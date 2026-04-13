本日4月13日(月)よりバンド漫画読切企画[nobody yet] 開催！あなたの1票で連載が決まる…かも！？

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、バンド漫画読切企画[nobody yet]の開催とともに特設ページを本日4月13日(月)に公開したことをご案内致します。

4つの読切作品を読んでアンケートにお答えいただくと、抽選で豪華プレゼントが当たるキャンペーンも実施中です。

企画概要

本企画では、音楽を題材とした4作品の読切漫画を全作品同時公開。

続きを観たいと思った物語があれば貴方の一票で連載になるかもしれません！

是非、推したい物語をアンケートで答えてください！

特設サイト :https://bushiroad-works.com/lp/nobody-yet/

※上記はコミックグロウル・春の特別漫画読切企画のジョークページです。

読切作品紹介

作品名：逆光ノイズ

漫画：天上涼太郎

ドブ底からでも響かせてみせる私の存在証明

＜あらすじ＞

音楽に居場所を求める不登校の高校生、夜宵零。ネットで繋がった友人からリアルで会おうと誘いを受けるが、過去のトラウマが足を止める。震える足で向かった先に待っていたのは、想像とは全く違った人物で……!?

作品名：Mono⁹ROMe

漫画：すいと

彩られていく、わたしだけの音

＜あらすじ＞

この春高校生になった堂島一歌は、ピアノへの熱を失っていた。そんな中、ひょんなことからジャズ・セッションを目の当たりにする。苦しみでしかなかったはずの音楽が、こんなにも輝きを放っていることに知って――。

作品名：蝶になれない。

原作：猫にゃん／作画：まじさわ

“なれなかった”少女たちが奏でる、 やりきれない想いの物語。

＜あらすじ＞

恵まれた環境・才能・お金。音楽で生きていくために必要なもの。

どれも “持っていなかった”フリーター・日ノ出歩鳥は不思議な少女・カガリビと出会う。

様々な理由で蝶になれない少女たち。だけど、どうしようもなく輝きに惹き付けられるんだ――。

作品名：神繰神楽

漫画：ゐぬゐ

負け組、偽物、家なき子--バンドで全員成り上がれ！

＜あらすじ＞

「ついていけない」とバンドをクビになった西田茉莉子は、駅前で三味線を演奏している少女・勝鬨あざみと出会う。バンドメンバーを探しているというあざみはある目的のため、茉莉子をバンドに誘う――。「一緒になろうよ！ 高額納税者！」

アンケート実施中！

読了後にアンケートへお答えいただくと、抽選で豪華景品をプレゼント！

さらにアンケートにお答えいただいた方全員にゆあま先生による『BanG Dream! It's MyGO!!!!! 雨にそよいで晴れを請う』の特別描き下ろしイラストが印刷できるネットワークプリント番号を配布中です！

ぜひ皆様のお気に入りの作品を教えてください。

応募期間：5月13日(水) 23:59まで

「コミックグロウル」とは

出版社ブシロードワークスが贈る、WEBマンガ配信サイト！

「魔法使いの嫁」を始めとした、ここでしか読めないオリジナル作品/コミカライズコミックが続々更新！

コミックグロウル：https://comic-growl.com/

公式X：https://x.com/comic_growl

※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

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