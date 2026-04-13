九州限定！さわやかな辛味が特長の新フレーバーが登場！「ミニアスパラガス 柚子胡椒味」

株式会社ギンビス

株式会社ギンビス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宮本 周治 以下 ギンビス）は、九州限定で「ミニアスパラガス 柚子胡椒味」2026年4月20日（月）より販売いたします。

九州を訪れた際には、九州でしか味わえないフレーバーをぜひご賞味ください！

■ミニアスパラガス 柚子胡椒味

九州エリア限定の新しい味「ミニアスパラガス 柚子胡椒味」が登場いたしました。柚子の爽やかな香りと唐辛子のピリッとした辛さがクセになる、後引くおいしさが特徴です。最初は柚子胡椒の塩味と辛味が立ち、後から生地のやさしい甘みが広がる「しょっぱ甘い」ハーモニーで、おやつやおつまみにも最適です。

パッケージは、柚子胡椒を連想させる爽やかな緑色を採用。柚子をかぶった愛らしいミニアスパラくんが目を引くデザインに仕上げました。お土産として配りやすい小分け包装で、さまざまなシーンでご活用いただけます。九州ならではの特別な味わいを、ぜひ皆さまでお楽しみください。

柚子をかぶったミニアスパラくん。内装パッケージには様々な表情をしたミニアスパラくんも！

＜商品情報＞

◆ミニアスパラガス 柚子胡椒味(６袋入り)

発売日 ： 2026年4月20日（月）

価 格 ： 800円(税抜)

内容量 ： 150g(25g×6袋)

販売エリア：九州限定

販売店舗 ：福岡空港 JAL PLAZA、

福岡空港 SOLAE

※今後、販売を順次拡大予定

商品紹介ページ：https://ginbis.co.jp/product/asparagusbiscuit/

※実際の商品のサイズや比率とは異なります。

■「アスパラガスビスケット」について

「アスパラガスビスケット」は1968年に発売されたロングセラー商品です。当時のビスケットといえば、丸形や楕円形、四角い形状が主流だった中、経営方針である『3つのI』のひとつ「Independent（独創性）」の考えのもと革新的なスティック型で発売。発売当初から現在まで巾着のパッケージはデザインがほとんど変わっていません。

素朴な甘じょっぱさが魅力で、からだに優しい食物繊維とカルシウムを配合。8つの節があることが特長で、”外はカリッと、中はサクッと”した食感が楽しめます。

ブランドサイト：https://ginbis.co.jp/product/asparagusbiscuit/ (https://ginbis.co.jp/product/asparagusbiscuit/)

■会社概要

株式会社ギンビス

- 代表者：代表取締役社長 宮本 周治

- 設立：1930年(昭和5年)5月5日

- 事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、

チョコレート類、スナック等の製造・販売、海外事業展開、ライセンス事業展開

- URL：http://www.ginbis.co.jp

- PR：「お菓子に夢を！」を合言葉に、世界中で愛される商品を日々作っています

ギンビスは、創業以来一貫して「焼き菓子」にこだわり続けてきました。ビスケットやノンフライスナックを昔ながらの職人が長い歴史の中で培ってきた匠の技で実現し、絶妙な火加減で焼き上げる技術を磨いてきました。

ギンビスの取り組みは単に技術だけではありません。「お菓子に夢を！」の理念のもと、おいしく、楽しく食べていただけるよう形状にもこだわっています。アスパラガス・たべっ子どうぶつ・しみチョココーンなど、いずれもこだわり抜いた形状で、お客さまが手に取りやすく、また目でも楽しんでいただけるように工夫を行っています。