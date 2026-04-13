TVアニメ『拷問バイトくんの日常』Blu-ray＆DVDの、アニメイト限定セット付属アイテム＆アニメイト全巻購入特典のデザインが公開！ セロ、シウ、ミケ、ヒューの描き下ろしイラストを使用!!
△＜アニメイト限定セット＞アクリルスタンド（左：〈第1巻〉セロ＆シウ、右：〈第2巻〉ミケ＆ヒュー）
株式会社アニメイトは、2026年4月24日より順次発売となるTVアニメ『拷問バイトくんの日常』Blu-ray＆DVDの、アニメイト限定セット付属アイテム＆アニメイト全巻購入特典のデザインを公開いたします。
第1巻と第2巻には、アニメ描き下ろしイラスト使用のアクリルスタンドが付属する「アニメイト限定セット」をご用意！ それぞれ描き下ろしキャラクターが異なり、第1巻はセロ＆シウ、第2巻はミケ＆ヒューとなっています。
さらに、アニメイトにて全巻（第1～3巻）をご購入いただいた方に、セロ、シウ、ミケ、ヒューの4人がそろったアニメ描き下ろしイラストを使用した「A4キャンバスボード」「ミニフォト5枚」と「ミニフォトフレーム」をプレゼントいたします。
アニメイトだけの豪華アイテムをぜひお見逃しなく!!
■商品情報
『拷問バイトくんの日常』Blu-ray＆DVD
発売日：
＜第1巻＞2026年4月24日
＜第2巻＞2026年5月27日
＜第3巻＞2026年6月24日
価格：
＜アニメイト限定セット（第1＆2巻のみ）＞Blu-ray 各16,060円（税込）／DVD 各13,860円（税込）
＜通常版＞Blu-ray 各14,300円（税込）／DVD 各12,100円（税込）
アニメイト限定セット仕様：
アニメ描き下ろしイラスト使用アクリルスタンド（第1巻：セロ＆シウ／第2巻：ミケ＆ヒュー）
アニメイト全巻購入特典：
アニメ描き下ろしイラスト使用A4キャンバスボード＋ミニフォトフレーム＆ミニフォト5枚
△＜アニメイト限定セット＞アクリルスタンド（上：〈第1巻〉セロ＆シウ、下：〈第2巻〉ミケ＆ヒュー）
△アニメイト全巻購入特典：A4キャンバスボード（上）＋ミニフォトフレーム＆ミニフォト5枚（下）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)次見やをら・白泉社/「拷問バイトくんの日常」製作委員会
■関連URL
TVアニメ『拷問バイトくんの日常』Blu-ray＆DVD アニメイト通販商品ページ
＜第1巻＞
アニメイト限定セット Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3342877/)
アニメイト限定セット DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3342879/)
通常版 Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3342304/)
通常版 DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3342307/)
＜第2巻＞
アニメイト限定セット Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3342878/)
アニメイト限定セット DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3342880/)
通常版 Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3342305/)
通常版 DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3342308/)
＜第3巻＞
通常版 Blu-ray(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3342306/)
通常版 DVD(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3342309/)
TVアニメ『拷問バイトくんの日常』公式サイト(https://goumonbaitokun.com/)
■『拷問バイトくんの日常』とは
ヤングアニマルWeb（白泉社）にて連載している、次見やをら先生による漫画。
殺しや拷問が合法化された世界を舞台に、拷問請負業社・株式会社スピリタスで働くバイトくんたち4人のゆる～い日常を描く、ちょっぴりダークなお仕事コメディ。
2026年1月からTVアニメが放送され、土岐隼一さんや寺島拓篤さんら豪華声優陣が出演することでも話題を集めた今注目の作品です。