4月19日（日）、広島サンダーズvs大阪ブルテオンのシーズン最終戦を「ABEMA de J SPORTS」で無料生中継／解説に元日本代表・高松卓矢、ゲストにチュートリアル徳井義実と塚本恋乃葉が登場！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて、2026年4月19日（日）開催の「2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN」のレギュラーシーズン最終戦となる広島サンダーズ対大阪ブルテオンの試合を無料生中継することをお知らせいたします。本試合の解説にはバレーボール元日本代表の高松卓矢、ゲストには元バレー部で高校時代には近畿大会ベスト8の実績を持つお笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実、さらに同じく元バレー部で国体候補選手の経歴も持つタレントの塚本恋乃葉の出演が決定いたしました。

「ABEMA」では、J SPORTSのコンテンツを視聴できるプラン「ABEMA de J SPORTS」を提供中。本プランでは、日本バレーボールのトップリーグである「2025-26 大同生命SV.LEAGUE」を全試合生中継しています。

このたび生中継を行う「広島サンダーズvs大阪ブルテオン」は、「ABEMA de J SPORTS」に加入していなくても視聴いただけます。本試合は、日本代表のセッター永露元稀やミドルブロッカーの西本圭吾らの活躍が光りチャンピオンシップ進出を確定させている広島サンダーズと、男子日本代表のオポジット・西田有志選手や世界屈指のアウトサイドヒッターであるロペス・ミゲル選手を擁し、悲願のチャンピオンシップ制覇を狙う大阪ブルテオンが激突する、レギュラーシーズン最終戦となる注目の一戦です。

解説を務める高松卓矢は、現役時代にアウトサイドヒッターとしてVリーグ優勝やベスト6選出を経験し、日本代表として国際大会にも出場。引退後は指導者としてのキャリアを重ね、高い戦術理解と育成視点を併せ持つ人物です。

ゲストとして出演が決定したチュートリアルの徳井義実は、中学校・高校とバレー部に所属し、高校時代には近畿大会ベスト8に輝いた実績を持っています。また、同じくゲスト出演する塚本恋乃葉は、小学校・中学校・高校の9年間バレー部に所属。バレーボール国体候補に選出された経験を持ち、現在はバラエティ番組等でも活躍しています。本格的なバレーボール経験を持つゲスト2名による、視聴者に近い目線での熱いコメントに期待が寄せられます。

徳井は、現在の日本バレーについて「パワーやスピードでも負けなくなってきた。海外チームに気後れせずにのびのびとプレーできるような意識に変わったように思います」と進化のポイントを語り、「日本バレー史上最も高いレベルになっている今、絶対に見たほうがいいですよ！」と視聴者に呼びかけています。一方、塚本はバレーボールの魅力について「チームスポーツだからこそ仲間とのプレーがかみ合った瞬間の嬉しさやチームで戦っている感覚が魅力的」と自身の経験を振り返り、本試合の注目選手として三輪選手とロペス選手を挙げています。

また解説を務める高松は、本試合の見どころについて「大型のアウトサイドヒッター、オポジット、セッターがスターティングメンバーにいる広島サンダーズが、圧倒的なオフェンス力を持つ大阪ブルテオンに対してどう対応していくかが見どころ」と語っています。さらに注目選手として広島サンダーズの永露元稀選手と大阪ブルテオンのロペス・ミゲル選手を挙げ、永露選手には「高身長セッターとして、トス以外にブロックで大阪ブルテオンのオフェンス陣をどう抑えていくかに注目」、ミゲル選手には「フロントでの決定率は勿論のこと、パイプの決定率が脅威的」「空を飛んでいるかのような跳躍力を是非観ていただきたいです」と期待を寄せています。

「ABEMA de J SPORTS」では、2025-26 大同生命SV.LEAGUE男女の注目試合を毎節4試合無料で生中継。試合中にコメントで盛り上がれる機能や、「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供しています。

国内最高峰のバレーボールリーグを、ぜひ「ABEMA de J SPORTS」にてお楽しみください。

■解説者・高松卓矢 コメント全文

(C)kanoa laulea's fukuoka

・本試合の見どころを教えてください。

大型のアウトサイドヒッター、オポジット、セッターがスターティングメンバーにいる広島サンダーズが、圧倒的なオフェンス力を持つ大阪ブルテオンに対してどう対応していくかが見どころです。

・本試合の注目選手を教えてください。

広島サンダーズ 永露元稀選手

高身長セッターとして、トス以外にブロックで大阪ブルテオンのオフェンス陣をどう抑えていくかに注目したいです。 また、サーブも非常に良いので期待しています。

大阪ブルテオン ロペス・ミゲル選手

大阪ブルテオンのオフェンスの軸です。フロントでの決定率は勿論のこと、パイプの決定率が脅威的です。また、空を飛んでいるかのような跳躍力を是非観ていただきたいです。

・ABEMA視聴者の皆様へメッセージをお願いします。

レギュラーラウンド最終節を解説させてもらうことを非常に嬉しく思います！プレーオフの流れに繋がる重要な試合を一緒に楽しみましょう！

■徳井義実（チュートリアル） コメント全文

・日本バレーが「進化した」と感じるポイントを教えてください。

今まではフィジカル面での差を練習量でなんとかカバーしている感じがしましたが、パワーやスピードでも負けなくなってきたと思います。

それに加えて今は海外で活躍する選手達を筆頭に、海外チームに気後れせずにのびのびとプレーできるような意識に変わったように思います。

・コートに監督として立つなら、選手にどんな指導をしたいですか？

自主性を重んじて、自分で考えてプレーできる選手を育てたいです。

・ABEMA視聴者の皆様へメッセージをお願いします。

日本バレー史上最も高いレベルになっている今、絶対に見たほうがいいですよ！

■ゲスト・塚本恋乃葉 コメント全文

はじめまして、塚本恋乃葉です。私自身、バレーボールをしていました。

チームスポーツだからこそ仲間とのプレーがかみ合った瞬間の嬉しさやチームで戦っている感覚が魅力的なスポーツだと思います。

また、バレーボールを通して本音で向き合える仲間に出会えたことが私にとっての財産です。

・本試合の注目選手を教えてください。

広島サンダーズ 三輪大将選手

時間のないクイックでも相手ブロックを交わせる器用さや、ブロックに注目しています。

大阪ブルテオン ロペス・ミゲル選手

跳躍力とパワー、バックアタックのようなサーブが魅力的で注目しています。

・ABEMA視聴者の皆様へメッセージをお願いします。

一つのプレーで空気が変わり、チーム全体が一気に勢いづく競技だと思います。

ぜひ配信を通して、その迫力や一体感を一緒に感じることができたら嬉しいです！

■『2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN 広島サンダーズvs大阪ブルテオン』 放送概要

放送日時：2026年4月19日（日）12:30～

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/FFi9rnuzmbSpab

解説：高松卓矢（元日本代表）

ゲスト：徳井義実（チュートリアル）、塚本恋乃葉

実況：田中大貴



■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

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○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」

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