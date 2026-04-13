【2026SS 新作】敷きっぱなしで、セルフケアを習慣に。インテリアに溶け込むストレッチマットブランド 8ed Studioから新しく4種のデザインが新登場

合同会社8ed Studio【新デザイン】「Lemon」「Palette」「Blueprint」「Amsterdam」

合同会社8ed Studio（本社：大阪府、代表：大島 咲希）は2026年4月14日(火) 19:00より、Canvas Stretch Matの2026SS新デザイン4種「Lemon(レモン)」「Palette(パレット)」「Blueprint(ブループリント)」「Amsterdam(アムステルダム)」の予約販売を公式オンラインストア（https://8ed-studio.com/）にて開始いたします。

8ed Studio（エイティッドスタジオ）は2025年7月のローンチ以降、“インテリアに調和するセルフケアアイテム"として支持を広げ、現在では国内のお客様のみならず、アジア圏を中心に海外のお客様からも多くの共感と反響をいただいています。

このたび登場する新デザイン “ Lemon / Palette / Blueprint / Amsterdam ” は、

「部屋にひとさじの光を差すライン」や「色やグリッドのリズムで気持ちを切り替えられること」など、日々の中にある“ほんの少しの余白”をイメージしてデザインしたものです。

大がかりな模様替えをしなくても、マットを一枚敷きっぱなしにするだけで、いつもの空間に季節の軽やかさと、心を整える余白をそっと添えるような存在を目指しました。

通常サイズ(W61cm)/ワイドサイズ(W80cm)の２サイズ展開。ライフスタイル環境に合わせてお選びいただけます。（ワイドサイズについての詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000170505.html)）

新デザイン LINE UP

通常サイズ(W61cm)Lemon(レモン)

- 部屋に、ひとさじの光を。

やわらかなベージュに、静かなレモンイエローのラインが、主張しすぎず、程よく空間を明るくしてくれます。

通常サイズ(W61cm)Palette(パレット)

- 色で、暮らしを整える

まるで絵の具のパレットのように並ぶデザイン。

空間にリズムを生むオレンジとブルーの配色バランスで、お部屋と気持ちに程よいアクセントを与えてくれます。

通常サイズ(W61cm)Blueprint(ブループリント)

- ネイビーのグリッドが描く、静かな構造美

無駄のない線は、ストレッチを続けるための意思表示のように、空間に心地よいリズムとやわらかな余白を生み出します。

通常サイズ(W61cm)Amsterdam(アムステルダム)

- 自由と落ち着きのあいだ。

自由と落ち着きのあいだで、まるで建築・チューリップ・運河の色が交差するような存在感。

オランダ・アムステルダムの街のように、少し大胆ながらも穏やかな雰囲気を与えます。

Lemon

Palette

Blueprint

Amsterdam

※写真は全て通常サイズ(W61cm)です。

販売概要

商品名：Canvas Stretch Mat - 「Lemon」「Palette」「Blueprint」「Amsterdam」

定価：通常サイズ(W61cm)：12,800円税込、ワイドサイズ(W80cm)：15,800円税込

予約受付開始日時：2026年4月14日(火) 19時～

販売サイト：https://8ed-studio.com/(https://8ed-studio.com/collections/canvas-stretch-mat-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88)

Instagram：https://www.instagram.com/8ed_studio/

※最新の情報はInstagramにてご確認ください。

8ed Studio（エイティッドスタジオ）について

8ed Studioは、「Make self-care a habit and empower your tomorrow」をコンセプトに掲げ、セルフケアを日常の習慣として根づかせるためのライフスタイルアイテムを企画・販売しています。

【人気の定番柄】Earth(左上) / Brooklyn(右上) / Yumcha(左下)【2026SS 新作】 Amsterdam(右下)

単なるプロダクト販売ではなく、日々の暮らしに自然に溶け込み、習慣を変える仕組みをデザインすることが私たちの使命です。インテリアとしても楽しめるデザイン性と、長く使える機能性を両立させることで、「置きっぱなしでも心地よい」「毎日続けたくなる」という新しいセルフケア体験を提供しています。

また、ギフトとしても選ばれるブランドを目指し、大切な方に“健康を贈る”という新しい価値観を広げています。8ed Studioは、習慣を変えることで人生をより豊かにし、セルフケアが文化として根づく未来を創造してまいります。

会社概要

会社名：合同会社8ed Studio

代表者：大島 咲希

公式オンラインストア：https://8ed-studio.com/

Instagram：https://www.instagram.com/8ed_studio/

Threads：https://www.threads.com/@8ed_studio

お問合せ先：info@8ed-studio.com

※卸販売・ご紹介制度・イベント出店・コラボなど、様々な形でのお取引を募集しております