ケネディクス社の不動産取得を支援

REAX株式会社

REAX International株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：内生蔵 雅之、以下「当社」）は、国内最大級の不動産アセットマネジメント会社であるケネディクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長COO：寺本 光、以下「ケネディクス」）との間で、2026年3月31日付で業務提携契約を締結いたしました。

都内小規模賃貸住宅のイメージ図

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■ 提携の背景

ケネディクスは、国内外の機関投資家から不動産運用を受託する大手アセットマネジメント会社として、多様な不動産アセットへの投資・運用を展開しています。

当社はこれまで、不動産アセットマネジメント、投資支援、デューデリジェンス等の分野において専門性の高いサービスを提供してまいりました。これらの実績が評価され、今回の業務提携に至りました。

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■ 提携の内容

本提携に基づき、当社はケネディクスが関与する小規模賃貸住宅案件において、以下の業務を担います。

・価格等調査業務

対象物件に関する価格調査および関連情報の収集・分析

・エンジニアリングレポート作成業務受託会社への取り次ぎ業務

レポート作成会社との調整、資料提供、日程調整等を含む各種取り次ぎ対応

・登記手続き代理業務

不動産取得に伴う登記手続きに関する書類作成および申請代理

・境界確認業務

対象物件に係る境界関係資料の確認および調査

これにより、物件取得に係る実務全般を一貫して支援し、円滑かつ適切な投資実行をサポートしてまいります。

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■ 今後の展望

本提携を通じて、当社は不動産アセットマネジメント分野における実務対応力および専門性をさらに強化してまいります。

今後もパートナー企業との連携を深め、不動産投資・運用に関する多様なニーズに応えながら、より付加価値の高いサービスの提供に努めてまいります。

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■ 会社概要

ケネディクス株式会社

所在地：東京都千代田区内幸町2丁目1番6号

代表者：代表取締役社長COO 寺本 光

事業内容：アセットマネジメント事業、アセットオペレーション事業、ファンド出資事業 等

URL：https://www.kenedix.com

REAX International株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門4丁目3番20号

代表者：代表取締役 内生蔵 雅之

事業内容：不動産アセットマネジメント・アドバイザリー事業

URL：https://www.reax.co.jp

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■ 本件に関するお問い合わせ

REAX International株式会社

アセットマネジメント部

TEL：03-6421-0556

E-mail：info@reax.co.jp