ヴィンテージ腕時計レンタル「TimeShelf」、取扱い本数が50本を突破-ラインナップ拡充による体験価値の向上へ　株式会社エドモンド クロコガイル氏が装着体験を実施

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（代表取締役：品川 全／本社：東京都豊島区）は、ヴィンテージ腕時計レンタルサービス「TimeShelf（タイムシェルフ）」において、取扱い本数が50本を突破したことをお知らせいたします。

TimeShelfは、希少性の高いヴィンテージ腕時計を“体験”として提供するサービスであり、実際に装着することでしか得られない価値の提供を目的としています。今回のラインナップ拡充により、より多様なブランド・年代の時計を体験できる環境が整いました。

■取扱い本数50本突破-多様なヴィンテージ体験の提供へ

TimeShelfではこれまで、ROLEXをはじめとした多様なヴィンテージ腕時計を取り揃え、「所有するラグジュアリー」から「体験するラグジュアリー」へと価値を再定義し、実際に身に着けることでしか得られない体験の提供に取り組んでまいりました。

このたび、取扱い本数が50本を突破したことで、ブランド・年代・デザインの幅がさらに広がり、利用者はより多角的にヴィンテージ腕時計の魅力を体験できる環境が整いました。

ヴィンテージ腕時計は一点ごとに異なる背景や個体差を持つプロダクトであり、その多様性こそが最大の魅力です。ラインナップの拡充により、

・自分に最適な一本を見つける体験

・シーンに応じた使い分けの体験

・経年変化や個体差を含めた深い理解

といった、より高度な体験価値の提供が可能となっております。

今後もTimeShelfでは、継続的なラインナップの拡充を通じて、体験価値のさらなる向上に努めてまいります。

■株式会社エドモンド クロコガイル氏が装着体験を実施

TimeShelf :https://thetimeshelf.com/timeshelf/

子ども向けプログラミングスクールを展開する株式会社エドモンドのクロコガイル氏に、2025年開催のFCチャンネルショーにて、信長デイトナの装着体験を実施していただきました。

株式会社エドモンドは、「敷居を低く、目標は高く」を理念に掲げ、マインクラフトを活用した実践型プログラミング教育を提供するスクール事業を全国で展開しています。

同氏は小学生時代からプログラミングに取り組み、40年以上のキャリアを有する情報系博士（工学）であり、現役の先端研究開発エンジニアおよび大学研究員としても活動されています。

また、同社はフランチャイズモデルによる全国展開を推進しており、加盟店募集を通じて教育機会の拡大にも取り組んでいます。

今回の装着体験では、ヴィンテージ腕時計が持つ歴史的価値や唯一無二の存在感に加え、体験型サービスとしての可能性についても意見交換が行われ、異なる分野における“体験価値”の共通性が確認されました。

株式会社クロスワンでは今後も、ヴィンテージ腕時計レンタルサービス「TimeShelf」のさらなる拡充とともに、「体験するラグジュアリー」という価値観の発信を軸に、サービスの進化および新たな取り組みを推進してまいります。

■関連リンク

・株式会社エドモンド(https://www.edmondo.jp/)

・クロコガイル氏 公式X(https://x.com/kuroko_gairu)

■株式会社クロスワンについて

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1992年

事業内容

ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか

公式サイト

https://www.9631.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン

TimeShelf事業部

担当：前田

MAIL：crossone6263@gmail.com

TEL：03-5986-1118