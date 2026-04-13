原菜乃華さんが「君に会いたかったよ、香薫！」と愛おしそうに語りかける 香薫(R)あらびきポークのTVCMが4月20日（月）より全国で順次放映開始！

プリマハム株式会社

1931年の創業以来、ハム・ソーセージづくりを通じて「おいしさと感動」を追求し、常に安心・安全を第一に、お客様の健やかな食生活を支える商品提供に努めているプリマハム株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役会長：千葉尚登、以下プリマハム）は、ロングセラー商品「香薫(R)あらびきポーク」の新TVCMを4月20日（月）より全国で順次放映開始予定です。

プリマハムは、2002年の発売以来、多くのご家庭の食卓で親しまれてきた「香薫(R)あらびきポークウインナー」の特長である“香り”をテーマに、おいしさを伝える新TVCMを放映します。

本CMには、俳優の原菜乃華さんが登場し、「君に会いたかったよ、香薫 ！」と愛おしそうに語り掛ける印象的なシーンから始まります。焼き上がりの香ばしさ、「薫り」に思わず表情がほころぶ様子や、一口食べた瞬間に「香り」が広がり、自然と笑顔がこぼれるシーンを通して、香薫(R)あらびきポークウィンナーの“香り高さ“や”口いっぱいに広がるおいしさ”を表現しています。さらに、CM内で流れる原さんによる“香薫ソング”も愛らしい仕上がりとなっており、自然と口ずさみたくなるシーンにもご注目ください。

また、こんがりと焼き上がるシズル感や、ジューシーな断面のアップなど、思わず食欲をそそるカットを随所に盛り込み、画面越しでも香りやおいしさが伝わるような演出に仕上げています。日常の食卓を想起させる温かみのある世界観の中で、「香薫(R)あらびきポークウインナー」ならではの魅力を凝縮したCMとなっています。

新CM情報

タイトル・尺数：「かおりの香薫篇」・30秒/15秒

放送開始日 ：2026年4月20日（月）

放送エリア ：全国

YouTube ：・30秒/https://youtu.be/C7bLUyNJxJ0

・15秒/https://youtu.be/Dumru9882tk

HP ：https://www.primaham.co.jp/special/koukun/

出演者プロフィール

■原菜乃華（はら なのか）

2003年生まれ。東京都出身。

子役としてキャリアをスタートし、映画・ドラマ・CMなど幅広く活躍。

近年は映画やドラマでの存在感ある演技が注目を浴び、

若手実力派女優として人気を集めている。

透明感のある演技と自然体の魅力で、幅広い世代から支持を得ている。

CM撮影のエピソード

今回のCMは、可愛らしいお家のセットで撮影を行いました。原さんが「おはようございます！」と明るい笑顔で現場に入ると、その愛らしい雰囲気にスタッフの表情もほころび、和やかなムードの中で撮影がスタートしました。



撮影前には、監督と演出の方向性を細かく確認。「香薫(R)あらびきポークが大好きという気持ちが自然とあふれるように」といったニュアンスをすり合わせ、本番に臨みました。「香りに薫り、どんなに香るの～」のシーンでは、原さんの愛らしい演技に、カット前から監督が思わず笑みをこぼす一幕も。スタッフからもどよめきが起こるなど、印象的なシーンとなりました。モニターを確認した原さん自身も「楽しそう」とコメントし、カット後に監督から「素晴らしい！」と声がかかると、グッドサインを見せる場面も見られました。

また、お箸でつかんだ香薫(R)あらびきポークを指さして「もう大好き！」とセリフを言うシーンでは、ウィンナーの向きが変わってしまうハプニングも発生。指をさした直後に向きが変わり、原さんも「マジック？！」と笑う一幕に、現場からも笑いが起こりました。CMの合間には、味の感想を聞かれ「食べた瞬間に香りがガツンと感じられて、撮影のことを忘れて美味しく食べてしまってます」とコメントするなど、チャーミングな一面ものぞかせていました。

原菜乃華さん インタビュー

―今回のCMは“香り”がテーマになっていますが、撮影を終えての感想を教えてください。

原さん：今回のCMは香りがテーマなので、画面越しでもおいしさが伝わるように、香りを感じた時の表情を意識して撮影に臨みました。

実際に食べながらの撮影だったので、自然と表情もほころびました。見ている方にも「食べたいな」と思ってもらえるCMになっていたら嬉しいです！

ー特に印象に残っているシーンや、こだわったポイントはありますか？

原さん：食べた時のリアクションは特にこだわりました。

様々なパターンを撮ったので、全部一つ一つ細かく、丁寧にするように心がけました。香薫(R)あらびきポークウィンナーの香りが口の中で広がっていることが伝わるように表現しました。

-決め台詞「私は香薫派」にちなみまして、原さんの“譲れない○○派”を教えてください。

原さん：私は、米派かパン派かでいうとパン派です。

小麦が大好きで、グルテンを愛しています（笑）。 特に塩パンのようなシンプルなものが好きですね。

-今回のCMは“香り”がテーマですが、香りと結びついた思い出はありますか？

原さん：それこそ、我が家はずっと香薫派だったので、小学校の運動会で家族と一緒に食べた香薫(R)の思い出がすごく印象に残っています。

ソーラン節を踊ったあとに食べるのが毎年の楽しみで、香薫(R)の香りを嗅ぐと一気にその時の景色まで思い出します！

-CM内に「君に会いたかったよ、香薫！ 」というセリフがありますが、原さんにとってそれくらい愛おしいものはありますか？

原さん：11歳下の妹がいるんですけど、その妹が本当に愛おしいです（笑）

CMを見たよって連絡をくれたり、街中にある広告で「見かけたよ」って連絡してくれるのがすごく嬉しいです。つい甘やかしちゃいますね（笑）

-今回のCMをご覧になる方へメッセージをお願いします。

原さん：今回のCMは香薫(R)の香りとおいしさがたくさん詰まっていると思います。

このCMを見たらきっと皆さん“香薫派”になるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんもお家でこのおいしさを体験していただけたら嬉しいです。

新TVCM カットデータ「香薫(R)」について

「香薫(R)」は、プリマハム株式会社を代表する人気ブランドで、香りとジューシーな味わいが特長のシリーズです。看板商品である「香薫(R)あらびきポークウインナー」は、フライパンで焼いたときに広がる香りと、パリッとした食感、肉のうまみを楽しめる商品として多くの家庭で親しまれています。

また、「香薫(R)あらびきポークウインナー」に加え、「香薫(R)あらびきポーク 大袋」、「香薫(R)あらびきミニステーキ」、「香薫(R)あらびきステーキ」など、食卓やお弁当、さまざまな料理シーンで楽しめるラインナップを展開。用途や食べ方に合わせて選べるシリーズとして、多くの方に支持されています。

プリマハムについて

発売以来多くのお客様に親しまれている「香薫(R)あらびきポーク」を製造・販売するプリマハム株式会社は、1931年の創業以来、ハム・ソーセージを中心に多彩な商品を展開し、日本の食卓に“おいしさと感動、安心と安全”を届けてきました。素材や製法にこだわった「香薫(R)あらびきポーク」は、豊かな香りとジューシーなおいしさで、長きにわたり幅広い世代から親しまれ続けています。

社名 ：プリマハム株式会社

創業年月日 ：1931年9月1日

資本金 ：79億800万円

代表取締役会長：千葉 尚登

従業員数 ：1,124名（992名）

住所：

〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番2号

公式HP：https://www.primaham.co.jp/(https://www.primaham.co.jp/)