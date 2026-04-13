紅茶をもっと面白く。「nittoh.1909」5周年記念約11,000円相当の商品が当たるキャンペーンや、和紅茶づくり体験などを開催

三井農林株式会社

三井農林株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役社長：藤井 洋 以下、当社）が運営するプレミアムティーショップnittoh.1909は、2026年4月に5周年を迎えました。

お茶を通して作り手の想いに触れる「出会い」、自分の好きを追求して「つくる」没頭、知的好奇心を満たす「学び」、五感を研ぎ澄ませて「味わう」感動、そして、誰かを想って「選ぶ・贈る」温もり。

これまでnittoh.1909が大切にしてきた”５つの想い”を体感できる様々なコンテンツをご用意してまいります。

あなたらしい紅茶のある暮らしを、この機会に始めてみませんか。

プレゼントキャンペーン

5周年を記念し、約11,000円相当のnittoh.1909商品がセットで5名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

【応募要項】

・キャンペーン名称：「5周年記念―nittoh.1909プレゼントキャンペーン」

・キャンペーンサイトURL： https://nittoh1909.com/html/page177.html

・応募期間：2026年4月13日（月）12:00～5月11日（月）17:00

・賞品：nittoh.1909商品（約11,000円相当）

・当選者数：5名

・応募条件：キャンペーン対象期間内に以下の条件で応募を行ってください。

■会員でない方 ⇒会員登録（メルマガ登録必須）を完了した上で応募フォームに進み、必要事項を入力して応募

■会員の方 ⇒応募フォームに進み、必要事項を入力して応募

※マイページにてメールマガジンを「希望します。」になっているかご確認ください。（キャンペーン応募後でも問題ございません）

【賞品の詳細】

nittoh.1909の3商品（約11,000円相当）



Cold Brew Tea 和紅茶 フルボトル

静岡の名茶園「井村製茶」の茶葉を、八ヶ岳水系の天然水を原水として、丁寧に低温抽出しました。

桃を想わせる果物香と、喉を潤す甘くとろける味わい。

後から感じられる爽やかな残り香まで、この一品ならではの香味をご堪能ください。

TEA CREATOR フレーバードティーギフトセット 個包装5袋×4種

『いつでもあなたの味方』『ハッピーな気分の時に』

『アフタヌーンティーのお供に』『自分だけの癒し時間に』

その時の気持ちに寄り添うお茶をテーマに開発された和紅茶フレーバードティー4種のギフトセットです。

TeaEstate Special Selection 10袋 木箱

ダージリン、アッサム、ディンブラ、ウバ、そして和紅茶の5つの紅茶産地をアソートにしました。

世界の紅茶の産地を旅するように紅茶を楽しみたい方にぴったりな、nittoh.1909だけのティーバッグのアソート商品です。

ティー＆フードペアリングイベント

nittoh.1909が大切にしている紅茶と食べ物のペアリング。

食べ物をより美味しく楽しめる紅茶の選び方について体験できるイベントを、いくつかのテーマで開催予定です。

和紅茶づくり体験

「和紅茶を知って、つくって、味わう」をテーマに和紅茶の製法を学び、自分だけの和紅茶づくりが体験できるイベントを実施いたします。

この他にも、紅茶の魅力をさらに広げ、日々の生活に新しい楽しさをお届けする企画を展開してまいります。今後の展開にぜひご期待ください。

nittoh.1909について

2021年4月に、「日東紅茶」で知られる家庭用製品を中心に、長年日本で紅茶製品の販売に携わってきた当社から、「お茶を通して、つなぐ・かなえる・満たされるための場」として誕生した新ブランドです。

サイト名はこれまで多くのお客様にご愛顧いただいている「日東紅茶」の一部を英語化し、当社の祖業に当たる会社の創設年を冠したものとなっています。

100年以上に渡り、日本のお茶文化と共に歩んできた企業として、「お茶文化の発信拠点でありたい」、「お茶に興味のあるお客様との交流の場として共に成長していきたい」という想いから、オリジナル商品やコンテンツの開発の他、他業種、他企業とのコラボレーション、イベントの開催などを行っております。

※nittoh.1909 公式ウェブサイト https://nittoh1909.com/ (https://nittoh1909.com/)

三井農林について

『Life Innovators～あなたの毎日に寄り添い、「もっと」こころ踊る未来のために、誠実に挑戦し続けます～』

1909年（明治42年）に設立した日本初の持株会社「三井合名会社」の山林課（のちの農林課）を起源とし、その後長年にわたりお茶製品を提供する事業を継続してまいりました。現在、食品事業では、家庭用紅茶・緑茶等の製造販売、ホテル・レストランチェーン、カップベンダー（自動販売機）への製品供給、および各種茶系飲料の原料供給を手がけ、機能性素材事業としては、茶抽出物／茶カテキンの研究・開発および原料供給・製品販売を展開しております。 静岡県藤枝市と山梨県北杜市に工場、静岡県藤枝市に食品総合研究所がございます。

※三井農林株式会社 公式ウェブサイト https://www.mitsui-norin.co.jp/ (https://www.mitsui-norin.co.jp/)