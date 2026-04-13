描き下ろしイラストを使用したグッズが当たる『ドルフィンウェーブWEBくじ -2nd WAVE.-』販売開始！

株式会社ディ・テクノ

HONEY∞PARADE GAMESが運営する「ドルフィンウェーブ」より、WEBくじ第2弾として、みちる・氷織・麻汐・トモの4人が「アニマル耳×配達員」の描き下ろしイラストで登場します！

描き下ろしイラストを大きく楽しめる等身大タペストリーや、存在感抜群のバストアップパネルなど、豪華グッズラインナップとなっております！

また、ラストWIN賞では通常賞品よりもさらに大きい、約30cmの特大アクリルスタンドがラインナップ。

ぜひお楽しみください。

■賞品ラインナップ

［A賞］等身大タペストリー(全4種)

［B賞］バストアップパネル(全4種)

［C賞］アクリルスタンド(全4種)

［D賞］アクリルキーホルダー(全4種)

［E賞］フタのるマスコット (全8種)

［F賞］お風呂ミニポスター(全8種)

［G賞］A4クリアファイル(全5種)

［H賞］缶バッジ(全8種)

[購入特典]１度の注文で5枚購入ごとに

もれなくコースターをランダムで1つプレゼント(全4種)

［ラストWIN賞］

BOX内のくじを最後まで引くと必ずついてくる、特大アクリルスタンド (全4種)

［モアチャン！］

くじを購入した方の中から5名様にアクリルパネルをプレゼント(全1種)

<全賞品画像>

※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。

■サービス詳細

・サービス名

ドルフィンウェーブWEBくじ -2nd WAVE.-

・サービスサイトURL

https://web-kuji.jp/lotteries/dolphin-wave2

・ＷＥＢくじ公式X(旧Twitter)

https://x.com/web_kuji

・販売価格

くじ１枚：770円（税込） ※1注文につき最大75枚まで

送料：初回のみ 770円（税込）

※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。

・販売期間

2026/4/13(月) 12:00 ～ 2026/6/11(木) 17:59 まで

※販売期間は変更となる場合があります。

・支払い方法

クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ) ・メルペイ

・発送時期

2026年8月中旬～下旬

＜著作権表記＞

(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.