シンガーソングライター「Furui Riho」のファンクラブサイト＆アプリ「DAYSY」を「FAM」にて同時リリース
ファンエンゲージメントプラットフォーム「FAM」の企画・開発・運用を手掛ける株式会社Nagisa (本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：横山佳幸)は、2026年4月10日(金)に、北海道出身のシンガーソングライター「Furui Riho」のオフィシャルファンクラブサイト・アプリ「DAYSY」をリリースしました。
URL：https://daysy.club
「DAYSY」では、「Furui Riho」の最新情報はもちろん、チケット先行申込、ライブ配信、音声コンテンツ、オリジナル動画・写真といった会員限定コンテンツをはじめ、その他特典を多数ご用意しています。アプリも同時リリースし、会員限定でご本人から届くメッセージ機能など、アプリでしか体験できないコンテンツもご用意しております。『DAYSY』にぜひご登録ください。
■ 「DAYSY」開設に込めた想い（Furui Rihoコメント）
ついに、私にもFCと呼べるものができるみたいです！
どんなふうに在れたらいいか考えていました。
ちょっと疲れた日には、
ふっとほどけて、笑えてしまうような
少し悲しい日には、
自分をそっと抱きしめられるような
そんなあたたかい時間が、ここに流れたらいいなと思っています。
みなさんが、日々のなかで
自分らしく咲いていける
そんな場所になりますように！
■ ファンクラブアプリの特徴
1. Furui Riho本人から届く！トーク機能
アプリ限定で、Furui Rihoから皆さんへ直接メッセージが届きます！
テキストだけでなく、写真や動画、ボイスでもお届けいたします。
2. 多彩なコンテンツをいつでもどこでも
オリジナル動画、写真、イベント情報など、「DAYSY」で配信される様々なコンテンツがアプリから簡単に閲覧可能！気になる情報も手元ですぐにチェックできます。
3.Furui Rihoが贈る、特別なライブ配信
Furui Rihoによるライブ配信を開催予定！
ライブの裏話やQ&Aセッションなど、ファンクラブ会員だけが楽しめる貴重なひとときをお届けします。
4.大切なお知らせもアプリですぐに確認可能！
最新イベントや先行情報、ファンクラブ限定の特別なお知らせもプッシュ通知で届くので、見逃すことなく確認できます。
アプリダウンロード方法
AppStoreもしくはGooglePlayで「DAYSY」または「Furui Riho」と検索！
下記をクリックするとアプリ取得画面にリンクします。
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/daysy/id6761015907
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fam.furui.riho
■ファンクラブサイト概要
- 名称：DAYSY | Furui Riho Official Fan Club
- 開設日：2026年4月10日（金）
- URL：http://daysy.club
- 会費：月額会員：770円（税込）/ 年額会員：8,470円（税込）
※お支払方法：「クレジットカード決済」「キャリア決済（月額会員のみ）」
▶︎ 会員特典
- News（お知らせ）
- Mail Magazine（メールマガジン）
- Member Card（会員番号入りデジタル会員証）
- Ticket（ライブチケットの先行予約）
- Photo（画像）
- Movie（動画）
- Radio（ラジオ/音声コンテンツ）
- Live Streaming（ライブ配信）
- Shop（オンラインショップ）
- Talk（アプリ限定トーク機能）
※一部機能およびコンテンツや詳細は、順次公開予定です
■早期入会キャンペーンも開催！
2026年5月10日 23時59分までにご入会いただいた方全員に、ご本人メッセージ付き特典をプレゼント。
加えて年額会員様には限定ロゴステッカーをご用意しております。
※詳細はファンクラブ内のお知らせをご確認ください
■Furui Rihoについて
幼少期からゴスペルクワイアで培った音楽的ルーツをもとに、作詞・作曲のみならず、ときには編曲にも携わる北海道出身のシンガーソングライター。
2019年に初の配信シングル「Rebirth」をリリース。2022年には1stアルバム『Green Light』を発表し、ミュージックラバーを中心に注目を集めると、Apple Music『Up Next』、2023年にはSpotify『RADAR: Early Noise 2023』に選出され、注目度を加速させた。
2024年4月には、「LOA」「Super Star」「ピンクの髪」など、飛躍のきっかけとなった楽曲を収録した2ndアルバム『Love One Another』をリリース。同作を携えた全国5都市ツアーを経て、10月にはライブ限定で披露してきた「Do What Makes You Happy」をタイトルに冠した初のBillboard Liveツアーを実施。
続く2025年3月にはZeppツアー『Furui Riho Zepp Tour 2025 “Vloooooom”』へとステージを移し、京都アニメーション制作のTVアニメ『CITY THE ANIMATION』オープニング主題歌として新曲「Hello」を書き下ろし。同年9月からは、自身最大規模となる全国12カ所を巡るツアー『Furui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-』に踏み出すなど、ライブアーティストとしての歩みを着実に重ねている。
そして2026年3月には3rdアルバム『Letters』のリリースを発表。4月には自身初となるホールツアー『Furui Riho Hall Tour 2026 -Letters-』を開催し、表現力とスケールをさらに拡張しながら、新たなフェーズへと歩みを進めている。
■ファンエンゲージメントプラットフォーム「FAM（ファム）」について
FAMは、アーティストとファンをつなぐ“360°サポート”のファンクラブサービス。
高品質なファンクラブとアプリを無償で制作・提供するほか、事務所やアーティストの負担を軽減できるよう、グッズ制作からECの配送管理、イベント運営などあらゆるサポートを行います。
FAM公式HP：https://thefam.jp/
お問い合わせ：https://thefam.jp/inquiry
■株式会社Nagisa
会社名：株式会社Nagisa（英文名：Nagisa, Inc.）
代表者：代表取締役社長 横山佳幸（よこやま よしゆき）
所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目15-6 並木橋ビル ５F
設立：2010年5月17日
資本金：1億円
事業内容：Fantech事業
URL：https://nagisa-inc.jp
【商標名称等に関する表示】
＊Nagisa及び「Nagisa」ロゴは株式会社Nagisaの商標または登録商標です。
＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。