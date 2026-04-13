【アドインテ】Osaka Metro主要4駅に次世代型マーケティング自販機「AIICO」を設置

株式会社アドインテ

リテールメディア開発やマーケティング支援を行う株式会社アドインテ（本社：京都府京都市、代表取締役：十河 慎治、以下「アドインテ」）は、2026年4月1日(水)より、大阪市高速電気軌道株式会社（以下「Osaka Metro」）の沿線4駅(御堂筋線 本町駅、御堂筋線 なんば駅、四つ橋線 西梅田駅、千日前線 谷町九丁目駅)において、多様な消費者ニーズへの対応と各駅の利便性向上を目的に、サイネージを用いた商品訴求が可能なIoT自動販売機「AIICO(アイコ)」の提供を開始いたしましたことをお知らせします。

▲現地写真

駅ナカの利便性向上とマーケティングの融合

アドインテは、Osaka Metroが推進する「Osaka Metro 109駅サービス拠点化プロジェクト」に賛同し、その一環として、御堂筋線 本町駅、御堂筋線 なんば駅、四つ橋線 西梅田駅、千日前線 谷町九丁目駅の主要4駅にAIICOを設置いたします。駅利用者への新たな価値提供と、企業のデジタルマーケティング支援を同時に実現。単なる物販にとどまらない、オフライン空間のDXを推進します。

移動中の「整えたい」を叶える商品ラインナップ

外出先での急な怪我に必要なばんそうこうや花粉症対策としてのマスクに加え、日々のセルフケアを支えるフェイスパックを販売。今後はコスメアイテムも導入検討しております。移動の合間や目的地への到着前に「今すぐ、自分を整えたい」と願う利用者のニーズを的確に捉え、駅での「あってよかった」という体験を提供します。

主要駅のトラフィックを活用した「体験型」マーケティング

多くの人が行き交う公共空間である駅構内において、AIICOでは様々なラインナップの商品を提供し、新たな商品展開の機会を創出します。AIICOのアンケート機能を活用することで、消費者のリアルなインサイトを収集しながら、効果的な商品のトライアル機会を提供することが可能です。従来の商品訴求の枠を超えた「体験と購買」が連動するマーケティングを実現し、ブランドと潜在顧客を深くつなげるプラットフォームとして展開してまいります。

『Osaka Metro 109駅サービス拠点化プロジェクト』について

Osaka Metroが推進する「109駅サービス拠点化プロジェクト」とは、109のOsaka Metro全駅にて、お客さまにとって「駅にあったらいいな！」「駅にあって良かった！」「駅で新たな発見を！」の3点を感じていただけるサービスを積極的に導入していくプロジェクトです。

『駅にあったらいいな！』は、毎日ご利用いただく駅ならではの店舗や生活サービスを駅に設置します。

『駅にあって良かった！』は、『いざ！』『困った！』という時に活躍する商品や生活サービスを駅に設置します。

『駅で新たな発見を！』は、新商品との出会いや新サービスを駅でいち早く体験できる環境を駅に整えます。

これらの取組みを通じて、大阪がますます便利で過ごしやすくなるよう109駅サービス拠点化を進めます。

設置詳細

提供開始日: 2026年4月1日（水）

設置場所: 御堂筋線 本町駅

御堂筋線 なんば駅

四つ橋線 西梅田駅

千日前線 谷町九丁目駅

主な取扱商品: ばんそうこう、マスク、フェイスパックなどのヘルスケア用品・日用雑貨

今後の展望

アドインテは、今回のOsaka Metroの主要4駅での導入をはじめとし、今後は国内主要都市の地下鉄ネットワークへの展開を推進してまいります。多くの人々が行き交う駅構内のタッチポイントをデジタルと融合させ、利用者の『欲しい』と企業の『伝えたい』をダイレクトに結ぶ、これまでにない双方向のマーケティング空間を構築します。今後もAIICOを通じて企業のDX支援を加速させるとともに利用者に「驚き」と「新しい発見」を提供する次世代の購買体験を創造し続けます。

サイネージ型IoT自動販売機『AIICO（アイコ）』

商品告知・販売・サンプル配布・リマーケティングまで、ワンストップで行えるのが、アドインテのサイネージ型IoT自動販売機『AIICO（アイコ）』です。55インチの大画面を活用した体験型プロモーションとアンケート連動機能により、非対面でのスムーズな商品体験とデータ取得を両立。取得したファーストパーティデータを活用し、購買意欲が高まるタイミングでの追客施策も可能です。さらに、ライブ配信やコメント機能を搭載し、Vtuberとのコラボレーション展開や「ふるさと納税×IP自販機」など、幅広いマーケティング活用と地域支援にも取り組んでいます。















【導入先企業】

会社名 ：大阪市高速電気軌道株式会社

代表者 ：代表取締役社長 河井 英明

本社所在地：大阪府大阪市西区九条南1丁目12番62号

設立 ：2018年4月

事業内容 ：大阪市内を中心とする地下鉄と大阪南港地区で新交通システム・ニュートラムの運営、マーケティング事業、都市開発事業

URL ：https://www.osakametro.co.jp/







【会社概要】

会社名 ：株式会社アドインテ

代表者 ：代表取締役 十河 慎治

本社所在地：京都府京都市下京区新町通四条下る四条町347-1 CUBE西烏丸7F

設立 ：2009年4月

事業内容 ：流通小売DX支援/リテールメディア開発・運用/O2O・OMOマーケティング

URL ：https://adinte.co.jp/



