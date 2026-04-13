スープはるさめ　ファンサイト開設のお知らせ

エースコック株式会社

「スープはるさめ」発売25周年を記念したファンサイトがオープン！

ファンの皆様と一緒に新商品を開発する“推し味会議”などを実施！

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年4月

13日より、「スープはるさめ」発売25周年を記念したファンサイトをオープンします。

＜本件のポイント＞

１.発売25周年を迎えた「スープはるさめ」のファンサイトをオープン！

２.25周年企画第1弾「推し味会議!!」が始動！ファンの皆様の“こんな味が欲しかった”といった皆様の声をもとに「推しの一杯」を商品化！

３.25周年企画第2弾は「スープはるさめ 総選挙」を開催！歴代商品25品のラインナップからNo.1の味をファンの皆様の投票で決定！

おかげさまで「スープはるさめ」は発売25周年を迎えることができました。2001年の誕生以来、日々の「ちょっとお腹が空いた時」や「ほっと一息つきたい時」に寄り添い続けられたのは、ひとえにファンの皆様の温かい支えがあったからです。

これからも、プラス1品に最適のカップスープとして、皆様の心と体を温める一杯をお届けしてまいります。これからの25年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

＜「スープはるさめ」発売25周年記念ファンサイト＞

https://www.acecook.co.jp/brand/souph/anniversary25/

■25周年企画について

・第1弾「推し味会議!!」

実施期間：2026年4月13日（月）～ 11月30日（月）23:59

25周年を記念し、皆様と「推しの一杯」を作る特別企画を実施します。「こんな味が欲しい」などリアルな声を大募集します。皆様のアイデアをもとにした新商品を実際に発売する予定です。さらに、企画に参加いただいた方の中から抽選で「スープはるさめ オリジナルグッズ」や「スープはるさめ ワンタン」をプレゼントします！

・第2弾「スープはるさめ 総選挙」

実施期間：2026年4月13日（月）～ 11月30日（月）23:59

25周年を記念し、エースコック社員が選んだ歴代商品25品の中からNo.1の「味」を決定するガチンコ投票企画！皆様からの熱い一票で、スープはるさめのセンターを決めます！企画に参加いただいた方の中から抽選で「スープはるさめ オリジナルグッズ」や「スープはるさめ かきたま」をプレゼントします！