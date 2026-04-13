ピクシーダストテクノロジーズ、「kikippa イヤホン HERALBONY モデル」の発売を記念し、阪急メンズ東京にて4/15より期間限定ポップアップストアをオープン

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長：落合陽一、代表取締役社長：村上泰一郎、以下「PxDT」）は、「kikippa イヤホン HERALBONY モデル」の発売を記念し、2026年4月15日（水）から4月28日（火）まで、阪急メンズ東京 1F ポップアップエリアにて期間限定ポップアップストアをオープンいたします。

本ポップアップストアでは、「kikippa イヤホン HERALBONY モデル」をはじめ、SonoRepro、VUEVO、VUEVO Display、iwasemi など、PxDTが展開する製品・サービスをご紹介いたします。実際に製品をご体験いただける数少ない機会として、幅広いお客様にPxDTの技術とプロダクトの魅力をお届けしてまいります。

期間限定ポップアップストアについて

kikippa イヤホン HERALBONY モデルの発売を記念し、阪急メンズ東京の1Fにポップアップストアを期間限定オープンいたします。kikippa イヤホン HERALBONY モデルのほか、SonoReproなどのPxDT製品・サービスを展示し、一部製品の販売も行います。製品体験ができる数少ない機会ですので、ぜひご来場ください。

場所：阪急メンズ東京 1F ポップアップエリア

期間：2026年4月15日（水）～4月28日（火）

営業時間：12:00～20:00 ※阪急メンズ東京の営業時間に準じます。

内容：PxDT製品・サービスの展示、一部製品の販売、製品体験

※「kikippa イヤホン HERALBONY モデル」は4月25日（土）から阪急メンズ東京での販売を開始予定。

展示・紹介予定製品

■ kikippa イヤホン HERALBONY モデル

kikippa イヤホン HERALBONY モデル

世界初※1のガンマ波サウンド(TM)を搭載したオープンイヤー型イヤホン「kikippa イヤホン」の限定モデルです。3種のアート×各1,000個、合計3,000個の限定生産です。本製品は、アーティストの原画データをイヤホン本体に転写する工程で、1点1点違う表情が生まれます。同じものは二つとない、あなただけの1台をお届けします。

※1：入力される音声に含まれる部分信号に40Hzの振幅変調を行って音声を加工する技術（特許取得済み）

特設サイト：https://kikippa-meets-heralbony.com/

■ SonoRepro

SonoRepro

ピクシーダストテクノロジーズの技術とアンファーの頭髪研究を組み合わせ共同開発した、超音波による振動で頭皮を刺激する家庭用スカルプケアデバイスです。独自技術「非接触振動圧刺激」を搭載し、1日1分、頭皮の気になる部分をクイックにケアすることができます。

SonoRepro公式サイト：https://sonorepro.com/

■ VUEVO（ビューボ）

VUEVO（ビューボ）

独自技術で開発した精度の高いワイヤレスマイクを用いて360°全方向から発話者の方向を特定し、複数人の会話を「誰が」「何の」話をしているかリアルタイムで直感的に視覚化するサービスです。聴覚障害や聞こえにくさがある人と聴者のコミュニケーションをスムーズにします。

VUEVO公式サイト：https://vuevo.net/

■ VUEVO Display（ビューボ ディスプレイ）

VUEVO Display（ビューボ ディスプレイ）

透明ディスプレイとリアルタイム字幕・翻訳機能を掛け合わせたコミュニケーションツールです。120種類以上の言語の翻訳や日本語の文字起こしに対応しています。ディスプレイ越しにお互いのジェスチャーや表情を見ながら会話ができ、対面での自然な多言語対応や情報保障を実現します。

VUEVO Display公式サイト：https://product.vuevo.net/lp_display

■ iwasemi

iwasemi

iwasemi（イワセミ）は、メタマテリアルをベースとしたピクシーダストテクノロジーズ独自の音響制御技術です。テクノロジーとの共創で、閑さの新常識を創り上げます。

iwasemi吸音パネルは、会話音の周波数帯域に特化した吸音性能と高い意匠性を兼ね備え、会話に最適な音響空間を実現。 反響音を抑え、聞き取りやすい音響で快適さと効率性を高めます。

iwasemi公式サイト：https://iwasemi.com/

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について

ピクシーダストテクノロジーズは、計算機科学（コンピュータサイエンス）と、音や光などを自在に操る独自の波動制御技術の融合により、コンピュータと非コンピュータが不可分な環境を構築し、言語や現象、アナログとデジタルといった二項対立を循環的に超えていく「デジタルネイチャー」の到来を見据えています。 私たちは、現在、波動制御技術をメカノバイオロジーや視覚・聴覚・触覚への介入・補助をする「ヘルスケア＆ダイバーシティ」領域と、メタマテリアル（材質ではなく構造で特性を生み出す技術）やオフィス・工事現場等の課題解決のために適用する「ワークスペース＆デジタルトランスフォーメーション」領域の2つの主要な領域に重点を置いて製品を展開しています。 急速に進化していくコンピュータに対して、私たち生物の身体（ハードウェア）の進化は非常に遅く、その差はますます開こうとしています。ピクシーダストテクノロジーズはこの両者の間をうまく調停し、生活に対してよりよい価値を生み出し続けます。

商号 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

会社設立 2017年5月

代表取締役 落合 陽一、村上 泰一郎

所在地 東京都中央区八重洲二丁目２番１号

URL https://pixiedusttech.com/

ガンマ波サウンド(TM)、kikippa及び関連するロゴは、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社の商標又は登録商標です。

SonoRepro及び関連するロゴは、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社の商標又は登録商標です。

VUEVO / VUEVO Display及び関連するロゴは、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社の商標又は登録商標です。

iwasemi及び関連するロゴは、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社の商標又は登録商標です。

記載されている会社名、ロゴ、システム名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。