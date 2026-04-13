日本オラクル株式会社

東京 ― 2026年4月13日

日本オラクル株式会社（本社：東京都港区、取締役 執行役 社長：三澤 智光）は本日、パルシステム連合会(https://www.pal-system.co.jp/)（本部：東京都新宿区、理事長：渋澤 温之）が、宅配サービス基盤をはじめとした約50のシステムをオンプレミスから「Oracle Cloud Infrastructure（OCI）(https://www.oracle.com/jp/cloud/)」上の「Oracle Exadata Database Service(https://www.oracle.com/jp/engineered-systems/exadata/database-service/)」に移行したことを発表しました。本プロジェクトにより、年間約20パーセントの運用コスト削減に加え、DR（災害対策）サイトの構築によって、コスト最適化と事業レジリエンスの強化を両立できるようになります。

パルシステム連合会は、地域生協およびパルシステム共済生活協同組合連合会が加入する連合会組織で、1都12県に約170万世帯の組合員を有しています。近年、ウェブ注文の増加やアクセス集中により、従来のオンプレミス環境ではリソースを柔軟かつ十分に拡張することが困難となっていました。今後の事業拡大にも円滑に対応できる拡張性の高い基盤を求め、「Oracle Exadata Database Service」へ移行しました。組合員の注文が増加する曜日や時間帯に応じてCPUリソースを自動で増減させる運用を導入することで、効率的なリソース活用と安定したサービス提供を実現しています。

本プロジェクトは、組合員が利用する注文サイトやアプリに加え、加入申し込みフォームや資料請求フォームなど、各種インターネットサービスを提供するシステム全般を対象とした大規模なもので、オンプレミス環境からOCI上の「Oracle Exadata Database Service」へ移行しました。その結果、アクセスが集中する時間帯においてもレスポンス遅延を抑えた安定したサービス提供が可能となりました。また、想定外のトラフィック増加が発生した場合でも迅速にリソースを拡張できる柔軟な基盤を実現し、運用面での安心感の向上にもつながっています。

パルシステム連合会は、顧客向け注文サービスを支えるWebサーバーおよびアプリケーション・サーバーのワークロードを稼働させるために、「OCI Compute(https://www.oracle.com/jp/cloud/compute/)」インスタンスも導入しています。また、度重なる自然災害を踏まえ、IT基盤における強固なBCP（事業継続計画）体制の構築も重要な課題となっていました。今回、「Oracle Cloud」東京リージョンと大阪リージョンによるマルチリージョンによるDRサイトを新たに構築したことで、災害発生時においても各種インターネットサービスを安定的に提供できる基盤を確立しています。

さらに、本プロジェクトは、システム移行に加え、運用設計・構築から日々の運用に至るまで、パルシステム連合会の情報システム部門による内製化体制で推進されました。同部門におけるスキルとノウハウの蓄積により、継続的なシステム最適化とサービス品質の向上を可能とする運用基盤を確立しています。クラウド化によるコスト最適化と運用効率化は、今後の新たなデジタル施策やAI・データ活用への投資余力の創出にも寄与することが期待されています。

パルシステム生活協同組合連合会 情報システム本部 ITサービス部 インフラサービス課 奥脇 慎氏は次のように述べています。「OCIの高い拡張性と信頼性に優れたDR構成を活用することで、組合員の皆さまに安心してご利用いただけるサービス提供体制を強化しました。また、移行から運用までを内製化したことで、迅速な改善や柔軟な対応が可能となりました。今後の新たなデジタル施策の推進や、AIやデータ活用の高度化を通じた、より安定した組合員サービスの提供にもつながると考えています。」

パルシステム連合会では、グループ内の他の業務システムについてもOCIへの移行を段階的に推進していく予定です。

本プロジェクトのデータ移行は、株式会社アシストが支援しました。

日本オラクルについて

私たちのミッションは、人々が新たな方法でデータを理解し、本質を見極め、無限の可能性を解き放てるよう支援していくことです。データ・ドリブンなアプローチにより情報価値を最大化するクラウドサービス、それらの利用を支援する各種サービスを提供しています。オラクル・コーポレーションの日本法人。東証スタンダード市場上場（証券コード：4716）。URL www.oracle.com/jp(http://www.oracle.com/jp)

オラクルについて

オラクルは、統合されたアプリケーション・スイートと安全な自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudで提供しています。オラクル（NYSE: ORCL）について詳しくは、www.oracle.com(http://www.oracle.com/)をご覧ください。

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