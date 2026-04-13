果実×スパ×インナーケア を融合した新提案フルーツルーツ、新コンセプト「FRUITS SPA BEAUTY」を発表

株式会社ES-ROOTS

ナチュラルビューティブランド「FRUITS ROOTS（フルーツルーツ）」は、2010年の創業以来、15年以上にわたり歩みを重ねてきました。これまでに培われた知見をもとに、ブランドの本質を見つめ直し、新たな価値として再定義し、次のステージへ。

2026年4月より新コンセプト「FRUITS SPA BEAUTY」を掲げ、ブランドの発信を強化いたします。

「果実の力で、内側と外側から美しくなる」という考えのもと、スキンケア・スパトリートメント・インナーケアを通じて、日々の生活の中で無理なく続けられる“美しくなる習慣”を提案します。

■FRUITS SPA BEAUTYとは

フルーツルーツは、日本各地の果実の恵みを活かし、スキンケア・スパトリートメント・インナーケアを展開してきたブランドです。

今回、新たに掲げる「FRUITS SPA BEAUTY」は、

・果実の力（フルーツ）

・スパトリートメント（エステ発のスキンケア）

・インナーケア（インナービューティー）

の3つを軸に、外側と内側の両面から整える“美容習慣”を提案する考え方です。「塗る・食べる・整える」という行為そのものを、日常の中で無理なく続けられる形で届けることを目指しています。

■SPAから生まれた体験設計

フルーツルーツの原点は、スパトリートメントにあります。サロンでは、肌状態や体調、生活リズムに寄り添いながら、その時々に必要なケアを提供しています。

スパトリートメントでは、果実由来の成分を取り入れたプロダクトを用いながら、心地よい香りやテクスチャーとともに、心身を整える時間を提供します。単なる施術ではなく、“自分を整える習慣”としての体験設計が特徴です。

■果実の恵みを活かしたものづくり

ブランドの核となるのは、日本各地の果実の恵みです。

それぞれの土地で育まれた果実の特性を活かしながら、スキンケアとインナーケアの両面に応用。

日々の生活に寄り添いながら、無理なく取り入れられる形での製品づくりを行っています。

■スキンケア＆インナーケアという日常への広がり

スパでの体験は、その場で完結するものではなく、日常へと自然につながっていきます。

フルーツルーツのスキンケア製品は、果実の恵みを活かした処方と、毎日心地よくお使いいただける使用感により日々のケアを楽しく習慣化できるよう考えられています。

また、インナーケアも取り入れることで、外側だけでなく内側からもコンディションを整えるアプローチを提案しています。スパ体験・製品・インナーケアが一体となり、日常の中で自然に巡り、続いていくかたちを目指しています。

■ブランド再定義の背景

「ナチュラル」「オーガニック」といった価値観が一般化した現在、製品単体での違いが伝わりにくくなっています。

フルーツルーツは、

・スパトリートメントによる体験

・インナーケアとの組み合わせ

・果実由来の素材

といった要素を組み合わせ、スキンケア/インナーケア/ライフスタイルケアと、日常に取り入れられるトータルな美容のあり方を提案してきました。

今回のコンセプトは、これらを一つの軸として整理し、ブランドの本質をよりわかりやすく伝えるための再定義です。

■ブランドの思想

～自然であること。自然にあること。～

春、夏、秋、冬。四季の巡りは、花や果実に力強い生命を宿します。

フルーツルーツは、その四季が育んだ果実や植物の香り、有用成分に着目し誕生しました。

一軒の小さなエステサロンから始まったブランドは、「自然の力を、日常の中で心地よく取り入れること」を大切にしてきました。フルーツルーツが届けたいのは、単なる製品ではなく、暮らしの中に息づく自然とのつながりです。

■フルーツルーツとは

フルーツルーツは、日本人女性の肌に合わせて開発された、国産・無農薬のフルーツやハーブを使用したエステティック発のブランドです。オーガニックであることにとどまらず、香りや色合いも自然由来にこだわり、使うたびに心まで満たされる“楽しさ”を大切にしています。

さらに、エステティックの現場で重視される「結果」に基づき、日常のケアへと落とし込まれたプロダクト設計を行っています。

■持続的な取り組み

1．規格外フルーツの活用

見た目の理由で廃棄される果実に新たな価値を見出し、原料として活用することで、生産者支援と資源循環に取り組んでいます。

2. 環境への配慮

オーガニック原料の追求に加え、簡素なパッケージ設計や自然エネルギーの活用など、環境負荷の軽減に配慮した取り組みを行っています。

■ブランド名に込めた想い

「フルーツ」と聞いて思い浮かぶのは、フレッシュさやみずみずしさ、そして生命力に満ちたエネルギー。それは単に美味しいというだけでなく、目にした瞬間に心まで明るくなる、自然の力強さを象徴する存在です。

またフルーツは、あらゆる植物の中でも特に豊かな「色」と「香り」を持ち、まるで自然が生み出した宝石のように、見る人・触れる人の感覚を満たします。

フルーツルーツという名前には、女性が本来持つ美しさは、自然の中にこそ、その源（ルーツ）があるーそんな想いが込められています。

＜ブランド情報＞

公式HP：https://www.fruitsroots.com/product/concept/

公式Instagram：https://www.instagram.com/fruitsroots_official/

＜サロン情報＞

店舗名：FRUITS ROOTS

所在地：東京都目黒区五本木3-7-8

(学芸大学駅より徒歩5分）

営業時間：月～土/12:30～20:30(最終受付19:00) 日・祝/11:00～19:00(最終受付17:30)

電話：03-6452-4580

公式HP：https://www.fruitsroots.com/esthetic/concept/

公式Instagram：https://www.instagram.com/fruitsroots_salon/

＜企業情報＞

会社名：株式会社 ES-ROOTS

代表取締役社長：榎戸淳一（植物療法士）

住所：東京都目黒区五本木3-7-8

電話：03-6452-4573