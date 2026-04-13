JCB、韓国会員様向けに「JCB Premium Service」をリニューアル

株式会社ジェーシービー

日本発唯一の国際カードブランド運営会社である株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好) の海外業務を行う子会社、株式会社ジェーシービー・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長：陽川 勝樹）（以下、総称してJCB）は、韓国会員様向けの「JCB Premium Service」をリニューアルいたします。

本リニューアルは、単なるカード特典の拡充ではなく、「Japan Authentic Experience」をコンセプトに、日本発唯一の国際カードブランド運営会社であるJCBだからこそ提供できる、日本旅行時の体験価値に重点を置いたプレミアムサービスの強化を目的とし、通年で様々な優待提供を常時実施いたします。

プレミアムサービスのリニューアルについて

リニューアルの背景

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1384_1_90b2ab449167b04e47c4caf35a6b37b3.jpg?v=202604131251 ]

JCBは従来より、韓国のプレステージ・プラチナJCBカード会員様向けに韓国国内では空港・旅行関連サービスを中心に、ホテル、レジャー、ショッピング、コンシェルジュまでを網羅したプレミアムサービスを提供しています。

日本国内では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ザ・フライング・ダイナソー」施設内にJCBラウンジをご用意。また、2026年4月（予定）より、完全カスタマイズ型プライベート・ツアー「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー（8時間）」の予約枠をご用意しております。専属クルーが最大8時間フルアテンドする特別な体験です。

近年、韓国から日本への旅行需要は着実に拡大しており、旅行スタイルの多様化や体験志向の高まりを背景に、訪日韓国人旅行者の間では、実際に体験でき、記憶に残る価値あるサービスを重視する傾向が一層強まっています。

こうした環境変化を踏まえ、JCBは、日本国内において長年培ってきた強固な加盟店ネットワークと、日本発のカードブランドならではの専門性を活かし、移動、食事、ショッピング、エンターテインメントなど、旅行のあらゆるシーンにおいて体験価値を提供するプレミアムサービスを新たに設計しました。

韓国における提携カード発行会社について

JCBは韓国市場において長年にわたり協業関係を築いているカード発行会社とともに、JCBならではのプレミアム体験価値の提供を進めてまいります。

※提携カード発行会社はこちら(https://www.global.jcb/en/products/cards/issuer/)

最新キャンペーン情報

JCBが韓国発行のJCBカード会員様に提供する、日本国内で利用できる優待やキャンペーンについては、韓国会員様向けオフィシャルサイト「JSO」、海外会員様向けオフィシャルサイト「MORE JAPAN with JCB」にてご紹介しています。

▶JSO(https://www.specialoffers.jcb/kr/benefits/?utm_source=korea&utm_medium=&utm_campaign=branding&utm_content=topbanner)

▶MORE JAPAN with JCB(https://www.specialoffers.jcb/en/japan-travel/)

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1384-4d99282ac88ed4d31bfa2805dca5dc34.pdf