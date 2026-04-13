描き下ろしイラストを使用したグッズが当たる『ドルフィンウェーブWEBくじ -2nd WAVE.-』販売開始！

写真拡大 (全13枚)

株式会社ディ・テクノ


HONEY∞PARADE GAMESが運営する「ドルフィンウェーブ」より、WEBくじ第2弾として、みちる・氷織・麻汐・トモの4人が「アニマル耳×配達員」の描き下ろしイラストで登場します！



描き下ろしイラストを大きく楽しめる等身大タペストリーや、存在感抜群のバストアップパネルなど、豪華グッズラインナップとなっております！


また、ラストWIN賞では通常賞品よりもさらに大きい、約30cmの特大アクリルスタンドがラインナップ。



ぜひお楽しみください。



■賞品ラインナップ


［A賞］等身大タペストリー(全4種)




［B賞］バストアップパネル(全4種)




［C賞］アクリルスタンド(全4種)




［D賞］アクリルキーホルダー(全4種)




［E賞］フタのるマスコット (全8種)




［F賞］お風呂ミニポスター(全8種)




［G賞］A4クリアファイル(全5種)




［H賞］缶バッジ(全8種)




[購入特典]１度の注文で5枚購入ごとに


もれなくコースターをランダムで1つプレゼント(全4種)




［ラストWIN賞］


BOX内のくじを最後まで引くと必ずついてくる、特大アクリルスタンド (全4種)




［モアチャン！］


くじを購入した方の中から5名様にアクリルパネルをプレゼント(全1種)




<全賞品画像>




※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。



■サービス詳細


・サービス名


ドルフィンウェーブWEBくじ -2nd WAVE.-



・サービスサイトURL


https://web-kuji.jp/lotteries/dolphin-wave2



・ＷＥＢくじ公式X(旧Twitter)


https://x.com/web_kuji



・販売価格


くじ１枚：770円（税込）　※1注文につき最大75枚まで


送料：初回のみ 770円（税込）


※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。



・販売期間


2026/4/13(月) 12:00 ～ 2026/6/11(木) 17:59　まで


※販売期間は変更となる場合があります。



・支払い方法


クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ) ・メルペイ



・発送時期


2026年8月中旬～下旬



＜著作権表記＞


(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.