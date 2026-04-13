「ドラゴンクエスト アイランド　いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」復刻開催初日、盗賊団の親分が乱入！？「カンダタ グリーティング」4月24日（金）限定開催

株式会社ニジゲンノモリ※写真は過去イベント時のものです

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にある大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』の開催初日となる2026年4月24日（金）に、限定イベント「カンダタ グリーティング」を実施いたします。

本リニューアルでは、新サブクエスト「異国の王子とふしぎな石版」が新たに登場するほか、これまで人気を博したサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」が復活。冒険者は、2つのサブクエストから好きな物語を選び、より自由度の高い冒険を楽しむことができるようになります。

そして今回、この復活開催を記念し、“カンダタ盗賊団”の親分・カンダタがオノコガルドに駆けつけます。アトラクションの世界観の中で、カンダタとの記念撮影や、まるで物語の中に巻き込まれたかのような臨場感あふれる体験をお楽しみいただける特別な1日です。

さらに、当日は11時のオープンにあわせて、カンダタがエリア内に姿を現す可能性も。どこに現れるのか、何が起きるのかは当日のお楽しみです。なお、記念撮影をお楽しみいただける「カンダタ グリーティング」は、整理券制にて別途開催いたします。リニューアル初日ならではの“予測不能な冒険”が、冒険者たちを待ち受けます。

「ドラゴンクエスト」の世界が現実に広がるこの場所で、新たな物語の幕開けとともに、カンダタとの出会いをぜひお楽しみください。

■イベント概要

名称：

カンダタ グリーティング in ドラゴンクエスト アイランド

開催日：

2026年4月24日（金）

１. 12:00～12:25／２.14:00～14:25／３.15:00～15:25

料金：

無料

※ただし、アトラクションの入場には別途チケットが必要

※当日雨天の場合、中止となる場合がございます。

※雨天中止による、チケットの払い戻しは致しかねます。予めご了承ください。

参加方法：

4月24日（金）、「ドラゴンクエスト アイランド」入場チケット（ライト／ゴールド／プレミアム／各種セット券）をお持ちの方を対象に、当日受付にて整理券を配布いたします。整理券に記載された時間に集合いただき、グリーティングにご参加いただけます。

※整理券は無くなり次第終了

備考：

・「ドラゴンクエスト アイランド」アトラクション受付にて、アトラクション入場チケットを購入または事前予約チケットをご提示いただいた方に、先着で整理券をお渡しいたします。

・チケット購入枚数に限らず1グループにつき1枚の整理券配布となります。グループごとにグリーティングと写真撮影を実施させていただきます。

・グリーティング参加時には、参加希望者全員がお揃いの状態でお並びください。

開催場所：

ドラゴンクエスト アイランド（オノコガルド城裏周辺）

HP：

https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

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