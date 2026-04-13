Nintendo Switch(TM)用ソフト 『あやかしごはん ～おかわりっ！～ for S』 ８月２０日（木）発売決定！予約受付中！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア)は、株式会社アリスマティック(本社:東京都文京区、代表取締役:星 昌宏、以下:アリスマティック)が保有するIP『あやかしごはん～おかわりっ！～』のライセンス許諾を受け、Nintendo Switchへの移植開発を行いNintendo Switch用ソフト『あやかしごはん ～おかわりっ！～ for S』として2026年8月20日（木）に発売することを決定いたしました。また、本日2026年4月13日（月）より予約受付を開始したことをお知らせいたします。

■『あやかしごはん』について

2014年にhoneybee(アリスマティック)より発売された作品及びそのシリーズとなります。

甘く、切ない、不思議な恋物語と、あたたかくておいしいごはんが登場する、 主人公とあやかし達のおいしくて不思議なお話です。

■『あやかしごはん ～おかわりっ！～ for S』について

本作は、2015年発売『あやかしごはん～おかわりっ！～』の移植となります。

『あやかしごはん』のファンディスクとなり、コンシューマーへの移植は初めての作品となります。

【あやかしごはんファンのためのアフターストーリー】

ファンディスク移植となる今作では、本編から季節が巡り、

彼らと恋人になった後の物語が展開されます。

人とあやかしの種族を超えた恋愛の葛藤、主人公たちの進路問題など、

本編と変わらないボリュームで楽しめる内容となっております。

【本編と同ボリュームと多彩な分岐】

『あやかし編アフターストーリー』と『人間編アフターストーリー』を最初から選択することができます。

2つのルートでは主人公の性格や攻略対象も異なってくるため、様々なストーリーパターンが体験できます。

【グラフィックの高解像度化】

本作は移植とはなりますが、グラフィックは高解像度となっており、Nintendo Switch上で美しく表示されます。

システム面も一から作っておりますので、当時の見た目のまま、快適に動作いたします。

■限定版『あやかしごはん ～おかわりっ！～ for S特装版』について

限定版同梱内容

・Nintendo Switchソフト『あやかしごはん ～おかわりっ！～ for S』

・大判アクリルスタンド（描き下ろしイラストを使用）

・復刻『あやかしごはん』画集(ハードカバーのまま復刻)

・復刻小冊子＋新規書き下ろしSS

・復刻ボイスドラマ＋主題歌・BGM集DLカード

※画像はすべて制作中のイメージです。予告なく変更になる場合があります。

特装版の外箱と、付属の大判アクリルスタンドには、キャラクターデザイン・原画担当の「カズアキ」氏による新規描き下ろしイラストを使用！描き下ろしイラストは後日公開を予定しております。

アニメイト、ステラワースをはじめとした各法人でも予約受付を開始いたします。

早期予約特典もお見逃しなく！！

■「あやかしごはん ～おかわりっ！～ for S」製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21592/table/1093_1_cb8ae361db09cc5f5ab1c4cd13610c43.jpg?v=202604131251 ]

■関連サイト

「あやかしごはん ～おかわりっ！～ for S」製品情報サイト

https://ayakasigohan-edia.com/okawari/

「あやかしごはん」ポータルサイト

https://www.honeybee-cd.com/ayakashi.html

PC版「あやかしごはん～おかわりっ！～」公式サイト

https://www.honeybee-cd.com/ayakashi_fd/

「あやかしごはん」公式X（旧Twitter）

https://x.com/ayakashigohan

（@ayakashigohan）

株式会社エディア 女性向けゲームブランド「MintLip+」公式X（旧Twitter）

https://x.com/team_mintlip

（@team_mintlip）

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※当資料に記載されている社名、サービス名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※仕様・利用料は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。