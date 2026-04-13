オトナ女子に捧げる「Queen Lily」最新作「大正艶慕」シリーズ第二弾「高遠咲久編」(CV.一条ひらめ)　4月13日(月)より「ぼるコミ」にて先行配信開始

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津谷祐司）は、シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」の最新作となる「大正艶慕」シリーズ第二弾「大正艶慕 ～好色家の財閥令息・高遠咲久～」（CV.一条ひらめ）を、電子コミックストア「ぼるコミ」にて、2026年4月13日（月）より先行配信開始したことをお知らせいたします。

「Queen Lily」の最新作「大正艶慕」シリーズは、大正時代の恋をテーマに、時代の宿命に抗いながら真実の愛を見つけていく、情熱的な恋愛を描いたシチュエーションボイスドラマシリーズです。第二弾となる本作では、一条ひらめさん演じる好色家の財閥令息・高遠咲久が登場。帝都指折りの商家・高遠財閥の嫡男であり、諸外国との渉外を担う彼は、頭脳明晰、眉目秀麗で巷の女性たちの憧れの存在。しかしその華やかな顔の裏で、放蕩の限りを尽くしていると囁かれており――。彼の内に秘めた熱が、あなただけに向けられる甘く濃密な恋愛を、ぜひ本作でお楽しみください。

本作の発売を記念し、「ぼるコミ」では期間限定で25％オフとなるキャンペーンを実施しております。また、「DLsiteがるまに」「ポケットドラマCD R」「ステラプレイヤー」では、事前予約いただくと本作が10％オフとなるキャンペーンも実施しております。さらに、各配信ストアごとに購入特典もご用意しておりますので、ぜひご注目ください。

「Queen Lily」では、今後も続々と新作のリリースを予定しております。これからも「Queen Lily」で、甘く濃密な恋愛ストーリーをお楽しみください。

シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」公式サイト：https://products.voltage.co.jp/queenlily/(https://products.voltage.co.jp/queenlily/)

シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」公式X(@QnLily_official)： https://x.com/QnLily_official(https://x.com/QnLily_official)

ボルテージ シチュエーションボイスドラマポータルサイト：https://products.voltage.co.jp/doramacd/(https://products.voltage.co.jp/doramacd/)

大正艶慕 ～好色家の財閥令息・高遠咲久～ 概要

タイトル：大正艶慕 ～好色家の財閥令息・高遠咲久～

CV.一条ひらめ

「ぼるコミ」先行配信日：2026年4月13日（月）

他サイト事前予約開始日：2026年4月13日（月）

他サイト配信開始日：2026年4月27日（月）

販売サイト：ぼるコミ、DLsiteがるまに、ポケットドラマCD R、ステラプレイヤー

イラスト：志水蓮

企画制作・著作・販売：ボルテージ

ぼるコミでは25%OFFで販売しております！（4月30日（木）23:59まで）

DLsiteがるまに、ポケットドラマCD R、ステラプレイヤーでは、

事前予約いただくと10％OFFにてご購入いただけます。

※全編ダミーヘッドマイクで収録されております。

※本CDの聴取は18歳以上を推奨しております。

＜トラックリスト＞

1_初出勤の翻弄/ 2_孤独を埋める温もり/ 3_黄昏に溶ける嘘と本音

/ 4_絶望の淵の誓い / 5_愛しき人への求婚

試聴：https://youtu.be/ZJYnoEq-dc4(https://youtu.be/ZJYnoEq-dc4)

本編ストーリー

実家の小料理屋を支えるため、カフェーで働き始めた貴女。

そこで出会ったのは、カフェーの常連であり、高遠財閥の御曹司・高遠咲久（たかとお さく）。

「ここは、“そういう場所”だよ。慣れるまでは僕が手ほどきしてあげる」

遊び人の彼をよく思っていなかった貴女だけど、

彼が隠していた心のうちに触れ、二人の距離は急速に縮まっていき……

「放したくない。もう少し……もう少しだけ、君の時間が欲しい」

＜キャラクター紹介＞

高遠 咲久（たかとお さく） CV.一条ひらめ

26歳

帝都指折りの商家・高遠財閥の嫡男で、

諸外国との渉外を担っている。

頭脳明晰、眉目秀麗で巷の女性たちの憧れの存在。

放蕩の限りを尽くしていると噂されているが──

店舗購入特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2633/table/1544_1_42634905e28d3a9e16cb3331f53a754c.jpg?v=202604131251 ]

「ぼるコミ」にて「大正艶慕」シリーズ販売中！

「ぼるコミ」は、ボルテージが贈る胸キュンチャージ(ハート)コミックストアです。

「ぼるコミ」にて「大正艶慕」Vol.2をご購入いただくと、特典ショートストーリー「裸エプロンした日_高遠編」をお楽しみいただけます。

「ぼるコミ」シチュエーションボイスドラマ販売ページ ：https://voltage-comics.com/home?genre=21(https://voltage-comics.com/home?genre=21)

「ぼるコミ」公式X（＠vol_comic）：https://x.com/vol_comic(https://x.com/vol_comic)

キャンペーン開催中！

大正艶慕シリーズ 第二弾

「大正艶慕 ～好色家の財閥令息・高遠咲久～」

25%OFF

Queen Lily最新作「大正艶慕 ～好色家の財閥令息・高遠咲久～」の発売を記念して、「ぼるコミ」では期間限定で25％オフキャンペーンを実施しております。お得にお楽しみいただけるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

【開催期間】

4月13日（月）～4月30日（木）

シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」について

“日常にうるおいとスパイスを…。すべてのオトナ女子に捧げる極上の耳キュンストーリー ”をテーマに、現代を生きるオトナ女子に、非日常のときめきを与えるボルテージのシチュエーションボイスドラマレーベルです。

シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」公式サイト：https://products.voltage.co.jp/queenlily/(https://products.voltage.co.jp/queenlily/)

シチュエーションボイスドラマレーベル「Queen Lily」公式X(@QnLily_official)：https://x.com/QnLily_official(https://x.com/QnLily_official)

ボルテージ シチュエーションボイスドラマポータルサイト：https://products.voltage.co.jp/doramacd/(https://products.voltage.co.jp/doramacd/)

公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@QueenLilyHoneyMellowOfficialCh(https://www.youtube.com/@QueenLilyHoneyMellowOfficialCh)

『深夜残業』シリーズ

オフィスでの深夜残業をテーマに、オトナ同士の甘くスパイシーなストーリーをお楽しみいただけるシリーズ

『密室×豹変』シリーズ

密室になった途端に『豹変』する彼との甘く官能的なストーリーをお楽しみいただけるシリーズ

『誘惑悪魔』シリーズ

貴女を誘惑する悪魔との、非日常的な官能シーンと恋愛がお楽しみいただけるシリーズ

『豹変メガネ』シリーズ

厳しく冷徹な上司が眼鏡を取れば、セクシーな男に豹変しアナタに迫るストーリーをお楽しみいただけるシリーズ

『捏愛結婚』シリーズ

契約結婚をテーマに、夫を演じる彼との甘く切ない恋愛ストーリーをお楽しみいただけるシリーズ

『お巡りさん』シリーズ

元ヤン警察官に一途に愛される初恋ラブコメディ作品

『大正艶慕』シリーズ

大正時代の恋をテーマに、時代の宿命に抗い真実の愛を見つける、情熱的な恋愛ストーリーをお楽しみいただけるシリーズ

「Queen Lily」注意事項

※全編ダミーヘッドマイクで収録しております。

※聴取は18歳以上を推奨しております。

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）