Nintendo Switch(TM)用ソフト 『あやかしごはん ～おかわりっ！～ for S』 ８月２０日（木）発売決定！予約受付中！
株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア)は、株式会社アリスマティック(本社:東京都文京区、代表取締役:星 昌宏、以下:アリスマティック)が保有するIP『あやかしごはん～おかわりっ！～』のライセンス許諾を受け、Nintendo Switchへの移植開発を行いNintendo Switch用ソフト『あやかしごはん ～おかわりっ！～ for S』として2026年8月20日（木）に発売することを決定いたしました。また、本日2026年4月13日（月）より予約受付を開始したことをお知らせいたします。
■『あやかしごはん』について
2014年にhoneybee(アリスマティック)より発売された作品及びそのシリーズとなります。
甘く、切ない、不思議な恋物語と、あたたかくておいしいごはんが登場する、 主人公とあやかし達のおいしくて不思議なお話です。
■『あやかしごはん ～おかわりっ！～ for S』について
本作は、2015年発売『あやかしごはん～おかわりっ！～』の移植となります。
『あやかしごはん』のファンディスクとなり、コンシューマーへの移植は初めての作品となります。
【あやかしごはんファンのためのアフターストーリー】
ファンディスク移植となる今作では、本編から季節が巡り、
彼らと恋人になった後の物語が展開されます。
人とあやかしの種族を超えた恋愛の葛藤、主人公たちの進路問題など、
本編と変わらないボリュームで楽しめる内容となっております。
【本編と同ボリュームと多彩な分岐】
『あやかし編アフターストーリー』と『人間編アフターストーリー』を最初から選択することができます。
2つのルートでは主人公の性格や攻略対象も異なってくるため、様々なストーリーパターンが体験できます。
【グラフィックの高解像度化】
本作は移植とはなりますが、グラフィックは高解像度となっており、Nintendo Switch上で美しく表示されます。
システム面も一から作っておりますので、当時の見た目のまま、快適に動作いたします。
■限定版『あやかしごはん ～おかわりっ！～ for S特装版』について
限定版同梱内容
・Nintendo Switchソフト『あやかしごはん ～おかわりっ！～ for S』
・大判アクリルスタンド（描き下ろしイラストを使用）
・復刻『あやかしごはん』画集(ハードカバーのまま復刻)
・復刻小冊子＋新規書き下ろしSS
・復刻ボイスドラマ＋主題歌・BGM集DLカード
※画像はすべて制作中のイメージです。予告なく変更になる場合があります。
特装版の外箱と、付属の大判アクリルスタンドには、キャラクターデザイン・原画担当の「カズアキ」氏による新規描き下ろしイラストを使用！描き下ろしイラストは後日公開を予定しております。
アニメイト、ステラワースをはじめとした各法人でも予約受付を開始いたします。
早期予約特典もお見逃しなく！！
■「あやかしごはん ～おかわりっ！～ for S」製品情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/21592/table/1093_1_cb8ae361db09cc5f5ab1c4cd13610c43.jpg?v=202604131251 ]
■関連サイト
「あやかしごはん ～おかわりっ！～ for S」製品情報サイト
https://ayakasigohan-edia.com/okawari/
「あやかしごはん」ポータルサイト
https://www.honeybee-cd.com/ayakashi.html
PC版「あやかしごはん～おかわりっ！～」公式サイト
https://www.honeybee-cd.com/ayakashi_fd/
「あやかしごはん」公式X（旧Twitter）
https://x.com/ayakashigohan
（@ayakashigohan）
株式会社エディア 女性向けゲームブランド「MintLip+」公式X（旧Twitter）
https://x.com/team_mintlip
（@team_mintlip）
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※当資料に記載されている社名、サービス名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※仕様・利用料は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。