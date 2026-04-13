富田鈴花のオフィシャルサイト＆オフィシャルファンクラブがスタート！ 7月に初のファンクラブ限定イベントの開催も決定！

株式会社TRUSTAR

本日4/13(月)12:00に、富田鈴花（とみた すずか）のオフィシャルサイトがオープンしました！

21:00より、オフィシャルファンクラブもスタート。

ファンクラブ開設記念グッズの販売や、期間限定の早期入会キャンペーンも実施。

また、7月には初のファンクラブ限定イベントの開催も決定いたしました。

富田鈴花 OFFICIAL SITE＆OFFICIAL FANCLUB

https://suzukatomita-official.bitfan.id/

【オフィシャルサイト】

富田鈴花の最新ニュースなどを更新してまいります。

▼オフィシャルサイトコンテンツ

PROFILE

NEWS

SCHEDULE

GOODS

【オフィシャルファンクラブ】

ブログやチケット先行、本人参加のグループチャットなど、ここでしか見ることのできない様々なコンテンツをご用意しております。

オフショットの更新やライブ配信なども実施してまいりますので、是非お楽しみいただければ幸いです。

▼ファンクラブ会員限定コンテンツ

BLOG

MOVIE

GALLERY

LIVE STREAMING

すずかと、（GROUP CHAT）

TICKET

BIRTHDAY MESSAGE

▼ファンクラブ会員料金

月額：840円（税込）

年額：9,900円（税込）

※月額に関しまして、アプリ入会の場合は金額が異なります

【ファンクラブ限定イベント】

富田鈴花 初のファンクラブ限定イベントが決定いたしました。

●7月5日(日) 東京

●7月26日(日) 大阪

イベント詳細やチケットの販売に関しましては、ファンクラブ内で改めてご案内いたします。

■富田鈴花（とみた すずか）

2001年1月18日生まれ。神奈川県出身。

2017年8月に、けやき坂46(現・日向坂46)の2期生としてデビュー。

自身の名前の由来でもある「鈴鹿サーキット」にちなんだご縁で、『GO ON! NEXT ～サーキットで会いましょう～』（BSフジ）のMCを務めた経験もあり、グループ屈指の歌唱力とバラエティ能力で、ミュージカルやバラエティ番組、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍。

グループ所属時に、自身初のソロコンサート『Suzuka Tomita（Hinatazaka46）-One Last Live-』を立川ステージガーデンにて開催し、2025年8月5日に1st写真集『鈴花サーキット』（光文社）を発売。同日をもって日向坂46を卒業した。

2026年5月開演の大竹しのぶ主演ミュージカル『GYPSY』に、主人公ローズの次女・ジューン役で出演。今夏に開催される世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」のオーディション企画『TIF de Debut 2026』で、公式アンバサダーを務める。

■公式SNS

富田鈴花 Instagram

https://www.instagram.com/suzy.tomita/

富田鈴花 STAFF X

https://x.com/suzy_staff

■問い合わせ先

株式会社TRUSTAR 東京本社

TEL：03-5544-9047

MAIL：info@trustar.co.jp