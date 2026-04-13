「エキテン ネット予約」、美容サロン向け予約一元管理システム「かんざし」と連携開始【GMOデザインワン】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOデザインワン株式会社（代表取締役社長：高畠 靖雄 以下、GMOデザインワン）は、同社が提供する店舗情報ポータルサイト「エキテン byGMO」において、2026年4月13日（月）より、パシフィックポーター株式会社（代表取締役社長：真玉 寿人）が提供する予約一元管理システム「かんざし」と連携を開始しました。本連携により、「エキテン byGMO」に登録している店舗は、その他の複数の予約サイトからの予約情報を自動で一元管理できるようになり、予約重複や転記作業などの業務負荷を軽減し、生産性向上を実現します。

なお、今回は機能連携の第一弾として、エステサロン、リラクゼーションサロン、ネイルサロンなどの美容サロンを対象に展開します。今後は美容室、理容室などへ順次拡大していく予定です。

【導入背景】

美容サロンにおいては、集客の最大化を目的に複数の予約サイトを併用するケースが一般的です。一方で予約の重複（ダブルブッキング）防止や在庫調整、予約情報の転記作業などが発生し、店舗の業務負荷が大きな課題となっていました。

このような課題を解決し、店舗メンバーが接客や施術により集中できる環境を実現するため、本連携を開始しました。

【連携による効果】

■ダブルブッキングの防止

「エキテン ネット予約」と他の複数予約サイト間で空き状況が自動で同期されるため、予約の重複を防ぐことができます。

■業務効率化

予約管理業務の自動化・効率化 各予約サイトへの転記作業や在庫調整作業が不要となり、予約情報の集約、変更、キャンセル処理などが一本化され、店舗の生産性を飛躍的に高めます。

■顧客対応の質向上

予約管理の負担軽減により、店舗メンバーはお客様への施術や接客サービスに専念でき、顧客満足度の向上につながります。

【「かんざし」について】（URL：https://www.kanzashi.com/(https://www.kanzashi.com/)）

「かんざし」は、複数の予約サイトやPOSシステムと連携し、予約情報を一元管理できる美容業界特化型サービスです。予約データの集約、編集、キャンセル対応、シフト管理などを一括で行うことができ、効率的な店舗運営を支援します。

【「エキテン byGMO」について】（URL：https://www.ekiten.jp/(https://www.ekiten.jp/)）

「エキテン byGMO」は、地域の店舗や企業の情報・口コミを無料で掲載できるポータルサイトです。オーナー様はプロフィールを編集して写真や詳細情報を追加でき、ユーザーは店舗情報の確認に加え、口コミから他の顧客の声を参考にすることができます。

こうした機能により、店舗は「エキテン byGMO」上での表示回数を増やし、ユーザー行動データを活用して顧客ニーズを把握し、集客やプロモーション活動に役立てることが可能となります。

【今後について】

今後、本サービスは美容室、理容室などへ連携業態を拡大していく予定です。

GMOデザインワンは、「エキテン byGMO」の機能強化および外部システムとの連携強化を通じて、「お店探しをするユーザー」と「集客効果を高めたい店舗」の双方がメリットを享受できる出会いと発見の場を提供してまいります。

【GMOデザインワンについて】

GMOデザインワンは、すべての人の暮らしをより発見的で豊かなものにするため、ポータルサイトをはじめとするITサービスを展開しています。これらのサービスは、魅力あるお店やサービスを探す「消費者」と、価値あるものを提供する「事業者」とを繋ぐ架け橋です。一つひとつの出会いがお店のファンを増やし、街に活気を生み出していく。この好循環を日本全国に広げることで地域経済の活性化を牽引し、その先にある日本経済の発展、そして私たちが目指すミッション「世界を、活性化する。」の実現へと邁進してまいります。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOデザインワン株式会社

コニュニケーションプランニング部 田上

TEL：050-5536-1555 FAX：03-6380-6226

E-mail：sales@ekiten.jp

【GMOデザインワン株式会社】（URL：https://www.designone.jp/(https://www.designone.jp/)）

GMO GMOデザインワン株式会社

所在地 東京都新宿区新宿2-16-6 新宿イーストスクエアビル

代表者 代表取締役社長 高畠 靖雄

事業内容 インターネットメディア事業、開発事業

資本金 1億円

【GMO TECHホールディングス株式会社】（URL：https://hd.gmotech.jp/(https://hd.gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECHホールディングス株式会社（東証グロース市場 証券コード：415A）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 鈴木 明人

事業内容 連結会社の経営管理ならびにこれに付帯または関連する業務

資本金 1億円（2025年10月1日時点）

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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