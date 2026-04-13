描き下ろしイラストを使用したグッズが当たる『ドルフィンウェーブWEBくじ -2nd WAVE.-』販売開始！
HONEY∞PARADE GAMESが運営する「ドルフィンウェーブ」より、WEBくじ第2弾として、みちる・氷織・麻汐・トモの4人が「アニマル耳×配達員」の描き下ろしイラストで登場します！
描き下ろしイラストを大きく楽しめる等身大タペストリーや、存在感抜群のバストアップパネルなど、豪華グッズラインナップとなっております！
また、ラストWIN賞では通常賞品よりもさらに大きい、約30cmの特大アクリルスタンドがラインナップ。
ぜひお楽しみください。
■賞品ラインナップ
［A賞］等身大タペストリー(全4種)
［B賞］バストアップパネル(全4種)
［C賞］アクリルスタンド(全4種)
［D賞］アクリルキーホルダー(全4種)
［E賞］フタのるマスコット (全8種)
［F賞］お風呂ミニポスター(全8種)
［G賞］A4クリアファイル(全5種)
［H賞］缶バッジ(全8種)
[購入特典]１度の注文で5枚購入ごとに
もれなくコースターをランダムで1つプレゼント(全4種)
［ラストWIN賞］
BOX内のくじを最後まで引くと必ずついてくる、特大アクリルスタンド (全4種)
［モアチャン！］
くじを購入した方の中から5名様にアクリルパネルをプレゼント(全1種)
<全賞品画像>
※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。
■サービス詳細
・サービス名
ドルフィンウェーブWEBくじ -2nd WAVE.-
・サービスサイトURL
https://web-kuji.jp/lotteries/dolphin-wave2
・ＷＥＢくじ公式X(旧Twitter)
https://x.com/web_kuji
・販売価格
くじ１枚：770円（税込） ※1注文につき最大75枚まで
送料：初回のみ 770円（税込）
※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。
・販売期間
2026/4/13(月) 12:00 ～ 2026/6/11(木) 17:59 まで
※販売期間は変更となる場合があります。
・支払い方法
クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ) ・メルペイ
・発送時期
2026年8月中旬～下旬
＜著作権表記＞
(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.