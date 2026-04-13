【茨城・石岡】第2回「石岡 春の獅子祭り2026」4月29日開催！伝統と熱気が春の石岡に集結

春の獅子祭り実行委員会

石岡市 春の獅子祭り実行委員会（所在地：茨城県石岡市）は、2026年4月29日（水・祝）に「いしおかイベント広場」にて、春の訪れを祝うイベント「石岡 春の獅子祭り2026」を開催いたします。

本イベントは、石岡が誇る幌獅子文化の魅力を春にも体感していただく催しとして開催されるとともに、地域文化の継承と担い手育成を目的とした市民参加型イベントとして実施するものです。2026年は第2回目の開催となります。

石岡市内の各町内や地区から集まる特色豊かな獅子たちの披露をはじめ、獅子舞コンテスト、体験ブース、飲食・物販ブースなど、子どもから大人まで楽しめる多彩な企画を用意しています。

最新情報は、公式HPをご確認ください。

https://www.shishimatsuri.com/

イベントの見どころ

市内各地から幌獅子が大集結！勇壮な舞を披露

石岡の象徴ともいえる「幌獅子（ほろじし）(https://sosyagu-reitaisai.com/%e7%a5%ad%e7%a4%bc%e9%a2%a8%e6%b5%81%e5%87%ba%e3%81%97%e7%89%a9/%e5%b9%8c%e7%8d%85%e5%ad%90/)」が、市内の各町内から一堂に会し、太鼓と笛の音に合わせて舞い踊ります。幌獅子の迫力ある動きや豪華な装飾は、地元住民のみならず多くの観光客を魅了する見どころのひとつです。

獅子舞コンテスト開催！地域の誇りをかけた演舞

小学生・中学生・高校生・社会人の選抜獅子舞コンテストに加え、誰でも参加できるフリー獅子舞コンテストも開催されます。地域の伝統を未来へつなぐとともに、世代を超えて獅子舞文化に親しめる内容となっています。フリー獅子舞は持ち寄りの獅子で参加可能で、受付は当日9:30～10:00に本部前で行われます。

体験・参加型プログラムも充実

会場では、ししまる君のぬりえ体験、ひょっとこ・おかめ・きつねの衣装試着体験、小獅子の獅子舞体験、獅子ブーメラン体験、余り布福笑い体験など、無料で楽しめる体験ブースも設けられます。

開催概要

交通について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160798/table/2_1_5144c6bf29f085d94503338f040475e3.jpg?v=202604131251 ]

会場内に駐車場はございません。当日一般車両は入場不可となります。臨時駐車場、公営駐車場または、民間駐車場をご利用ください。

臨時駐車場

〒315-0001 茨城県石岡市石岡1-19-48（鹿島鉄道跡地・石岡駅東口出てすぐ）

主なタイムスケジュール（予定）

ポスター[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160798/table/2_2_768efc58a2b4867cf0ff33cf60ea32a8.jpg?v=202604131251 ]

※時間や内容は変更となる場合があります。

参加町・出店一覧

参加町内

展示(13町)

金丸町 守横町 宮下町 水久保町 六軒東町 小川道町 東町 出志山町 大砂町 正上内町 東光台 柿岡 富田町

獅子小屋(20町)

土橋町 仲之内町 幸町 国分町 若松町 泉町 星の宮町 鹿の子町 茨城町 貝地町 北の谷町 ばらき台町 兵崎町 山王台町 元真地町 南台町 若松東町 水内町 中津川 羽成子

飲食 キッチンカー 40店舗程度

ポテト 唐揚げ かき氷 カットフルーツ ベビーカステラ 小籠包 焼きそば りんご飴 フランクフルト ホルモン焼き 肉おにぎり クレープ チュロス ビーフサンド 餃子 もつ煮 わたあめ ステーキ たこ焼き あげもち イカ焼き 牛串 焼鳥 ガパオライス はしまき チュロス タコスバーガー うな丼 アルコール各種

石岡第二高等学校

みそケーキパン、オリジナル梅コーラ販売

石岡商業高等学校

酒粕マドレーヌ、えごまアイス販売

縁日ブース 5店舗程度

射的 くじ引き ヨーヨー釣り 輪なげ 人形すくい 宝石すくい スーパーボールすくい

物販ブース

オリジナルお祭りグッズ お絵かきトートバック 御朱印 春祭り限定手縫い おまつりガチャ

春祭りオフィシャル限定グッズ販売(本部前)

石岡の獅子舞文化とは？

石岡市は、関東有数の「幌獅子文化」を有する地域として知られており「関東三大祭り(https://ishiokamatsuri.com/kantou-matsuri/)」とも呼ばれる、秋の「石岡のおまつり」では毎年50万人以上の観光客が訪れます。本イベントは、地域住民が誇るこの文化を春にも楽しんでいただく機会としてスタートし、年々規模と注目度を高めています。

また、2026年の春の獅子祭りでは、石岡の幌獅子文化をPRする「2026獅子ガールズ」「2026獅子ボーイズ」のお披露目も予定されています。

春の獅子祭り開催組織一覧

[主催]

春の獅子祭り実行委員会、(一社)石岡市観光協会

[後援]

石岡市、石岡商工会議所、石岡市八郷商工会、石岡商工会議所青年部、石岡市教育委員会

[協力]

石岡市獅子舞連合会、(一社)RENATUS、石岡なんぶ祭り実行委員会、茨城県立石岡第二高等学校、茨城県立石岡商業高等学校

春の獅子祭り実行委員長より

石岡市は、関東有数の幌獅子文化が受け継がれているまちです。秋の「石岡のおまつり」に代表されるこの伝統文化を、季節を越えて多くの方に楽しんでいただきたいという思いから、「春の獅子祭り」は昨年スタートいたしました。

第2回となる本年も、市内各地の獅子舞が一堂に集まり、地域の皆さまはもちろん、市外・県外からお越しの方にも石岡の魅力を感じていただける機会となるよう準備を進めてまいりました。

また、「じゃかもこじゃん」をはじめとする八郷地域の伝統文化にも触れていただける内容となっており、石岡市全体の文化の奥深さを体感できる一日になると考えております。

ぜひ会場に足をお運びいただき、石岡の誇る幌獅子文化と地域の熱気を間近で感じていただければ幸いです。

実行委員長 内田耕三

【お問い合わせ】

一般社団法人 石岡市観光協会

TEL:0299-56-3136

メール：info@ishioka-kankou.com