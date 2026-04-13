「猫猫寺 湯布別院」公式ホームページがいよいよ開設！

株式会社 寺子屋

株式会社寺子屋（本社：京都府京都市、代表取締役社長：海藏講平）は、猫アートの美術館として国内外で注目を集めるブランド「猫猫寺」において、このたび公式ホームページを開設するとともに、今後展開する新拠点のオープン時期を発表いたしました。

猫猫寺湯布別院

公式ホームページ： https://nyannyanji.jp/

公式X : https://x.com/nyannyanji_jp

公式Instagram: https://www.instagram.com/nyannyanji_official/

猫猫寺湯布別院 オープニングスケジュール

メディア向け内覧会予定日：2026年8月10日（月）

プレオープン予定日： 2026年8月11日（火）

オープン予定日： 2026年8月12日（水）

※記載内容は2026年4月現在の予定であり、社会情勢その他やむを得ない事情により、オープン日が変更となる場合がございます。

寺子屋は2025年2月に、「猫猫寺」の日本および全世界における独占的なライセンス業務ならびに催

事 ・ 店舗運営に関わる包括契約を締結しており、今回のホームページ開設は、その本格展開に向けた新

たな一歩となります。

新たに開設した公式ホームページでは、「猫猫寺」が大切にしてきた世界観や活動の魅力を、より多くの方にわかりやすくお届けしてまいります。今後の最新情報、企画情報、展開内容などについても順次発信していく予定です。

またあわせて、2026年8月12日にオープン予定であることも発表いたします。

これまで京都 ・ 八瀬の自然に囲まれた古民家空間の中で、猫をテーマにしたアートや展示、独自の世界観で多くの来場者を魅了してきた「猫猫寺」ですが、今回の新たな展開により、さらに多くのお客様にその魅力をお届けしてまいります。

「猫猫寺」は、単なる美術館や物販店舗ではなく、「IP×アート×ミュージアムショップ×観光地」を横断的に掛け合わせた、新しい文化発信拠点です。作品や空間の魅力を“鑑賞する場”にとどめず、そこから生まれる体験や感動を“持ち帰れる価値”へとつなげることで、観光地における次世代型のIPビジネスを形にしてまいります。

寺子屋がこれまで観光地で培ってきた店舗運営力、商品企画力、空間演出力、そしてライセンス事業の知見を掛け合わせることで、「猫猫寺」はIPを消費する場ではなく 、IPの世界観を深く 体感し、その余韻ごと持ち 帰ることができる場として進化してまいります。

これは、観光地に根ざしたリアルな集客導線と、アートの感性価値、ミュージアムショップとしての購買体験を一体化させる、寺子屋ならではの取り組みです。

寺子屋は今後も、「猫猫寺」で展示されるアート作品の版権管理業務、企画展、別院事業（猫猫寺本院以外の店舗運営）を通じて、ライセンス事業の知見とノウハウを蓄積しながら、観光地における新たな価値創出と、アートのさらなる発信 ・ 展開に取り組んでまいります。

「猫猫寺」について

猫作家の「加悦雅乃」氏が手掛ける猫をテーマにした国内外で高い人気を誇る施設。定期的な特別展やイベントの運営を手掛け、特に猫好きな方はもちろん、アート志向の高い幅広い層から絶大な支持を受けています。八瀬の自然に囲まれた趣のある古民家の中に、猫にまつわるアートやグッズが所狭しに並びます。猫が描かれたふすまや、喜びを招く大日猫来様が祀られ、癒されると共にありがた～い気持ちになる「開運ミュージアム」です。

※ 猫猫寺は、猫がいる、ふれあいができる施設ではございません。猫のアートや猫雑貨、猫のご本尊

様、天井画、ふすま等を楽しんで頂く施設となっております。

猫猫寺総本山

公式ホームページ：https://nyannyanji22.www2.jp/

公式X : https://x.com/nyannyanji?s=21&t=WYjpFwihuGtfnxQZvk3B8g(https://x.com/nyannyanji?s=21&t=WYjpFwihuGtfnxQZvk3B8g)

公式Instagram : https://www.instagram.com/nyan_nyanji/

「株式会社寺子屋」について

観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。

他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供 ・ 提案、匠の技を生かした開発商品を国内150 店舗の直営店を通じ、年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。

株式会社 寺子屋

本社：〒615-0801 京都府京都市右京区西京極豆田町7番地

代表者：代表取締役社長 海藏講平（かいぞうこうへい）

設立：1980年11月

電話番号：075-325-3535（代表）

URL：http://www.telacoya.co.jp

事業内容：

・コンセプトショップの運営

・オリジナル商品の企画 ・ 製造販売

・菓子製造販売

・通信販売

・店舗内装設計施工など

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) NyanNyan-Ji/TELACOYA

・表示が困難な場合は、下記の短縮形クレジットを表記してください。

(C) NNJ

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社寺子屋

お客様相談室担当者名：高井敏弥

TEL：0120-975-316（平日10時～17時）

Email：info@telacoya.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社寺子屋

広報担当：森田安紀 ・ 大鰐宏河

Email：nyannyanji_info@telacoya.co.jp

電話：075-325-3535 FAX：075-325-3525