I-neのビューティーブランドを特別価格で展開する「BOTANIST Factory / and Habit 」が北陸地方に初出店！三井アウトレットパーク 北陸小矢部に4月24日グランドオープン

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社:大阪府中央区）が展開する、ボタニカルライフスタイルブランド【BOTANIST】、ナイトビューティーケアブランド【YOLU】やミニマル美容家電ブランド【SALONIA】等、I-neの多彩なビューティーブランドを展開するオンラインセレクトショップ「and Habit（アンド ハビット）」 のデュアルブランドショップ「BOTANIST Factory / and Habit 」が、三井アウトレットパーク 北陸小矢部に2026年4月24日 (金）にグランドオープンします。

店舗のポイント

「BOTANIST Factory」と「and Habit」のデュアルブランドショップではアウトレットにおける特別価格で提供しており、当店舗は北陸地方初の出店となります。

●「セルフサロンスペース」を設置し、ヘアケア・スキンケア・美容家電等のアイテムの使用感や香りを気軽に試すことができます。ショッピングの合間にヘアスタイルを整える機会としてもお気軽にご利用いただけます。

● 店内にはアドバイザーが常駐。シャンプーやトリートメント、ボディーソープ等の豊富なラインナップの中から、アドバイザーがお悩みを伺い、最適なヘアケア、ボディケアをご提案。

● BOTANISTは「植物と共に生きる」をブランドコンセプトとしています。サステナブルな製品づくりや植林活動に取り組んでおり、店舗においても地域のサステナブルな素材を使用しています。

ー 北陸地方内で発生した能登ヒバの間伐材をウッドチップとして利用

ー 休耕地の整備により掘り起こしたオチャノキを再利用したシンボルツリーを設置

ー BOTANIST SHOP 公式Instagram(＠botanist_tokyo）をフォローいただいた方に

ロスフラワーをプレゼント

（4/24~25の期間限定、なくなり次第終了）

オープン記念特典

➊ BOTANIST シャンプー・トリートメント 本体・詰め替え4点セット｜40%OFF、4/24~5/10の

期間限定

➋ YOLU シャンプー・トリートメントセット｜50%OFF 、100セット限定 *

３. プレゼント1 オリジナルトートバック｜税込4,400円以上ご購入の先着300名様限定、4/24開始*

➍ プレゼント2 オリジナルステッカー｜1点以上ご購入の先着2,000名様限定、4/24開始*

*なくなり次第終了

店舗概要

名称 ： BOTANIST Factory / and Habit 三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

所在地 ： 〒932-8538 富山県小矢部市西中野972番地1

三井アウトレットパーク北陸小矢部 1階 1413区画

電話 ： 0766-54-0713

営業時間： 10:00～20:00