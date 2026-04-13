AOI Pro.とサンライズプロモーションが戦略的パートナーシップを締結　提携第1弾興行として、2026年5月に「VISIONARY READING」シリーズ3公演を一挙上演

株式会社サンライズプロモーション

株式会社AOI Pro.（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中優策、以下「AOI Pro.」）と、株式会社サンライズプロモーション（本社：東京都港区、代表取締役：高橋一仁、以下「SRP」）は、ライブエンタテインメントの再定義とIP価値の最大化を目的とした戦略的パートナーシップを締結いたしました。本提携の本格始動を象徴する第1弾の興行として、2026年5月と7月に「VISIONARY READING (ビジョナリー・リーディング)」シリーズ計4公演を上演することをお知らせいたします。

提携の背景と目的

本提携は、AOI Pro.が培ってきた映像制作・企画演出力、SRPが持つ興行プロモーションのノウハウを融合させ、「映像×興行×劇場」による垂直統合モデルを構築することを目的としています。両社はすでに2024年2タイトル、2025年7タイトルの共催を手掛けており、迅速な意思決定を強みに、映像分野と舞台分野を相互通行し展開するシステムを構築し、次世代のエンタテインメント体験を創出してまいります。

2026年5月以降の上演ラインナップ

提携第1弾として、映像と朗読を高度に融合させた新感覚の朗読劇シリーズ「VISIONARY READING」作品を中心に、7月までに以下の4興行を実施いたします。

1.VISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない2026』【東京公演】

- 日程: 2026年5月12日(火)～5月17日(日)- 会場: 東京・よみうり大手町ホール- 内容: 映像演出と朗読が共鳴する「VISIONARY READING」の代表作- 公式HP: https://aoi-stage.jp/shitaitoka2026/

2.VISIONARY READING『手紙』

- 日程: 2026年5月20日(水)～5月24日(日)- 会場: 東京・よみうり大手町ホール- 内容: ヒット作を最新の演出パッケージで再構築した朗読劇。- 公式HP: https://aoi-stage.jp/letter/

3.VISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない2026』【大阪公演】

- 日程: 2026年5月29日(金)～5月31日(日)- 会場:大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール- 公式HP: https://aoi-stage.jp/shitaitoka2026/

4.READING WORLD×VISIONARY READING 朗読劇『紫苑のもみじ』

事業展開の「4本の柱」

- 日程：2026年7月17日(金)～7月19日(日)- 会場：東京・日本⻘年館ホール- 公式HP︓https://thxgive.com/readingworld/shionnomomiji左: VISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない2026』/ 中: VISIONARY READING『手紙』 (C)︎AOI Pro. / サンライズプロモーション / 右:READING WORLD × VISIONARY READING朗読劇『紫苑のもみじ』(C)Thanksgiving/ AOI Pro./ サンライズプロモーション

今後、両社は以下の領域において共創を推進してまいります。

(1) 独自IPの創出：共同開発によるIPの創出と推進

(2) 海外供与：演劇ブランドAOI STAGEのパッケージ化およびライセンス販売

(3) Cinema to Stage (仮)：名作映画の舞台化

(4) 招聘およびレプリカ公演：海外ヒット作の国内展開

【AOI Pro. 代表取締役社長 田中優策 コメント】

我々の映像制作で培ってきた表現力を生かし、株式会社サンライズプロモーション様との業務提携により、リアルと映像が融合する新たな体験価値を創出してまいります。

【サンライズプロモーション代表取締役 高橋一仁 コメント】

当社が長年培ってきた興行プロモーションの知見と、AOI Pro.様の卓越した映像制作・企画演出力を融合させることで、これまでにない革新的なライブエンタテインメントをお届けできると確信しています。両社の強みを活かした垂直統合モデルにより、IP価値を最大化させ、国内のみならず海外展開も視野に入れた次世代の舞台体験を創出してまいります。

各社概要

株式会社AOI Pro.

代表者：代表取締役社長 田中優策

本社所在地：東京都港区海岸3-18-12

設立：1963年10月25日

事業内容：広告映像制作を中心とした、映画・ドラマ・デジタルコンテンツ等の映像制作およびエンタテインメント事業のプロデュース

公式ページ: https://www.aoi-pro.com/

株式会社サンライズプロモーション

代表者：代表取締役 高橋一仁

本社所在地：東京都渋谷区神宮前2丁目4-11 Daiwa神宮前ビル4F

設立：2003年12月26日

事業内容：コンサート、演劇、スポーツ、各種イベントの企画制作および興行運営

公式ページ: https://sunrisetokyo.com/