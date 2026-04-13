青春映画の金字塔　映画『SUPERBAD』日本初リリースから18年後の春に、全く新しいアパレルコレクションの発売が決定！お笑いトリオ四千頭身のビジュアルも公開！

株式会社つみき

2000年代を象徴する青春コメディ『SUPERBAD』を、改めて“ポップアイコン”として再定義。日本でDVDスルーとしてリリースされてから18年が経った今、自由さと不完全さが混ざり合うあの時代の空気を、次の世代にも手渡せるよう、作品の持つエネルギーを現代的なデザインとユーモアで再構築。バラエティ豊かな10アイテムがラインナップ。

誰もが感じるワクワクと不安が隣り合う季節に、青春の原点を思い出させてくれるアイテムとして届けます。

あの“どうしようもないほど愛おしい18歳”を、もう一度。 SUPERBAD 18-years-old collection

【ビジュアルはお笑いトリオ 四千頭身】

今回のコレクションのビジュアルモデルを務めたのはお笑いトリオの四千頭身（都築拓紀、後藤拓実、石橋遼大）。平成に青春時代を過ごしてきた3名は映画『SUPERBAD』の持つ空気感ともピッタリ。自身も「僕らみたいな映画」と語っており、カジュアルにアイテムを着こなしている。

都築拓紀後藤拓実石橋遼大

【SUPERBAD 18-years-old collection ラインナップ】

１. 『Superbad』× FCW Logo T-shirt Red （\5,940｜S,M,L,XL）

作品のアイコンでもあるタイトルロゴを、インパクト抜群のレッドボディにオン。

シンプルなのにやたら目立つ、その絶妙なバランスがクセになる一枚。

２. 『Superbad』× FCW Logo Ringer T-shirt （\5,940｜S,M,L,XL）

作品のアイコンでもあるタイトルロゴを、ホワイトのリンガーボディにオン。

首元と袖口のレッドが効いた配色で、シンプルなのにしっかり目立つ仕上がりに。SUPERBADらしい“ちょっと緩くて最高な空気感”をそのまま着こなせる一枚。

３. 『Superbad』× FCW Gangsters T-shirt （\7,700｜S,M,L,XL）

ブラックのボディに、イエローのドットで描かれた3人（ギャングスターズ）のグラフィックを配置。

遠目には大胆、近くで見るとディテールが際立つ、視覚的にも楽しいデザイン。

４. 『Superbad』× FCW McLovin T-shirt （\7,700｜S,M,L,XL）

『SUPERBAD』の中でも伝説的なキャラクター McLovin の魅力を、そのまま着られる一枚。

着るだけでネタになる、最高に“おバカでかっこいい”Tシャツ。

５. 『Superbad』× FCW Logo Hoodie （\12,100｜M,L,XL）

グレーのボディにアイコニックなタイトルロゴを配置したロゴフーディ。

薄手で軽い着心地のため、ロングシーズン活躍する万能な仕上がりに。

６. 『Superbad』× FCW Logo Beanie （\7,150）

フロントにロゴを配置したブラックのビーニー。

無駄のないデザインで、どんなスタイルにも自然に馴染む一品。

７. 『Superbad』× FCW Logo Socks （\2,200｜23-25cm,25-27cm）

レッドのロングソックスにロゴを大胆にレイアウト。

視線を引きつけるカラーリングで、コーデのポイントになる仕上がり。

８. 『Superbad』× FCW Sticker Pack （\1,760）

映画の世界観を詰め込んだ、ステッカーのセットパック。

ポスタービジュアルやタイトルロゴに加え、印象的なMcLovin の免許証まで収録した、遊び心あふれるラインナップ。

９. 『Superbad』× FCW Gangsters Stand （\1,870）

メインキャラ3人（ギャングスターズ）をひとつにまとめたアクリルスタンド。『Superbad』 の世界観を立体的に楽しめるアイテムでありながら、コレクションとしてもオススメ。

１０. 『Superbad』× FCW Long Sleeve T-shirt （\9,900｜M,L,XL,XXL）

*こちらの商品はオンラインストア限定の商品となります。

『SUPERBAD』 の空気感を全方向に散らしたロングスリーブT。

理解するより、楽しんだもん勝ちの一枚。

*価格は全て税込金額です。

*詳細情報はFilmarks Store（https://store.filmarks.com）に掲載

【『SUPERBAD』作品情報】

(C) 2007 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

原題：『SUPERBAD』 邦題：『スーパーバッド 童貞ウォーズ』

2007年／アメリカ／113分

https://filmarks.com/movies/46674

監督：グレッグ・モットーラ

脚本：セス・ローゲン 、エヴァン・ゴールドバーグ

出演者：ジョナ・ヒル、マイケル・セラ、クリストファー・ミンツ=プラッセ、セス・ローゲン、エマ・ストーン ほか

＜あらすじ＞

幼なじみのセスとエヴァンは大の親友。頭の中はエッチなことでいっぱいなのに、サエないふたりに当然彼女なんていない。卒業を間近に控えたある日、あろうことかイケてる女の子からパーティに誘われた・・・・・・ものの、条件は酒を調達すること。高校生のふたりには絶対ムリ！でも童貞を捨てるためにはなんとしてもパーティに参加しなければ！初体験への期待に胸と股間をふくらませたふたりは、ニセのIDを持つフォーゲルを巻き込んでありえないミッションを開始する！

【Filmarks Culture Wearとは】

Wear culture.

Live its world.

Express yourself.

Filmarksが生み出す、新たな「カルチャーウェア」

映画やアニメをただのモチーフとして消費するのではなく、

その思想・感情・世界観に共鳴するデザインを纏う。

「好き」を超え、作品のメッセージと一体化する。

それは単なるグッズではなく、アイデンティティの証明。

好きな作品を「身につける」ことは、その世界観を生きる、自己表現だ。

Instagram：https://www.instagram.com/filmarks_culture_wear/

X：https://x.com/Filmarks_Wear