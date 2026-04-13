ZOZOTOWN Mリーグ2025-26 ファイナルシリーズ最終決戦の5月15日（金）、パブリックビューイング開催決定！
一般社団法人Mリーグ機構（本社：東京都港区、代表理事：藤田晋）は、「Mリーグ2025-26表彰式・パブリックビューイング」を2026年5月15日(金)に開催することをお知らせいたします。
なお、開催にあたり観戦チケットを販売いたします。サポーター先行販売は2026年4月17日（金）12時（正午）より、一般販売は2026年4月19日（日）12時（正午）より販売開始いたします。
※いずれも先着順でのご案内となりますので、お早めにお申し込みください。
当日は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26 ファイナルシリーズ」の最終決戦となり、パブリックビューイングに加え、同会場にて「Mリーグ2025-26」の表彰式も行います。
また、本パブリックビューイングでは、観戦をよりお楽しみいただくためのグッズとして、来場者全員にバルーンをご提供いたします。
なお、例年のファイナルシリーズ最終決戦の動向を鑑みて、時間が長くなる可能性があること、お客さまに安心・安全にご帰宅いただけるよう考慮し、5月15日(金)の試合開始時間は17時からとさせていただきます。
■「Mリーグ2025-26シーズン表彰式・パブリックビューイング」について
名称：Mリーグ2025-26シーズン表彰式・パブリックビューイング
会場：ベルサール東京日本橋
（https://www.bellesalle.co.jp/wp-content/uploads/access_nihonbashi.pdf）
開催日程： 2026年5月15日（金）
開催時間：開場16時 試合開始17時（23時ごろ終了予定）
※５月15日（金）の試合は17時から開始となります※
対戦チーム： 決定次第、「Mリーグ」公式Xにて発表
会場解説：決定次第、「Mリーグ」公式Xにて発表
チケット金額：9,000円（税込）バルーン付
チケット販売枚数：466席 全席自由席
イベント内容：試合観戦（パブリックビューイング）、試合終了後に同会場にてMリーグ2025-26シーズンの表彰式を行います。
チケット販売期間：サポーター先行販売は2026年4月17日（金）12時（正午）より、一般販売は2026年4月19日（日）12時（正午）より販売開始。
※先着順にてご購入いただけます
■ご入場について
※チケットには整理番号が印字されており、当日15時頃より整理番号順に整列開始いたします。
※イベント会場には16時より整理番号順にご入場いただきます。入場開始時に不在の場合、次の番号の方をご案内する可能性がございます。
※ご自身の整理番号による入場がすでに終了している場合は、現在の待機列にお並びいただけますので、スタッフにお声がけください。
■注意事項
※会場解説者および実況者は都合により変更または欠席となる場合がございます。
※各チームの応援バルーンには数量に限りがございます。予めご了承ください。
※会場内で撮影された映像・写真（来場者の肖像を含む）は、以下の目的で使用される場合がございます。予めご了承ください。
・会場内に設置された各種モニターでの使用
・Mリーグおよびクラブ公式メディアでの使用
・ABEMA「麻雀チャンネル」での使用
・ニュース番組・関連メディア等での使用
・Mリーグまたはチームに指定されたもの（パートナー企業を含む）が制作する映像作品等の制作物および各種販売物等での使用
※18歳未満の方もチケット購入は可能ですが、試合が延長し23時を超える場合、条例に基づきご退場いただく場合がございます。（保護者同伴の場合はこの限りではありません。）
■チケット購入方法
「ローチケ」にて販売
会員の方
サポーター会員ページをご確認ください。
https://m-league.jp/supporter/login/
一般の方
https://l-tike.com/sports/mleague/
※1人あたりの購入可能数は6枚までとなります。
■一般社団法人Mリーグ機構 概要
【名称】 一般社団法人Mリーグ機構
【役員】
最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎
代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役会長 藤田晋
理事 アース製薬株式会社 取締役 副社長執行役員 降矢良幸
理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久
理事 株式会社コナミアーケードゲームス 代表取締役社長 西村宜隆
理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 代表取締役社長 佐藤崇充
理事 株式会社セガ フェイブ 代表取締役 社長執行役員 兼 株式会社セガ 代表取締役 副社長執行役員Co-COO 杉野行雄
理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五
理事 株式会社電通 統括執行役員 中村光孝
理事 株式会社博報堂 取締役常務執行役員 山田覚
理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心
監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治
【所在地】東京都港区
【活動開始】2018年7月
公式サイト：https://m-league.jp
■URL
「Mリーグ」公式サイト：https://m-league.jp
「Mリーグ」公式X：https://twitter.com/m_league_
「Mリーグ」公式YouTube：https://www.youtube.com/c/m-league
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