マイネットがTencent Cloud Japanのワークショップに登壇　アンチチートツール（ACE）の検討経緯とゲーム運営において期待される効果を発表

株式会社マイネット

株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）は、Tencent Japan合同会社が主催するイベント「Tencent Cloud Game Security Workshop」にCTOの堀越、技術開発グループ長の猪狩が登壇することをお知らせいたします。

「Tencent Cloud Game Security Workshop」は、ゲーム業界における不正対策・資産保護・AI活用をテーマに、Tencent CloudおよびTencent Gamesの実践知を共有する招待制ワークショップです。

マイネットからは技術部の堀越、猪狩の2名が登壇。ゲーム運営の中で避けて通れない不正行為（チート）への対策として、Tencent Gamesが全世界7億人以上のユーザーに向けて提供しているAnti-Cheat Expert （ACE）の導入を検討するに至った経緯や、ゲームセキュリティ全般への取り組みなど当社の実例を交えて詳説いたします。本知見の共有を通じ、業界全体の健全な運営環境の構築に寄与することを目指します。

◆開催日時・場所

2026年4月16日（木） 13:30～17:30 ※本イベントは招待制です

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

「Make COLOR - 毎日に感動を -」をミッションとして掲げ、ゲーム事業で培った強みを活かして様々な領域で事業展開を行うエンターテインメント企業。

ゲーム事業では、累計80本を超えるタイトル運営で培った運営力や企画・開発力を軸に、新規開発から部分受託といった新領域の拡大を積極的に推進。

新規事業では、選手の実成績に連動してポイントや勝敗が変動するファンタジースポーツを提供するスポーツDX領域と、総合的なソリューション提供を異業種向けに行っているBtoBソリューション領域を展開。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社マイネット 広報担当

E-mail：pr@mynet.co.jp