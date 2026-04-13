「モールミュータントデラックス フロッキーコレクション」2026年4月17日（金）発売開始

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山健三）は、アートディレクター・フジサキタクマ氏の『モールミュータント』シリーズ最新作となるビッグサイズのフロッキーフィギュア「モールミュータントデラックス フロッキーコレクション」を、2026年4月17日（金）より順次発売いたします。

(C)TAKUMA FUJISAKI

フジサキ氏の数ある作品の中で人気の『モールエイリアン』は、モールで表現されたカラフルな長い毛足や、そこから覗くきょとんした目が印象的なキャラクター。

そんな『モールエイリアン』から抜け落ちたモールが突然変異を起こして変化した、カラフルなモンスターたちが「モールミュータント」。

それぞれに能力を持ち合わせており、お互いの欠点を補いながら生息するという世界観の愉快なキャラクターです。

これまで、「モールミュータント フィギュアコレクション」、「モールミュータント フィギュアコレクション NEON COLOR ver.」、「モールミュータント フィギュアコレクション Vol.2」、「モールハザード フィギュアコレクション」、「モールミュータントフィギュアコレクション Vol.3 モルルフレンズ」と、多彩なラインナップを展開してきた本シリーズ。

本作「モールミュータントデラックス フロッキーコレクション」は、従来の魅力をさらに拡大。

最大約H106mmのビッグサイズならではの存在感と触り心地の良さを兼ね備えた、全6種のコレクター必見アイテムがいよいよ発売となります。

(C)TAKUMA FUJISAKI

さらに、各キャラクターのプロフィールが掲載されたキラキラのステッカーが特典として付属。

お気に入りのモールミュータントを手に取りながら、その個性やストーリーも楽しめる仕様となっています。

【「モールミュータントデラックス フロッキーコレクション」 製品概要】

・発売日：2026年4月17日（金）

・販売価格：1,650円（税込）

・販売場所：一部ケンエレファント直営店、公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」、ホビーショップ、オンラインショップ、一部書店・雑貨店、一部ロフト など

・企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント

※展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がございます。

※実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。

・ラインナップ

(C)TAKUMA FUJISAKI

UNIVERSE JOG（写真：左上[A]、左下[B]）

ジョグのモール細胞が宇宙でスーパーユニバーストリームを起こし巨大化したジョグ。

不思議と巨大化しても意識を保てる。

WORKER（写真：中央下[B]、中央上[A]）

惑星エドガー・ウーズでイアースがアークアウェイキングして「アーク」化した姿。地球から来たブローディ一味が搭乗し一緒に宇宙のエンドポイントに向かう。

TWOME（写真：写真右上[A]、右下[B]）

アークアウェイキングに失敗したモールミュータント2体が合体してルーズコントロールした姿。

モールエイリアン化が進みパワーを放出。

【アーティスト紹介：フジサキタクマ】

アートディレクター、モールアーティストとして2010年より東京都内を中心に展示会やワークショップを開催。モールの持つ表現力の可能性を探求しながらポップな世界観でのデザイン制作を行っています。

アーティスト公式SNS

・X：https://x.com/mogols_tokyo

・Instagram：https://www.instagram.com/mogols_tokyo/

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff

・ケンエレファント公式Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/