待望の第3弾！「おさるのジョージ」×パ・リーグ6球団コラボグッズが今年も登場！

株式会社ヒューネット

グッズ開発メーカーの株式会社ヒューネット（本社：愛媛県松山市）は、誕生85周年を迎える「おさるのジョージ」とパ・リーグ6球団によるスペシャルコラボグッズを企画・開発いたしました。2026年4月24日（金）より、各球団の公式ショップ、おさるのジョージ公式ショップ、オンラインストアにて順次発売を開始致します。(発売開始時期は各店舗で異なる場合があります。)

「おさるのジョージ」は、世代を超えて愛され続け、2026年で誕生85周年を迎える人気キャラクターです。パ・リーグ6球団とのコラボレーションは、2024年、2025年に続き今年で3回目の実施となります。これまで大きな反響をいただいたことを受け、2026年も「おさるのジョージ」が各球団のユニフォームやキャップを着用し、野球を楽しむイラストを用いた新作コラボグッズを展開いたします。アニバーサリーイヤーにふさわしい、特別感あふれるラインナップにぜひご期待ください。また、コラボグッズの発売を記念して、パ・リーグ5球場へジョージが来場し、撮影会などを実施予定です。球場で見せるジョージのかわいらしい姿にも、ぜひご注目ください。

■発売商品一覧

・ベースボールシャツ（大人）4,950円（税込）

・ベースボールシャツ（こども）3,850円（税込）

・フェイスタオル 2,530円（税込）

・マフラータオル 2,530円（税込）

・ハンドタオル 1,100円（税込）

・2連アクリルキーホルダー 1,100円（税込）

・ステッカーセット 880円（税込）

・トートバッグ 3,520円（税込）

・ナップサック 2,530円（税込）

・缶バッジ(シークレット/全5種) 660円（税込）

・ぬいぐるみバット 2,200円（税込）

・ぬいぐるみボール 1,870円（税込）

・ホームベースクッション 3,850円（税込）

※取扱商品は各店舗で異なります。詳細は各球団ショップ、各店舗をご覧ください。

■発売先情報

▼球団公式ショップ

・北海道日本ハムファイターズ（https://store.fighters.co.jp/ja/）

・東北楽天ゴールデンイーグルス（https://www.rakuten.ne.jp/gold/rakuteneagles/）

・埼玉西武ライオンズ（https://store.seibulions.jp/shop/）

・千葉ロッテマリーンズ（https://shop.marines.co.jp/）

・オリックス・バファローズ（https://shop.buffaloes.co.jp/）

・福岡ソフトバンクホークス（https://www.softbankhawksstore.jp/ja/）

▼取扱い店舗

・おさるのジョージ公式オンラインショップ うきうきマーケット

（https://www.osarunogeorge-ukiuki.com/）

・おさるのジョージ公式オンラインストア 365CURIOUS

（https://www.osarunogeorge365.com/）

・NHKキャラクターショップTOKYO オフィシャルオンラインショップ

（https://benelic.com/nhk_charactershop/）

・ヒューネット公式ショップ 「HUNET MALL」

（https://hunet-mall.jp/）

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※当パ・リーグ6球団コラボ限定商品は、

Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC)およびパシフィックリーグマーケティング株式会社と株式会社ヒューネットとの商品化契約に基づいて販売するものです。

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株式会社ヒューネット

株式会社ヒューネットは、お客様の夢や喜びを実現するため、キャラクターやファンシー系から服飾、生活雑貨まで幅広い商品の企画開発から生産、デリバリーまでトータルサポートしています。また、OEM・ODM事業や、広報ツールやSPグッズの企画開発、有名キャラクターとのコラボレーション支援、イメージアッププロモーション支援などのプロモーション事業を行っております。さらに、商品パッケージ、ロゴ、自社キャラクターなどのプロダクトデザイン・グラフィックデザインも提供しています。お客様に寄り添いながら、高品質なサポートと商品をご提供いたします。



・社名 ：株式会社ヒューネット（ https://www.hunet-corp.co.jp/ ）

・事業内容 ：雑貨全般／キャラクターライセンス商品の企画、デザイン、開発、販売

企画：キャラクター雑貨、服飾雑貨、生活雑貨の商品企画

生産：中国、東南アジア等 協力工場200社以上

検品：雑貨全般、アパレル、玩具、家具など

・主要取引先：国内・海外の有名テーマパーク、大手小売企業（百貨店・専門店等）、

各ブランドライセンサー 及び ライセンシーメーカー、

国内大手通信販売会社、アパレルブランドメーカー、

雑貨ブランドメーカー、大手ゲームメーカー、大手体育機器メーカー、

大手ホテルチェーン、スポーツ関連施設、エンターテイメント施設 等

・本社所在地：愛媛県松山市和泉南6丁目4番26号

・支店所在地：東京、中国（蘇州、東莞）、ベトナム、アメリカ

・設立 ：1991年4月