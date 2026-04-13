【仙台89ERS × 萩の月】限定コラボパッケージが仙台駅に登場！4月15日より期間限定販売！

株式会社菓匠三全

仙台銘菓「萩の月」を製造・販売する、株式会社 菓匠三全（本社：仙台市青葉区）は、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム『仙台89ERS』と『萩の月』のコラボパッケージを2026年4月15日（水）～４月22日（水）の期間、JR仙台駅2階「ハレまちコート」にて販売いたします。

仙台89ERS × 萩の月

『仙台89ERS』がJR仙台駅2階「ハレまちコート」にて「ナイナーズがつなぐ“地域”と“未来”」をテーマにしたポップアップイベント「NINERS HOOP SHOP」を開催。

イベント開催を記念して、スポンサーとして日頃から仙台89ERSを“黄援”する菓匠三全より、仙台89ERSチームキャラクター「ティナ」を外箱と中の小箱にデザインした 仙台銘菓「萩の月」コラボパッケージを販売いたします。

仙台89ERSを愛する方への贈り物に、試合観戦の思い出に。

ぜひこの機会にお買い求めください。

仙台銘菓「萩の月」

萩の咲き乱れる宮城野の空にぽっかり浮かぶ名月をかたどった銘菓・萩の月。

まろやかでやさしい風味のオリジナルカスタードクリームをたっぷり使い、ふんわりとしたカステラで包みました。

仙台89ERS 萩の月特別パッケージ仙台銘菓「萩の月」

商品名：仙台89ERS 萩の月特別パッケージ

内容量：2個入

税込価格：780円

※数量に限りがございます。品切れの際はご容赦くださいませ。

【「萩の月特別パッケージ」ご購入者様限定特別チケット】

「仙台89ERS 萩の月特別パッケージ」ご購入者様限定で、特典付きの特別チケットのご案内をお渡しいたします。 ホームゲームは今シーズン残りわずか。ぜひ菓匠三全とともに仙台89ERSを黄援しましょう！

■配布期間

2026年4月15日(水)～４月22日(水)

※「仙台89ERS 萩の月特別パッケージ」完売次第配布終了といたします。

■対象試合

4月15日(水)秋田戦 19:05試合開始 ／4月22日(水)越谷戦 19:05試合開始

チケットの購入方法や特典等、詳細はこちら(https://www.89ers.jp/news/detail/id=21201)をご覧ください。

※仙台89ERS公式ホームページに遷移いたします。

販売店舗

【期間限定催事】

JR仙台駅2階「ハレまちコート」（駅たびコンシェルジュ跡地）

販売期間：2026年4月15日(水)～４月22日(水)

営業時間：10:00-19:00 (金・土は10:00～20:00)

※その他萩の月取扱店舗及びオンラインショップでの販売はございません。

※数量に限りがございます。品切れの際はご容赦くださいませ。

JR仙台駅2階「ハレまちコート」

今年1月、JR仙台駅2階に新たにオープンした催事・イベントスペース「ハレまちコート」。

菓匠三全は2月より出店、「萩の月」をはじめとする仙台銘菓の数々やずんだ茶寮のずんだスイーツ、ロワイヤルテラッセの洋菓子など幅広く取り揃えております。

3月新発売の「バターマドレーヌ」も好評販売中です。

仙台旅行の思い出に、大切な方へのお手土産に。

菓匠三全が贈る多彩な品々からおすすめのお菓子をご案内いたします。

新商品「バターマドレーヌ」

【企業概要】

社名：株式会社菓匠三全

本社所在地：宮城県仙台市青葉区大町2-14-18

主要事業：「萩の月」「ロワイヤルテラッセ」「ずんだ茶寮」をはじめとする菓子製造・販売、研究・開発

代表者：田中秀史

設立年月日：1947年10月15日

URL：http://www.sanzen.co.jp

公式X：https://x.com/kashosanzen

公式Instagram：https://www.instagram.com/kashosanzen/

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@kashosanzen