パチキャラ好き必見！「GAPOLI（ガポリ）モール」に新たな店舗『ぱちキャラ！ベース』が出店！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスは、2026年4月13日(月)より、ECサイト「GAPOLIモール」において、パチンコ・パチスロのキャラクターファンに向けた新規店舗『ぱちキャラ！ベース』（運営：(株)大宏）をオープンいたします。

■GAPOLIモール紹介

『GAPOLIモール（ガポリモール）』は『GAPOLI』のゲームで貯めたコインが100コイン=1円として商品を値引き購入できる次世代ショッピングサイトです。

遊んで、貯めて、安くなる！

▼ホームページ：https://mall.gapoli.net/website/master

■ぱちキャラ！ベース とは

当社は日本全国パチンコ、パチスロ店様の為のキャラクターグッズ、『パチキャラグッズ』のメーカーです。パチキャラを愛するファンの皆様の為、菓子・飲料などをはじめ、ぬいぐるみなどの雑貨に至るまで、日々商品の充実をはかり、お役に立てるよう心がけております。

ご利用、お待ちしております。

▼キャンペーン実施▼

■ぱちキャラ！ベースOPEN記念キャンペーン

“GAPOLIモール”での新規出店を記念して、ぱちキャラ！ベースにて取り扱うグッズの詰め合わせセットが抽選で5名様に当たるキャンペーンを実施いたします。

この機会に、ぜひご参加ください。

ご応募方法：

1. ぱちキャラ！ベース公式X（@base_pachi_ga(https://x.com/GAPOLI_official)）とGAPOLI公式X（@GAPOLI_official(https://x.com/GAPOLI_official)）をフォロー

2.「本キャンペーン」ポストをリポスト

ぱちキャラ！ベース公式X ： https://x.com/base_pachi_ga

GAPOLI公式X ：https://x.com/GAPOLI_official

【開催期間】

2026年4月13日（月）～ 4月26日（日）

■取扱商品ピックアップ

・海物語 クジラッキーぬいぐるみ

大好評！！

クジラッキーぬいぐるみ！

販売価格：3,960円（税込）

・ぱちキャラ！ガジェットステッカー（番長＆吉宗）

人気キャラ集結！

毎日使うガジェットを自分好みにカスタマイズできる注目のアイテム！

販売価格：各440円（税込）

・ぱちどーる ゆるぜうす

多くのファンを魅了し続けるパチンコ・パチスロのキャラクターを、全高12cmの手のひらサイズで立体化した「ぱちどーる」は、キャラクターの特徴をしっかりと再現しつつ、キャラクターの持つぬくもりを感じるように仕上げたコレクション性の高いフィギュア。

販売価格：4,400円（税込）

■オンラインゲームセンター『GAPOLI（ガポリ）』サービス概要

▽サービス概要

・サービス名：GAPOLI（ガポリ）

・サービス開始：2023年3月28日（火）

・対応デバイス：iOS、Android、PC（Windows/Mac）

・配信サイト

∟App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6502326978

∟Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.gapoli.a0001

∟ブラウザ版：https://portal.gapoli.net/

・価格：無料（サブスクリプション+アイテム課金制）

・サブスクプラン詳細：https://portal.gapoli.net/plan/

【サービス紹介】

新時代のオンラインゲームセンター

累計ユーザー数100万人突破！『GAPOLI』は、PC、スマートフォン、タブレットと様々なデバイスでプレイ可能なオンラインゲームセンターサービスです。80種類以上のゲームで遊びながら共通のコインを貯め、貯めたコインはさらにゲームで遊ぶことはもちろん、リアルな商品の割引に使用できます。

●様々なゲームが遊び放題！

『GAPOLI』にはゲームセンターで人気のSEGAのメダルゲームや新旧多数のパチンコパチスロ、お馴染みのカジノゲームやビデオスロットまで80種類以上のゲームが遊べます。ゲームはさらに続々新機種が登場します！

●GAPOLIモールでリアルな商品をチェック！

『GAPOLI』のゲームでコインを貯めたあとはショッピングモール「GAPOLIモール」をチェックしてみましょう。多種多様なリアル商品の割引にコインが使用できます。

●コース

『GAPOLI』には気楽に楽しめる無料のフリープランから大満足のロイヤルプランまで利用される皆様に応じた複数の利用コースを準備、あなたに合ったコースを選んで楽しもう！

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。