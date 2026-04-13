AIストーム、商用EVトラックの代理店契約を締結

AIストーム株式会社

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 今井俊夫、証券コード：3719）は、新エネルギー商用車のファブレスメーカーであるZO MOTORS株式会社（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：寺西秀豊、以下「ZO MOTORS」）と代理店契約を締結したことをお知らせいたします。

燃料費高騰と脱炭素対応という二重の重圧が業界を覆うなか、AIストームはこの局面を成長の起点と捉え、今回の一手に踏み切りました。

本契約を通じて運送事業者の経営安定と脱炭素という二つの課題に正面から挑み、中期経営計画で掲げる時価総額500億円の達成に向けて着実かつ力強く前進してまいります。

◆ 今、日本の物流に何が起きているか

日本の物流は今、構造的な危機のただ中にあります。国土交通省の試算では、2030年には営業用トラックの輸送能力が34%不足する可能性が示されており、2024年度の道路貨物運送業の倒産件数はリーマン・ショック以来の水準に迫りました。車両調達コストを自力で賄えずに廃業を選ぶ中小事業者が相次ぎ、日本の日常を支える物流インフラはその担い手を静かに失い続けています。

この経営悪化の背景には、もう一つの要因があります。

昨今の国際情勢を背景とした燃料価格の高止まりが、運送事業者の収益をじわじわと圧迫し続けているのです。加えて、2050年カーボンニュートラルへの対応という新たな責任が業界全体にのしかかり、コストと環境という複合的な圧力が運送事業者を追い詰めています。

◆ZO MOTORSと代理店契約を締結

AIストームは、2023年7月に設立された新エネルギー商用車のファブレスメーカーであるZO MOTORSと代理店契約を締結しました。

同社が掲げる「EVは特別な存在ではない」という思想は、EVトラックを「特別な投資」ではなく「普通の車両調達」として運送事業者に届けようとするAIストームのモビリティ事業の目指す方向と深く重なり合うものです。

同社が展開する商用EVトラック（電気自動車3tトラック）「ZM6」は、一充電走行距離180km（WLTP・UN-R154）、バッテリー容量81.14kWhを備えた車両です。ドライバーの安全運行を支える先進機能を標準装備しており、エンジン車に近い操作性で使用開始できる設計が特徴です。JARWA（日本自動車車体補修協会）の広範なネットワークを通じて、EVトラックの整備が可能な近隣の提携工場を迅速に連携しご紹介、更に24時間365日のロードサービスにより、導入後も安心して使い続けられる体制が整っています。

◆ モビリティイニシアティブファンドとの融合

――「ファンドでEVトラックを調達する」という新しい選択肢

補助金を活用してもなお、資金力の限られた中小運送事業者にとってEV化への初期費用は導入障壁の一つとなっています。「導入したくても、踏み出せない」--現場でそう感じている事業者がいる限り、AIストームはモビリティイニシアティブファンドという独自のスキームで応え続けます。

今回の代理店契約により、ZM6を同ファンドの対象車両として活用していく方針です。ファンドが車両を保有し事業者がリース形式で利用する仕組みと、国・自治体の補助金を組み合わせることで、高額な初期投資を必要とせず、これまで資金面で断念せざるを得なかった中小事業者にも、EV化への選択肢を届けることができます。担い手不足と脱炭素という構造的課題に、金融と電動化の掛け合わせでしか生まれない答えが、ここにあります。

「ファンド×EV×補助金」という三層構造は、商用車の電動化を当たり前の日常へと変えます。

◆今後の展望

モビリティイニシアティブファンド事業は、第1号から第7号まで全号クローズ率100%の連続完売を継続しています。号を重ねるごとに組成規模を拡大させ、累計組成額は40億円以上、稼働台数は300台を超えました。その一台一台が、運送事業者の現場課題と向き合い続けてきた積み重ねそのものです。EVトラックの本格的な取り扱い開始は、2026年度末目標の1,000台へ向けたこの前進を次のステージへ押し上げる一手となります。

荷物が届き続ける日本を守るために。担い手不足・燃料高騰・脱炭素という構造的課題を事業で突き破るために--AIストームはモビリティイニシアティブファンドをさらに加速させ、時価総額500億円の達成を必ず成し遂げてまいります。

◆ 会社概要

【AIストーム株式会社】

会社名：AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード）

代表取締役：今井 俊夫

所在地：東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容：AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP：https://www.ai-storm.co.jp

-----

報道関係者お問い合わせ先

AIストーム株式会社 広報担当

E-mail：press@ai-storm.co.jp

-----

【ZO MOTORS株式会社】

会社名：ZO MOTORS株式会社

代表取締役：寺西 秀豊

所在地：東京都中央区銀座 5-12-6 CURA GINZA 9階

事業内容：車両開発、車両販売、アフターサービス

企業HP：https://zomotors.co.jp/

-----

報道関係者お問い合わせ先

ZO MOTORS株式会社 広報担当

E-mail：jp_info@zo-motors.com

-----