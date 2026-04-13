カプセルホテル「ナインアワーズ」が手がける 個室型ホテル「スマートプレイスイン」ロゴデザインを刷新し、 「スマートプレイスイン博多祇園」を2026年5月15日開業

株式会社ナインアワーズ

株式会社ナインアワーズ（東京都千代田区、代表取締役CEO：渡邊保之、以下「ナインアワーズ」）は、2024年より展開する個室型ホテルブランド「スマートプレイスイン」の6店舗目となる「スマートプレイスイン博多祇園」を、2026年5月15日（金）に開業します。

「スマートプレイスイン博多祇園」は、既存施設をリブランドした個室型ホテルです。リニューアルにより、洗練されたデザインと快適かつ機能的な滞在空間を提供します。今回、本物件の新たな所有者であるＪA三井リース建物株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：工藤真樹）より、ナインアワーズが運営者として選定され、本施設の運営を担うこととなりました。



また今回、ロゴデザイン（デザイン：TAKAIYAMA.inc）も刷新しました。新たなフェーズに向けてブランドイメージを再構築するとともに、当社がカプセルホテル「ナインアワーズ」の運営や宿泊再生事業を通じて培ってきたノウハウを活かし、現代の旅行者が求めるさまざまなニーズに応えるブランドづくりを進めてまいります。



ナインアワーズは、個室ホテルにおける運営受託およびリブランドを強化しています。収益面で課題を抱える既存ホテルや、新たに取得された宿泊施設に対し、カプセルホテル「ナインアワーズ」の運営で培った知見を活かし、施設特性に応じたリブランドと運営体制の最適化を進めています。

ナインアワーズは今後も、これまでのカプセルホテル事業やスリープテック事業とあわせて、宿泊施設の価値向上を図るとともに、多様化する宿泊ニーズに応えてまいります。

スマートプレイスイン / SMART PLACE iNN

ひとり旅、ビジネス出張、家族旅行など、さまざまな旅行スタイルに対応した柔軟な宿泊体験を提案しています。ラグジュアリーと低価格の中間に位置する新たな宿泊の選択肢として、快適さとコストパフォーマンスを両立したスマートな選択肢を提供します。

スマートプレイスイン博多祇園 概要

開業日：2026年5月15日(金) 15:00

部屋数：個室47室

所在地：福岡県福岡市博多区冷泉町6-5-1

アクセス：福岡市地下鉄「祇園駅」徒歩4分、「博多駅」徒歩14分

営業時間：24 時間

休業日：年中無休

所有：ＪＡ三井リース建物株式会社

運営：株式会社ナインアワーズ

URL：https://smart-place-inn.jp/hakata-gion

ＪＡ三井リース建物株式会社 会社概要

会社名：ＪＡ三井リース建物株式会社

代表者：代表取締役社長 工藤 真樹

本社所在地：東京都中央区銀座8-13-1 銀座三井ビルディング

設立：1995年3月

資本金：110百万円

事業内容：不動産売買事業、不動産賃貸事業、その他付帯事業

URL：https://www.jamitsuilease-tatemono.co.jp

ナインアワーズ 会社概要

会社名：株式会社ナインアワーズ

代表者：代表取締役CEO 渡邊 保之

本社所在地：東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル8階

設立：2013年8月

資本金：45百万円 (資本準備金を含まない)

事業内容：スリープテック事業、ホテル事業

URL：https://ninehours.co.jp

本件に関するお問い合わせ

ナインアワーズ ホテル事業部

Email：info [＠] ninehours.co.jp