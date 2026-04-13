「北陸のハワイ」水島から第2弾！敦賀とハワイの懸け橋に。爽やかでトロピカルな刺激のノンアルコール・ジンジャービア誕生！

株式会社マップトラベル

株式会社マップトラベル（本社：福井県敦賀市、代表取締役：大道 哲平）は、福井県敦賀市の観光資源である「北陸のハワイ」と呼ばれる水島をイメージしたクラフトジンジャービアの発売を開始いたします。「北陸のハワイ」水島からのクラフトドリンクシリーズ第2弾となる「MIZUSHIMA BLUE 北陸のハワイ Ginger Beer ALOHA LILIKOI」は、敦賀とハワイの懸け橋になるべく、来る2026年4月20日(月)に敦賀の新しいお土産として発売開始します。

南国のリリコイと生姜が効いたやさしい甘みと爽やかでトロピカルな刺激、「北陸のハワイ」水島を想像させる透き通った青色の映える色合い、POPでかわいいラベルデザインで今回も女子受け抜群の新感覚クラフトジンジャービアです。ノンアルコールなので、お酒を飲めない方でも飲みの席で楽しめるような味わいに仕上げました。リゾート気分を感じながら気軽に楽しめる一本です。

人気シリーズ第二弾！2026年4月20日（月）発売MIZUSHIMA BLUE 北陸のハワイ Ginger Beer ALOHA LILIKOI

MIZUSHIMA BLUE 北陸のハワイ Ginger Beer ALOHA LILIKOI コンセプト

- 視覚で楽しむ「ハワイ」

・「北陸のハワイ」をイメージしたPOPでカワイイ、ラベルデザイン。

・「北陸のハワイ」水島を想像させる鮮やかな青色のビール。

- 味覚で楽しむ「ハワイ」

・南国のリリコイ風味でハワイを演出。生姜の爽やかな刺激と、やさしい甘み。

・敦賀市の地場産業「おぼろ昆布」の製造過程における端材を隠し味として原料に。

- 「ハワイ」との繋がりを感じる

・年間の売り上げの1%をマウイ島復興支援に寄付します。

◆マップトラベルと水島の関係、クラフトジンジャービア開発の経緯◆

「北陸のハワイ」水島

マップトラベルは、ハワイ推しの旅行会社であることから、地元敦賀市にある「北陸のハワイ」と呼ばれる水島に積極的に関わってきました。2021年より、水島とコラボレーションした商品を販売しその売上高の一部を水島地区とハワイ州NPO法人『Aloha Ocean Plus』に寄付し海の環境を守る活動に役立ててもらっている他、水島のビーチの清掃活動に会社のメンバー全員で参加しております。

水島でのクリーンビーチ活動

そうした活動の中で、2024年に北陸新幹線敦賀開業記念として「北陸のハワイ」水島をテーマにしたクラフトビールを発売。今回はその人気シリーズの第2弾となります。今回のラベル、パッケージデザインは、ハワイでも人気のデザイナー SUZANNE JENNERICH(https://suzannejennerich.cpm/)。スザンヌらしい、カラフルでポップなデザインと、水島を想像させる透き通った青色のドリンクは、見るものを瞬く間にハッピーにしてくれ、アロハがたくさん詰まった、SNSに投稿したくなるインパクトのある商品としております。また、クラフトビール同様、本商品も敦賀とハワイの懸け橋ビールとして、年間の売り上げの1%をマウイ島復興支援に寄付します。

ギフトボックスでは、敦賀市の特徴（氣比神宮、気比の松原）とハワイの特徴をミックスしたデザインとしている。

※ハワイを拠点に、アロハスピリッツを広めるために世界中で活動するアーティスト。 ドイツ生まれのスザンヌ・ジェネリックは、大学卒業後ニューヨークへ渡り、大手アパレル会社やキャラクター会社でキャリアを積んだ後、ブラジル、カリフォルニアへ移住した経歴の持ち主。カラフルでポップなアートは見るものを瞬く間にハッピーにしてくれ、アロハがたくさん詰まった作品を世に発表し続けています。ハワイのカイルア、 カイムキ、ワイキキなどあちこちでウィンドーアートや壁画アートを見ることができます。

SUZANNE JENNERICH

Instagram https://www.instagram.com/suzannejennerich/

HP https://www.suzannejennerich.com/

◆こだわりの製法「ジンジャービア」とは?! 昆布水を利用したメリットも◆

ジンジャービアは、生姜、糖分、水、酵母を原料に発酵させて作る伝統的な飲料です。ジンジャーエールとは異なり、発酵によって生姜の風味やコクを引き出す製法が特徴です。本商品では、2種のスパイスとリリコイの香りに、さらに敦賀市の地場産業である「おぼろ昆布」の製造過程で生まれる端材を原料に活用した「昆布水」を掛け合わせることで味と香りにレイヤーを持たせました。昆布をじっくり2～3時間かけて丁寧に水出しし、成分を抽出した昆布水を活用することで、昆布が持つ豊富な栄養素のメリットを得られることも期待できます。

※「MIZUSHIMA BLUE Ginger Beer ALOHA LILIKOI」は、 一般財団法人 日本食品分析センター(https://www.jfrl.or.jp/)の検査により、ヨウ素（ヨード）の含有を確認済みです。

(昆布のメリット)

- 頭の回転をサポート！「アルギン酸」- 美肌を育む「ヨード」- エイジングケア「フコダイン」- 元気な骨を「カルシウム」- おなかの掃除役「食物繊維」敦賀の名産品「おぼろ昆布」の端材を活用した「昆布水」を活用。[表: https://prtimes.jp/data/corp/53265/table/32_1_59ad9949ffff2c12843ff50a4b5cea7a.jpg?v=202604131251 ]

◆敦賀とハワイの友好関係に寄与する懸け橋ドリンクに◆

このクラフトジンジャービアのおかげで国内外の人たちが、敦賀市のこと、水島のことをもっと知ってもらえるきっかけになると嬉しいです。そして地元の人たちにも自分たちの住んでいる地域に「北陸のハワイ」と呼ばれるほどの、誇れる観光資源があることを再認識してもらうきっかけにもしたいです。今回も公式サイトフルオープンのタイミングでは、ハワイの著名人の方々に頂いた本プロジェクトへのコメントも掲載される予定です。次第にハワイとのつながりを市民が意識し、敦賀とハワイが友好関係に発展していくことが私たちの夢です。ぜひ一度手に取ってみてください。

公式サイト：https:/(https://mizushima.blue)/mizushima.blue (https://mizushima.blue)

※2026年4月13日リニューアルオープン(一部カミングスーン)

株式会社マップトラベル

株式会社マップトラベル

住所：福井県敦賀市中央町2-11-33-102 センタービル1F

担当：疋田 賢士

https://www.maptrasvel.co.jp

電話：0770-24-4500

FAX：0770-24-4333