【レポート】参加申込200名超！投資先スタートアップと投資家がリアルにつながるピッチイベント「ANOBAKA PITCH 2026 SPRING」を開催

株式会社ANOBAKA

株式会社ANOBAKA（本社：東京都港区、代表取締役：長野 泰和、以下「ANOBAKA」）は2026年4月9日（木）、投資先スタートアップと国内の主要VC/CVCをつなぐ完全招待制のピッチイベント「ANOBAKA PITCH 2026 SPRING」を開催したことをお知らせいたします。

本イベントは半年に一度、春と秋に継続開催しております。今回は200名以上の参加申込をいただき、熱気と多くの出会いに包まれた一夜となりました。

■ ANOBAKA PITCHとは？

ANOBAKA PITCHは、資金調達を検討中のANOBAKA投資先スタートアップと、国内主要VC/CVCなどをお招きし、ピッチとネットワーキングを通じて相互理解を深める完全招待制イベントです。これまでもピッチ後の個別面談や交渉を通じて、数多くのスタートアップが資金調達の機会を得ており、今回もさらなる成長を目指すスタートアップと、それを支える投資家の「真剣勝負」ともいえる交流が繰り広げられました。

■ イベント概要

■ イベントの様子

恒例オープニングムービーで幕開け。会場のボルテージが上がる

- 名称：ANOBAKA PITCH 2026 SPRING- 開催日：2026年4月9日（木）17:30～20:45- 会場：ベルサール虎ノ門- 参加申込数：200名以上（VC/CVC/事業会社/起業家など）- スポンサー：住友不動産株式会社- 構成：オープニング／ピッチセッション（前半5社・後半5社）／会場参加型ライブ企画「投資家のリアル」／交流会

毎回恒例となったオープニングムービーでは、過去の登壇企業や投資家の皆様からのコメントを上映。来場者の期待感を一気に高める幕開けとなりました。

10社が語る、事業への熱い想い。会場からの期待が高まる

本イベントのメインコンテンツであるピッチセッションでは、資金調達フェーズにある投資先スタートアップ10社が登壇。プロダクトへの想いや今後の展望を、熱量たっぷりにプレゼンしました。

登壇企業一覧（登壇順）

1) 株式会社DrumRole（町工場向けクラウド型生産管理システム「DrumRole」等を提供）

登壇者：松本 隆太郎 氏 https://drumrole.jp/(https://drumrole.jp/)

2) 株式会社はんぽさき（チームで使う共有地図「LivMap」を展開）

登壇者：小林 俊仁 氏 https://www.hampo.co/(https://www.hampo.co/)

3) 株式会社S-CANVAS（EC事業者向けAI販売エージェント「nattoku.ai」を提供）

登壇者：中村 元俊 氏 https://s-canvas.com/(https://s-canvas.com/)

4) 株式会社まどりLABO（日本初となる住宅の間取りの自動生成AIをコア機能に、住宅営業の営業力の向上に寄与する「まどりLABO PRO」を提供）

登壇者：野口 雄人 氏 https://madori-labo.com/(https://madori-labo.com/)

5) 株式会社AuthenticAI（ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォーム「Maison AI」を展開）

登壇者：上田 徹 氏 https://authenticai.co.jp/(https://authenticai.co.jp/)

6) 株式会社Dots for（アフリカ農村部のデジタルインクルージョンを推進する複数のインフラサービスを展開）

登壇者：Carlos Oba 氏 https://dotsfor.com/(https://dotsfor.com/)

7) 株式会社WashBox（法人向けクリーニングECプラットフォーム「WASHBOX」を運営）

登壇者：木村 政明 氏 https://washbox.jp/(https://washbox.jp/)

8) Molton株式会社（AIを活用したALSP企業法務サービス「クラウドリーガル」を提供）

登壇者：崎地 康文 氏 https://www.cloudlegal.ai/(https://www.cloudlegal.ai/)

9) 株式会社ヤックル（生活習慣病に特化したオンライン保険診療サービス「ヤックル」を提供）

登壇者：布川 佳央 氏 https://yakkle.jp/(https://yakkle.jp/)

10) オーティファイ株式会社（AIを用いたソフトウェアテスト自動化プラットフォーム「Autify」を15か国以上にグローバル展開）

登壇者：後藤 千春 氏 https://autify.jp/(https://autify.jp/)

ライブ企画「投資家のリアル」で本音が飛び交う

来場者参加型のライブアンケート企画「投資家のリアル」では、国内投資家が注目しているテーマについてリアルタイムで回答が展開され、後半のネットワーキングでも会話のきっかけとなっていました。

ピッチの熱気がそのまま交流会へ

ピッチの余韻が冷めないまま交流会がスタート。登壇した起業家のもとには投資家が次々と名刺を持って駆け寄り、具体的な事業の深掘りが至るところで始まっていました。起業家同士が互いの事業領域について意見を交わす姿も印象的で、スタートアップコミュニティの横のつながりが広がる場にもなりました。

■ 参加者の声（抜粋）

「どの企業もプレゼンの質が高く、投資したい会社がたくさんありよいイベントでした。」

「魅力的なスタートアップも多く面白かった」

「開始前の紹介動画が分かりやすく、投資家のリアルも参加型で面白かったです。」

登壇企業への投資意欲を問うアンケートでは、「ぜひ検討したい」「検討したい」と回答した投資家が1社あたり平均49.5名にのぼりました。回を重ねるごとに参加者の関心度が高まっていることがうかがえます。

■ 最後に

ANOBAKAは「シード起業家の挑戦を支える存在」であり続けるために、ANOBAKA PITCHを今後も継続的に開催してまいります。投資先スタートアップの成長機会を創出するとともに、投資家・事業会社の皆様との接点を広げ、国内スタートアップエコシステムのさらなる活性化に貢献していきます。次回のANOBAKA PITCHにもぜひご期待ください。

株式会社ANOBAKAについて

“Empowering Mad Dreams”をビジョンとして、シード期のスタートアップを対象としたベンチャーキャピタルファンドを運営。「チャレンジ」を至高の概念とし、起業家に勇気を与え、夢を実現させるプロフェッショナルファームです。また、Generative AIファンドをはじめとする専門ファンドを活用し、革新的な技術やビジネスモデルを持つ企業を支援しています。

会社概要

- 社名: 株式会社ANOBAKA- 本社: 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目9-1 麻布台ヒルズガーデンプラザB 406- 設立: 2015年10月21日- 代表者: 長野 泰和- URL: https://anobaka.jp/