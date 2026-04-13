RUNTEQがClaude Codeカリキュラムを提供開始。オンラインプログラミング体験会も開催。

株式会社RUNTEQ

株式会社RUNTEQ（東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CTO：菊本 久寿）は、在校生・卒業生向けの拡張カリキュラムサービス「RUNTEQ Advance」において、新たにClaude Codeカリキュラムの提供を開始いたします。

本カリキュラムはAIコーディングエージェント「Claude Code」を題材に、プログラミング未経験者向けの環境構築から、実務でのAI駆動開発ワークフロー、さらにAIが開発サイクル全体を主導する手法まで、段階的に学べる構成です。エンジニアリングの現場だけでなく、業務効率化やDX推進においてもAI活用が急速に広がるなか、現場で即戦力となるスキルの習得を支援します。

あわせて、カリキュラム提供開始を記念し、プログラミング未経験者を対象としたオンラインイベント「AIで自分だけのアプリづくりに挑戦！はじめてのプログラミング体験会」を2026年4月22日（水）に開催します。

■提供カリキュラム一覧

Claude Codeを用いたAI駆動開発を、入門から実践まで段階的に習得できる3つのカリキュラムを提供します。



1. 非エンジニアのためのClaude Code入門

プログラミング未経験者が直面する「何から始めればよいかわからない」という課題を解消するため、開発環境の構築から実際のアプリ開発体験までを一貫してカバーします。

エージェントコーディングの考え方をベースにしたプロンプト設計と開発の流れを体系的に習得できます。



2. はじめてのAI駆動開発

Claude Codeを実務で使いこなすための基本動作を体系的に学びます。AIと協働しながら開発を進めるうえでの指示の出し方やレビューの要点もあわせて習得することで、現場での即戦力化を支援します。



3. Claude Codeを用いたAI-DLCとハーネスエンジニアリング

AIが要件定義から実装・テストまでを主導する新しい開発手法「AI-DLC（AI-Driven Development Life Cycle）」を、Claude Codeの拡張機能群を通じて実践します。CLAUDE.mdによるプロジェクト規約の固定やSkillsによるワークフロー再利用など、AIが適切に動くためのハーネスエンジニアリングを通じて、現場水準のAI活用手法を一通り習得できます。

■任意カリキュラム「RUNTEQ Advance」について

「RUNTEQ Advance」は、RUNTEQの在校生・卒業生が自身の興味やキャリア志向に応じて選択できる発展カリキュラムサービスです。

現在はPHP/Laravel、React、Next.js、Java、コンピュータサイエンス、プロジェクトマネジメントなど、実務やキャリア形成に直結する幅広い領域の講座を提供しています。

今回のClaude Codeカリキュラムの追加により、急速に進むAI活用の潮流に対応したスキル習得の場を新たに提供します。

卒業後も継続的に学べる環境として、エンジニアとしての成長を長期的に支援する仕組みとしても機能しています。

■ 背景：現場でのAI活用ニーズに応えるカリキュラム拡充

近年、AIコーディングツールの普及により、システムの開発スタイルは大きく変化しています。

RUNTEQでも「AIツールを実務でどう使えばよいかわからない」「Claude Codeを体系的に学びたい」という相談が増加しており、こうしたニーズに応える形で今回のカリキュラムをリリースしました。

特に「Claude Code」は、コードの記述・修正・テストから設計の相談まで、開発プロセス全般にわたって活用できるAIエージェントです。作業の自動化や反復タスクの効率化にも活用できることから、エンジニアだけでなく、業務でAIを活用したいと考えるビジネスパーソンからも注目を集めています。

単なるツール操作の習得にとどまらず、AIと協働するスタイルそのものを身につけることが、今後の市場価値向上につながると考えています。

RUNTEQでは、これまで培ってきた「現場で通用する実践的な教育」という設計思想を本カリキュラムにも反映し、AI活用を前提とした実務スキルの習得を支援していきます。

■ 「AIで自分だけのアプリづくりに挑戦！はじめてのプログラミング体験会」

カリキュラムの提供開始を記念し、プログラミング未経験者・初学者を対象としたオンライン体験会を開催します。

AIツールへの関心は高まる一方で、「自分にできるか分からない」「何から始めればいいか分からない」という声は依然として多くあります。

本イベントでは、実際に手を動かしてAIツールを活用したアプリ開発を体験するハンズオンパートに加え、AI時代における開発・プログラミングの現状解説や、プログラミングを仕事にするために必要なスキルについても紹介します。

開催日時：2026年4月22日（水）20:00～

形式： オンライン

対象： プログラミング未経験者・学習初期の方

参加費： 無料

参加方法：RUNTEQ公式LINEにて参加予約

体験会の詳細・参加予約はこちら！ :https://webinar-01.runteq.jp/

■ 代表取締役社長 兼 CTO 菊本 久寿からのコメント

RUNTEQ代表 菊本 久寿

AIを活用した開発スタイルは、もはや一部の先進的なエンジニアだけのものではなく、現場のスタンダードになりつつあります。

RUNTEQの在校生・卒業生からも「Claude Codeを使いこなせるようになりたい」という声を多くいただいており、今回のカリキュラム提供に至りました。

プログラミング未経験の方がAIを使ってアプリを作る体験から、実務レベルのAI駆動開発手法まで、段階的に学べる構成としています。

RUNTEQが大切にしてきた「現場で活躍できるエンジニアを育てる」という理念のもと、AI時代においても即戦力となるスキルの習得を引き続き支援してまいります。

■「RUNTEQ」について

「RUNTEQ」は、開発会社基準の高レベルなカリキュラムと長期間の学習を通じて、実務に直結するスキルを習得できる超実践型プログラミングスクールです。

豊富なシステム開発実績を持つ当社が、現場の声を反映し、Webエンジニアに必要な「コードを読み解く力」や「自分で実装方法を考えコード化する力」を実践的に学べる環境を提供しています。

また、転職・就職支援においては、スキル面だけでなく 企業文化とのマッチングを重視したキャリアトレーニング にも力を入れています。

★サービスサイトはこちら：https://runteq.jp/r/d1wbZAFM

Webエンジニア転職やプログラミング学習に関する無料カウンセリングも実施中です。学習やキャリアのお悩みもお気軽にご相談ください。

無料カウンセリングを予約する :https://runteq.jp/briefing/new/#briefingFormPosition

【公式SNS】

・YouTube「エンジニア転職チャンネル」：https://www.youtube.com/@_runteq_/videos

・RUNTEQブログ：https://runteq.jp/blog/

・X（旧Twitter）：https://x.com/_runteq_

・note：https://note.com/runteq_official

■専門実践教育訓練給付制度について

RUNTEQの『Web開発スタンダードコース』は、専門実践教育訓練給付制度の対象講座に認定されています。給付条件を満たすことで、受講料の最大80%(最大給付額525,600円)が給付金として支給されます。

給付金について確認する :https://runteq.jp/benefits_01

■補足事項

・『Web開発スタンダードコース』のご受講を開始される方が当制度の対象となります。

・当給付金を受給するための受給対象条件等は、ご自身で最寄りのハローワークにてご確認していただく必要がございます。また、当制度をご利用いただくためには、受講開始の原則2週間前までにハローワークにおける「支給申請手続き」が必要となります。

・弊社では当制度のご利用及び給付金の受給に関して一切責任を負いかねますので、ご不明点等は最寄りのハローワークにお問い合わせいただき、ご自身の責任において手続きの実施をお願いいたします。

・支給申請手続で申請した学習期間（修了期間）でコースを修了することが受給条件となります。



■運営会社

商号：株式会社RUNTEQ

代表者：代表取締役社長 菊本 久寿

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル8F

設立： 2014年10月2日

企業ミッション： つくれる人を創る

URL：https://runteq.co.jp/

事業内容：

1. 実践型 DX教育を行う RUNTEQ（ランテック）事業

2. DXリスキリング人材を中心とした人材紹介事業





