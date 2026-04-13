株式会社ANxtend

2026年４月13日

株式会社ANxtend(ｴｰｴﾇｴｸｽﾃﾝﾄ゛)

人気の観光地「瀬戸田&うさぎ島」間を最速10分で移動！

～もう移動時間を無駄にしない！せとうちを遊ぼう～

株式会社ANxtend（エーエヌエクステンド 本社：東京都港区、代表取締役：阿部達也）は、2026年4月1３日より、せとうちの人気観光地「うさぎ島」（大久野島：竹原市）と「瀬戸田港」（尾道市）を最速１０分※、救難艇で結ぶアドベンチャークルーズとして１日７往復の運航便の販売を開始します。しおまち商店街、耕三寺、平山郁夫美術館など多くの若者や観光客が集う「瀬戸田」、その海から望むことのできる大久野島は「うさぎ島」として人気を博する。目前に位置しながらも直行便のない人気の観光地を１０分で結び、相互の往来を容易にすることで、旅客の利便性を高めるとともに、当該地域の交流人口と滞在時間を延伸するなど新たなアクティビティとしてお楽しみいただけます。

※公共交通機関三原経由の場合2時間45分

●予約開始：2026年4月１３日 月曜日 https://www.suigunribtours.jp

●運航開始：2026年4月１６日 木曜日（ご予約がない場合は運休となります）

●乗降場所：瀬戸田ビジター桟橋、大久野島第一桟橋

●所要時間：片道10分

●税込価格：片道6,600円 往復10,956円

●最少催行：1名様

●最大旅客数：12名様

●予約期限：出発時刻1時間前（但し、空席があれば出発時刻5分前まで桟橋にて受付）

●お問合せ (株)ANxtend 080-6590-5336 (8:45-17:45年中無休) contact@suigunribtours.jp

★印はおのみちバス、瀬戸田港到着便に接続

航路（片道10分）大久野島RIB（船酔いしにくい高速艇）瀬戸田・耕三寺・未来心の丘