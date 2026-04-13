シンガーソングライター「Furui Riho」のファンクラブサイト＆アプリ「DAYSY」を「FAM」にて同時リリース

株式会社Nagisa

ファンエンゲージメントプラットフォーム「FAM」の企画・開発・運用を手掛ける株式会社Nagisa (本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：横山佳幸)は、2026年4月10日(金)に、北海道出身のシンガーソングライター「Furui Riho」のオフィシャルファンクラブサイト・アプリ「DAYSY」をリリースしました。

URL：https://daysy.club

「DAYSY」では、「Furui Riho」の最新情報はもちろん、チケット先行申込、ライブ配信、音声コンテンツ、オリジナル動画・写真といった会員限定コンテンツをはじめ、その他特典を多数ご用意しています。アプリも同時リリースし、会員限定でご本人から届くメッセージ機能など、アプリでしか体験できないコンテンツもご用意しております。『DAYSY』にぜひご登録ください。

■ 「DAYSY」開設に込めた想い（Furui Rihoコメント）

ついに、私にもFCと呼べるものができるみたいです！

どんなふうに在れたらいいか考えていました。

ちょっと疲れた日には、

ふっとほどけて、笑えてしまうような

少し悲しい日には、

自分をそっと抱きしめられるような

そんなあたたかい時間が、ここに流れたらいいなと思っています。

みなさんが、日々のなかで

自分らしく咲いていける

そんな場所になりますように！

■ ファンクラブアプリの特徴

1. Furui Riho本人から届く！トーク機能

アプリ限定で、Furui Rihoから皆さんへ直接メッセージが届きます！

テキストだけでなく、写真や動画、ボイスでもお届けいたします。

2. 多彩なコンテンツをいつでもどこでも

オリジナル動画、写真、イベント情報など、「DAYSY」で配信される様々なコンテンツがアプリから簡単に閲覧可能！気になる情報も手元ですぐにチェックできます。

3.Furui Rihoが贈る、特別なライブ配信

Furui Rihoによるライブ配信を開催予定！

ライブの裏話やQ&Aセッションなど、ファンクラブ会員だけが楽しめる貴重なひとときをお届けします。

4.大切なお知らせもアプリですぐに確認可能！

最新イベントや先行情報、ファンクラブ限定の特別なお知らせもプッシュ通知で届くので、見逃すことなく確認できます。

アプリダウンロード方法

AppStoreもしくはGooglePlayで「DAYSY」または「Furui Riho」と検索！

下記をクリックするとアプリ取得画面にリンクします。

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/daysy/id6761015907

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fam.furui.riho

■ファンクラブサイト概要

- 名称：DAYSY | Furui Riho Official Fan Club- 開設日：2026年4月10日（金）- URL：http://daysy.club- 会費：月額会員：770円（税込）/ 年額会員：8,470円（税込）※お支払方法：「クレジットカード決済」「キャリア決済（月額会員のみ）」

▶︎ 会員特典

- News（お知らせ）- Mail Magazine（メールマガジン）- Member Card（会員番号入りデジタル会員証）- Ticket（ライブチケットの先行予約）- Photo（画像）- Movie（動画）- Radio（ラジオ/音声コンテンツ）- Live Streaming（ライブ配信）- Shop（オンラインショップ）- Talk（アプリ限定トーク機能）

※一部機能およびコンテンツや詳細は、順次公開予定です

■早期入会キャンペーンも開催！

2026年5月10日 23時59分までにご入会いただいた方全員に、ご本人メッセージ付き特典をプレゼント。

加えて年額会員様には限定ロゴステッカーをご用意しております。

※詳細はファンクラブ内のお知らせをご確認ください

■Furui Rihoについて

幼少期からゴスペルクワイアで培った音楽的ルーツをもとに、作詞・作曲のみならず、ときには編曲にも携わる北海道出身のシンガーソングライター。

2019年に初の配信シングル「Rebirth」をリリース。2022年には1stアルバム『Green Light』を発表し、ミュージックラバーを中心に注目を集めると、Apple Music『Up Next』、2023年にはSpotify『RADAR: Early Noise 2023』に選出され、注目度を加速させた。

2024年4月には、「LOA」「Super Star」「ピンクの髪」など、飛躍のきっかけとなった楽曲を収録した2ndアルバム『Love One Another』をリリース。同作を携えた全国5都市ツアーを経て、10月にはライブ限定で披露してきた「Do What Makes You Happy」をタイトルに冠した初のBillboard Liveツアーを実施。

続く2025年3月にはZeppツアー『Furui Riho Zepp Tour 2025 “Vloooooom”』へとステージを移し、京都アニメーション制作のTVアニメ『CITY THE ANIMATION』オープニング主題歌として新曲「Hello」を書き下ろし。同年9月からは、自身最大規模となる全国12カ所を巡るツアー『Furui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-』に踏み出すなど、ライブアーティストとしての歩みを着実に重ねている。

そして2026年3月には3rdアルバム『Letters』のリリースを発表。4月には自身初となるホールツアー『Furui Riho Hall Tour 2026 -Letters-』を開催し、表現力とスケールをさらに拡張しながら、新たなフェーズへと歩みを進めている。

■ファンエンゲージメントプラットフォーム「FAM（ファム）」について

FAMは、アーティストとファンをつなぐ“360°サポート”のファンクラブサービス。

高品質なファンクラブとアプリを無償で制作・提供するほか、事務所やアーティストの負担を軽減できるよう、グッズ制作からECの配送管理、イベント運営などあらゆるサポートを行います。

FAM公式HP：https://thefam.jp/

お問い合わせ：https://thefam.jp/inquiry

■株式会社Nagisa

会社名：株式会社Nagisa（英文名：Nagisa, Inc.）

代表者：代表取締役社長 横山佳幸（よこやま よしゆき）

所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目15-6 並木橋ビル ５F

設立：2010年5月17日

資本金：1億円

事業内容：Fantech事業

URL：https://nagisa-inc.jp

【商標名称等に関する表示】

＊Nagisa及び「Nagisa」ロゴは株式会社Nagisaの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。