードをご入力いただきます。

■ 4月継続の背景：初夏や夏休みの計画を応援

- 【90日前】までの予約：旅行代金より 7% OFF- 【60日前】までの予約：旅行代金より 5% OFF- 【30日前】までの予約：旅行代金より 3% OFF

GW（ゴールデンウィーク）明けの週末や、夏休みの早期予約を検討されるお客様のニーズに応え、4月も本キャンペーンを継続いたします。直前の予約では埋まりがちな人気路線や話題のホテルも、今なら確実にお得な価格で押さえることができます。

■ 自分らしい旅を「じっくり」選べる自由度

「グットリ」では、豊富な宿泊施設と航空券を自由に組み合わせ可能。早めに予約をスタートすることで、じっくりと目的地を吟味し、理想の旅をカスタマイズする時間そのものをお楽しみいただけます。

■ キャンペーン概要- 特典内容出発日までの日数に応じて旅行代金を割引（最大7％）- 対象商品「グットリ」で販売するダイナミックパッケージ全商品- 対象期間2026年4月13日（月） ～ 10月23日（金）出発分まで- 特設ページURLhttps://www.good-trip-ex.com/hayawari/?mediacd=106

■ 対象商品一覧

- JALで行くダイナミックエクスプレス(https://www.good-trip-ex.com/jaldp/?mediacd=106)- スカイマークで行くダイナミックエクスプレス(https://www.good-trip-ex.com/skymark-dp/?mediacd=106)- フジドリームエアラインズで行くダイナミックエクスプレス(https://www.good-trip-ex.com/fdadp/?mediacd=106)- Peachで行くダイナミックエクスプレス(https://www.good-trip-ex.com/peach_dp/?mediacd=106)JALで行くダイナミックエクスプレススカイマークで行くダイナミックエクスプレスフジドリームエアラインズで行くダイナミックエクスプレスPeachで行くダイナミックエクスプレス

〇 オンライン予約が不安な方も安心のサポート体制

「予約画面が進まない」「サイトの操作方法がわからない」など、万が一ご予約の際にお困りのことがございましたら、当社カスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。 途中で諦めてしまう前に、専任スタッフがお客様のご予約をしっかりとサポートさせていただきます。また、サイトに関するご要望やご不明点等も随時受け付けております。

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：050-3538-2605

メールアドレス：gte@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～18：00（月～金） / 10：00～15：00（土）

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）